"Merkez Bankası güçlenecek"

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Merkez Bankası’nın özerkliğinin kısıtlanması ve başkanın doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olması, uluslararası piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s bugün müşterilerine gönderdiği bilgi notunda, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda endişeleri olduğunu bildirdi. Moody’s, TCMB’nin etkinliğine yönelik zorlukların Türkiye’nin kredi notu için negatif olacağı uyarısında bulundu.

KREDİ NOTU OLUMSUZ ETKİ

TCMB’nin yönetimine ilişkin yapılan değişikliklerin Banka’nın para politikasını sıkılaştırma azminin önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğine işaret ettiğini belirten Moody’s, “Merkez Bankası’nın Türkiye ekonomisi ve finansal sisteminde büyüyen dengesizlikleri düzeltmedeki rolünün önemi dikkate alındığında Banka’nın etkinliğine yönelik daha fazla zorluk, meydan okumalar kredi notu için açık bir şekilde negatif” ifadelerini kullandı.

Moody’s, Merkez Bankası’nın ve diğer kamu kurumlarının bağımsızlıklarına yönelik girişimlere dair herhangi bir algının oluşmasını yatırımcı endişelerinin alevlenmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Moody’s ayrıca, yeni hükümetin hangi ekonomi politikalarını izleyeceğinin şu anda net olmadığını da vurguladı.

ALBAYRAK: MB TEMEL HEDEFLER ARASINDA

Moody’s’in açıklamalarına devir teslim töreninde yanıt veren Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı spekülasyona konu edilemez. Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonu ile bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz” dedi.

‘ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK’

Enflasyon hakkında da iddialı açıklamalar yapan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından belirlediğimiz hedefe inmesi için gerekli adımları atacağız. Yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan Orta Vadeli Planı açıklayacağız.”