Sanayi üretimi, mart ayında yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı. Aylık bazda ise yüzde 2,1 yükseliş yaşandı. Arındırılmamış verilere göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 4,7 düşüş gösterirken, aylık bazda sanayi üretiminde yüzde 14,9 artış yaşandı.

Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,6 yükseleceği tahmin ediliyordu.

TÜİK verilerine göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.

Aylık bazda yüzde 2,1 arttı



Sanayi üretimi Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. 2019 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,7 arttı.