Muhtar Kent görevini bırakıyor

Muhtar Kent, Coca-Cola yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılıyor.

7 ARALIK, 20180
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Muhtar Kent görevini bırakıyor

Coca-Cola sistemindeki kariyerine 1978 yılında başlayan ve 2008'den bu yana şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Muhtar Kent, Nisan 2019'da emekli olmayı planlıyor.

Kent'in yerine Mayıs 2017'den beri Coca-Cola Başkanı ve CEO'su olan James Quincey atandı. Quincey bu görevi 1 Nisan 2019'da devralacak.

Şirketin 132 yıllık tarihindeki 14. yönetim kurulu başkanı olan Quincey hakkında Muhtar Kent, "Yönetim Kurulu'nun başkanlığa James'i seçmesinden büyük bir mutluluk duydum. Coca-Cola sistemini bir sonraki düzeye ve önümüzdeki on yıla taşımak için doğru lider olduğunu inanıyorum" şeklinde konuştu.

Coca-Cola başkanı ve operasyonlar üst yöneticisi (COO) görevini ise 1 Ocak'tan itibaren Brian Smith üstlenecek.

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