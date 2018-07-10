S&P: Türkiye'yi yakından izliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, Türkiye'deki gelişmelerin yakından izlediği ifade edildi.



S&P, Türkiye'yi BB- ile diğer başlıca iki derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch'ten daha düşük düzeyde derecelendiriyor.

S&P'nin kıdemli analistlerinden Frank Gill, Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, "Çıkarımda bulunmak için biraz erken, ancak karar almanın giderek merkezileştiği açık" dedi.



S&P Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsi kredi notlarını "negatif"te tutuyor. Kuruluş daha önce, finans piyasalarında var olan baskının devam etmesi halinde Türkiye'nin görece güçlü mali göstergelerinin hızla bozulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Erdoğan ve kabinesinin bundan sonra alacağı kararlara bağlı olacak.

Gill, "Olağanüstü hal politikasının, maliye politikası genel duruşunun ne olacağını yakından izliyoruz. Kredi Garanti Fonu mekanizması daha da geliştirilecek mi? Bizce bankaların fonlama kapasitesinin tamamına yakınının kullanıldığı göz önüne alındığında büyüme nereden gelecek?" dedi.

Yeni hükümetin, son faiz artırımlarından sonra yavaşlaması beklenen büyümeye karşı ekonomiyi destekleyici önlemler alıp almayacağını izleyeceklerini belirten Gill, önlem alınması halinde kamu borcunun yükselebileceğine dikkat çekti.

Gill, "Türkiye'nin çok büyük bir cari açığı olduğunu ve geçmişte bankaların temelde dışarıdan borçlanarak buna aracı olduklarını düşünürseniz, hızla büyümeyi sürdürebilecek tek sektör olarak kamu sektörü kalıyor, ki bu da dış borcun artması anlamına gelir" dedi, ancak henüz böyle olup olmayacağını bilmediklerini ifade etti.