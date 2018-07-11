Mobius'tan Türkiye yorumu

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Türkiye için değerlendirmelerde bulundu.

81 yaşındaki piyasa gurusu Mobius, Türkiye ve Brezilya’nın değer kaybeden para birimleri sayesinde ticaret savaşlarından avantajlı çıkabileceğini söyledi.

Mobius, Güney Afrika'nın da yine kazançlı ülkeler arasına girebileceğini ifade etti.

Bloomberg'e konuşan Mobius, seçimlerden sonra tansiyonun düştüğüne vurgu yaptı ve Türkiye'nin artık büyük programını uygulayabileceğini ifade eti.

Mobıus "Elbette kur sorun. Dış ticaret dengesi pek iyi durumda değil ancak genel anlamda Türkiye'nin bundan sıyrılacağını düşünüyorum” dedi.