Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris'te bir araya geldi. Görüşme 1 saatten fazla sürdü. İki bakan görüşme sonrası ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Fransız Bakan, "Türkiye'de durumun istikrar kazanması Avrupa ve Türkiye'deki herkesin çıkarına. Türkiye'nin mümkün olan tüm araçlar ile yapısal reformları gerçekleştirmesi önemli." dedi.

"Çok verimli bir görüşme gerçekleştirildi"

Albayrak görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Fransa Maliye Bakanı ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik." diye konuştu. Türkiye'nin istikrarının Avrupa'nın çıkarına olduğunu belirten Albayrak, "Fransa ile iki müttefik olarak ortak hareket etme kararı aldık." diye konuştu.

Albayrak, "ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı adımların bölgede istikrarsızlığa, problemlere yol açma potansiyeli var. ABD tarafından atılan adımların ABD'nin itibarını sarstığı gibi müttefikleri üzerinde de bu adımlar kendisini yalnızlaştırıyor." dedi ve ekledi: "ABD'nin attığı adımlar terörü, mülteci krizini besleyebilir."

"İran konusunda da ortak hareket edeceğiz"

Doların güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybettiğini vurgulayan Albayrak, "Bu dönemde özellikle Fransa ve AB ile gerçekleştirdiğimiz ticareti daha ileriye nasıl taşıyacağımız önem taşıyor. Fransa Maliye Bakanı ile DTÖ kapsamında da, ortak hareket etme konusunda da konuştuk. İran konusunda da ABD'nin tek taraflı aldığı karar konusunda ortak hareket etme yönünde kararlar aldık. Karşılıklı anlayış ve sağduyu içerisinde önemli kazanımlar ve sinerji elde edilebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak, "Türkiye'nin küresel sınamalara ve rekabete karşı finansal mimariye kavuşmak için önemli adımlar atacağından kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye'de 3+2 OVP'nin açıklanması ile birlikte ekonomik manada çok daha güçlü bir dönüşümü ortaya koyacaklarının altını çizdi.