BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteğiyle Şanlıurfa'da yürütülen proje kapsamında, teorik ve uygulamalı tarımsal mesleki eğitimlerini tamamlayan 250 Türk ve Suriyeliye sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Japonya tarafından finansa edilen ve FAO desteğiyle Şanlıurfa'da yürütülen proje kapsamında, teorik ve uygulamalı tarımsal mesleki eğitimlerini tamamlayan 250 Türk ve Suriyeliye sertifikaları verildi. Törende konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Türk hükümeti ve halkı ile gurur duyduğunu söyleyerek, "Suriyeli konuklarına yönelik sıcak ve kalpli yaklaşımının olağanüstü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Japonya tarafından finansa edilen ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) yürütülen "Geçim Kaynaklarına Erişim Fırsatlarının ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yoluyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Artırılması" projesi kapsamında, Şanlıurfa'da bir otelde istihdam programı düzenlendi.

Büyükelçisi Akio Miyajima, burada yaptığı konuşmada, Japon hükümetinin iç savaşın başından beri Suriye halkını desteklediğini söyledi.

Suriyeliler konusunda sosyal uyumu hedefleyen projelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Miyajima, "Bu nedenle bu tür projeler bizim için büyük önem arz etmektedir. Bizler kadınların güçlendirilmesi ve insanlara yardım etmek için başta FAO olmak üzere uluslar arası örgütlerle çalışmaktayız." dedi.

Miyajima, Şanlıurfa'ya ilk gelişinde mesleki eğitim alan bazı Suriyelilerle bir araya geldiğini, görüşme sonucunda Suriyelilerin işlerini içtenlikle yaptığını, işlerini ve buradaki hayatlarını sevdiklerini gördüğünü ifade etti.

Konuşmasına Türkçe devam eden Miyajima, şunları dile getirdi:

"Eminim ki sizler tarım alınındaki eğitim sayesinde çok değerli beceriler elde etmişsinizdir. Eğitimini tamamlayan sizler, sadece kendiniz için değil, diğer Suriyeli kardeşlerimiz ve mülteciler için de rol model olacaksınız bu programa katılarak. Dolayısıyla sizlerin başarısı bizim için önemlidir. En kısa sürede Suriye'ye barışın gelmesini temenni ediyorum. Türk hükümeti ve halkı ile gurur duyuyorum, Suriyeli konuklarına yönelik sıcak kalpli yaklaşımının olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Japonya bundan sonra da Suriyeli dostlarımıza yardım eden Türkiye'deki çok sayıda dostlarımızın yanında olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından, teorik ve uygulamalı tarımsal mesleki eğitimlerini tamamlayan 250 Türk ve Suriyeliye sertifikaları verildi.

Program, tarım sektöründeki istihdamlara yönelik oturumlarla sona erdi.











