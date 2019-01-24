"Merkez Bankası işini çok iyi yapıyor"

Hazine yönetiminin piyasada çok daha aktif ve agresif olacağını söyleyen Bakan Albayrak, "Merkez Bankası işini bağımsız olarak son bir kaç aydır çok iyi yapıyor" diye konuştu.

24 OCAK, 20190
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"Merkez Bankası işini çok iyi yapıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankasının işini çok iyi yaptığını ve bundan sonra da verileri inceleyerek yapmaya devam edeceğini söyledi.

Davos'ta Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Albayrak, "Herkes kendi işini yapıyor. Merkez Bankası işini bağımsız olarak son bir kaç aydır çok iyi yapıyor. Bundan sonra da işlerini analitik bir şekilde verileri inceleyerek yapmaya devam edecek" dedi.

Albayrak, ilk çeyreğin beklentilerinden çok daha iyi başladığına işaret ederek, "Mali ve para politika uyumu son yılların en iyi seviyesinde. Odaklandığımız konu kaliteli büyüme" şeklinde konuştu.

Albayrak, Hazine yönetiminin piyasada çok daha aktif ve agresif olacağını da ifade etti.

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