"Piyasalarla kavga etmeyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yeni dönemine dair ipuçları verdi.

Albayrak, G20 Maliye Bakanları Toplantıları için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.



Albayrak piyasalara şu mesajları verdi:



''Biz yeni dönemin çalışma yöntemini çok daha güçlü ve dinamik bir bakış açısıyla kurgulayacağız. İletişim süreci çok ama çok güçlü olacak. Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan-kazan ilişkisine dayalı hep birlikte güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız. Piyasanın önünde olacağız. Kademeli olarak BDDK, SPK, hazine ve maliye başta olmak üzere, ekonominin sac ayaklarına yönelik somut gelişmeler yaşanacak. Arzu ettiğimiz koordinasyon ve etkinliğin sağlanmasına yönelik adımlar atılacak."



Bir kez daha önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyen Berat Albayrak, "Dalgalanma süreci, enflasyon üzerinde geçişken bir etki oluşturdu, kalıcı değil" ifadesini kullandı.



Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti:



''Güçlü adımlarla enflasyonda hissedilir iyileşmeyi sağlayacağız. Ayakları sağlam yere basan, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendini yakalamayı hedefliyoruz. Güçlü ve kaynak çeşitliliği ile derinleştirilmiş bir sermaye piyasası hedefliyoruz. Bu dönemde bütçe disiplininden taviz yok. Hem vergi ayağında, hem gelir ayağında yeni dönemde performansa dayalı bir dönüşüm olacak."



Merkez Bankası ile ilgili değerdirmelerde de bulunan Albayrak, ana hedeflerden birinin daha etkin bir Merkez Bankası olduğunu belirtti.



Berak Albayrak, ''Türkiye’nin en kaliteli insan kaynağına sahip kurumlarının başında Merkez Bankası geliyor. İktisadi hayatı doğru görüyor, kurguluyor. Tüm bu çerçevede buna göre analizlerini yapacak adımlarını atacak. Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası temel hedeflerimiz arasında yer alıyor'' diye konuştu.



Dünya çapında ekonomi diplomasisine başlanacağını da kaydeden Albayrak, yabancı yatırımcılara seslenerek ''Türkiye, maliyetler olarak, piyasa değerleri olarak, hiçbir zaman bu kadar cazip olmayacak'' ifadesini kullandı.



Bakan Albayrak, Orta Vadeli Program'ın adının değişeceğini ve eylül ayına kadar, 5 yılı kapsayan güçlü ve sağlam bir strateji açıklayacaklarını da söyledi.