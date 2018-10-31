Sıfır ÖTV beyaz eşyaya yaramadı

31 Ekim 2018'den bu yana sıfır ÖTV uygulanan beyaz eşyada, ilk çeyrek iç satışları yüzde 7 düşüşle 1.36 milyon adet oldu.

Beyaz eşya satışlarındaki düşüş Mart ayında da sürerken; iç satışlar yüzde 1, ihracat ise yüzde 6 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Mart ayında yüzde 1 düşüşle 552 bin 657 adet oldu.

İç satışlar Ocak ayında yüzde 9, Şubat ayında ise yüzde 12 gerilemişti.

Buna göre Ocak-Mart döneminde iç satışlar yüzde 7 düşüşle 1.36 milyon adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya ihracatı ise Mart ayında yüzde 6 düşüşle 1.49 milyon adet, Ocak-Mart döneminde de yüzde 3 düşüşle 4.17 milyon adet oldu.

Öte yandan beyaz eşya üretimi Mart'ta yüzde 2 artarken, Ocak-Mart'ta ise yüzde 3 geriledi. İlk çeyrekte üretim 5.72 milyon adet olarak gerçekleşti.

Sektördeki daralma nedeniyle hükümet, 31 Ekim 2018'de yıl sonuna kadar ÖTV oranını sıfıra indirmiş, daha sonra bu süreyi Mart 2019 sonuna uzatmıştı. Ekonomik aktivitedeki yavaşlığın devam etmesi üzerine söz konusu indirim son olarak Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştı.

Sektör geçen yılı iç pazarda yüzde 17 küçülme ile tamamlamıştı.