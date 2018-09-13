Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurdaki dalgalanmaya yönelik adımlarımız olacak." dedi.

Bununla birlikte Erdoğan, faiz konusundaki hassasiyetinin aynı olduğunu ifade ederken, "TÜSİAD faiz çok yüksek diyor, ben de diyorum ki şu yüksek faizi bir düşürelim." dedi.

"TCMB kendi kararını alır." diyen Erdoğan, "Enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun. Merkez bankasının açıklamış olduğu enflasyon tahminlerinin bugüne kadar tuttuğunu görmedim. Faizi sen belirliyorsun ama enflasyon senin attığın bu yanlış adımlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Bunun bedelini millet ödüyor." açıklamasında bulundu.

Ankara'da TESK Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Türkiye'nin tercihi serbest piyasadan yana" diyen Erdoğan, sorunları serbest piyasa ekonomisinin dışına asla çıkmadan çözmek için mücadele ettiklerini ifade etti.

"BAZI ÖZEL BANKALAR YÜZDE 50'LERE VARAN FAİZ UYGULUYOR"

Erdoğan, bankacılık sektörüne de dikkat çekerek, "Bazı özel bankalar yüzde 50'lere varan faiz uyguluyor. Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız. Bankalarımız sapasağlam ayakta. Finansa yapılandırma anlayışı var. Kur, faiz ve enflasyon dalgalanması bittikçe finans sektörü daha cesur davranmaya başlayacaktır. " dedi.

Erdoğan, "Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Dışarıyla işi olmayanların dövizle yolu kesişmemeli. Döviz bahanesiyle, dolarizasyonla, sattıkları ürüne alakasız şekilde 1'e 3, 1'e 10 zam yapanlar iflah olmayacaktır." dedi.

Erdoğan, "Bugün yaşadıklarımızın 1994, 2001 ile benzerliği yok. Bugün yaşanan kriz değil, manipülasyondur. Bu kriz bizim krizimiz değildir, bu yaşadıklarımız sahte bir dalgalanmanın ürünüdür." dedi.

"KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bunun yanı sıra Erdoğan, kamuda tasarruf tedbirlerine de dikkat çekerek, "Kamuda tasarruf tedbirlerini hayata geçiriyoruz. Kamuda emekli olanlardan daha fazlayı işe almayacağız. Personel alımında dikkatli davranıyoruz. Kamuda kullanılan araçları sınırlandırıyoruz." dedi.

Ayrıca Erdoğan, ihalesi yapılmış, başlanmamış yatırıma başlamayacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Türkiye'nin demokrasi konusunda eksiği yoktur." açıklamasında bulundu.