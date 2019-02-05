Mutfak ihracatçıları Almanya pazarı için atakta

Uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı "Ambiente 2019" Frankfurt’ta 8 Şubat tarihinde kapılarını açacak. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 24 yıldır milli katılım organizasyonu ile Türk ürünlerinin görücüye çıkarıldığı Ambiente Fuarı’nda bu yıl toplam 165 Türk firması yer alacak.

71 yıldır düzenlenen Ambiente’de bu yıl 4 bin 500 civarında katılımcı yer alırken, yaklaşık 140 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye’den ise fuara milli düzeyde ve bireysel olarak katılan 165 firma olacak. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 24 yıldır milli iştirak organizasyonu gerçekleştirilen fuar, katılımcı firmaların fuarla birlikte ihracatta önemli mesafeler kat etmesi bakımından Türk firmaları için büyük önem taşıyor.

Ambiente Fuarı’nın, ev ve mutfak eşyaları ile hediyelik eşya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için prestijli fuar niteliği taşıdığını belirten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarda başta İtalya, Çin, Fransa, İngiltere, A.B.D., Hollanda, İspanya, Türkiye, G. Kore ve İsviçre’den olmak üzere çok sayıda ziyaretçi geldi. 2007 yılında 37 firma milli düzeyde katılım gösterirken bu sayı 2019 yılında 65’e yükselirken, ayrıca bu sene 100 bireysel katılımcımız da olacak. Milli düzeyde ve bireysel olarak katılan toplam Türk firması sayımız geçen yıl 150 iken bu yıl 165’e yükseldi. Her yıl katılımcı sayımızda artış içerisindeyiz.” dedi.

“Marka tanıtımları için uluslararası fuarlar çok büyük bir fırsat”

Ambiente 2019’u değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise züccaciye ve ev aksesuarları alanında dünyanın en önemli uluslararası fuarı olan Ambiente 2019’a katılmanın Türk firmaları için önemine dikkat çekti. Pelister, şunları söyledi: “Bu yıl 24’üncü kez milli katılım organizasyonunu düzenlediğimiz fuara Türk firmalarımızın katılımı her geçen yıl artıyor. Bu yıl, milli katılımcı ve bireysel katılımcı olarak toplam 165 Türk firmamız, metal mutfak eşyaları ve plastik ev eşyaları olmak üzere 2 ayrı holde ürünlerini sergileyecek. Küresel rekabetin arttığı günümüzde en yeni ürünler ve markalar tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Uluslararası fuarlar, Türk firmalarımızın da kendi markalarını tanıtabilmesi, yeni ürünleri, teknolojileri öğrenebilmesi açısından çok büyük bir fırsat sunuyor. İnanıyorum ki, katılımcı tüm firmalarımız bu fuardan önemli iş birlikleri yaparak dönecekler. Katılımcı firmalarımıza başarılar diliyor, verimli bir fuar olmasını temenni ediyorum.”

Dünyanın En Büyük İkinci Pazarı

Fuarda, dünyanın en önde gelen firmalarının ve ülkelerinin gövde gösterisi yaptıklarını, tüm firmaların yeni ürünlerini ve tasarımlarını piyasaya sunduklarını ve aynı zamanda sektörü ve rakiplerini izleme fırsatı bulduklarını vurgulayan (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki; “Dünyada mutfak eşyaları ve küçük elektrikli ev aletleri sektöründe 2. büyük ithalatçı konumunu halen korumaya devam eden Almanya’nın 2017 yılı sonu itibarıyla mutfak eşyaları ithalatı 14,8 milyar dolar. Türkiye’nin Almanya’ya olan ihracatı ise 2018 yılında 386 milyon dolar seviyesinde. Ambiente Fuarı’na her yıl düzenli olarak katılım sağlanması, Almanya piyasasında Türk ürünlerinin bilinirliliğini artırıyor. Almanya’ya en çok ihraç ettiğimiz ürün grupları buzdolabı-dondurucular, elektrikli ocaklar, demir çelik mutfak eşyalarından pişirme ekipmanları ve cam mutfak eşyaları. Dünya’da mutfak ve ev eşyaları ithalatında 2. sırada olan Almanya’nın en büyük tedarikçisi olabilme koşullarına sahip olan ülkemizin, Almanya’ya sektöre yönelik olarak yapılan heyet, fuar, ticari organizasyonlar, ikili görüşmeler gibi tüm ticari faaliyetlere katılmasında fayda görüyoruz.” diye belirtti.

Dünya mutfak ihracatından yaklaşık yüzde 2,0 pay alarak 10. sırada olduklarını ileten Öztiryaki, “2018 yılının sektör ihracatı 4,55 milyar dolar ve ihracatın yüzde 50’sinden fazlası AB’ye gerçekleştirilmişken, 2019 yılı hedefimiz 5 milyar doları geçmek. Genel mutfak sektörü rakamlarına baktığımızda ihracatta yüzde 9’luk artış ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı elde ettik.

Endüstriyel mutfak sektörü tarafında da sektörünü domine eden ülkeler arasında yer alıyoruz. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11’lik artışla 1,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu sene ise 2 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, sektörümüzde dünya markası algısı oluşması için URGE faaliyetleri yapıyoruz. Bu kapsamda heyet organize ederek üyelerimizi yurt dışından satın almacılarla ikili iş görüşmelerinde buluşturuyor ve pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunuyoruz. 2019 yılında İDDMİB ve ZUCDER işbirliğinde Mutfak Ev Eşyaları Sektörlerine yönelik 3. URGE Projesi’ni hayata geçiriyoruz.” dedi.



