BAKİEL sektörü URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) heyeti olarak 12 firma ile birlikte bu yıl 124'üncüsü düzenlenen ve dünyanın en büyük üç fuarından biri olan Çin'deki Canton Fuarı'na katıldı. Çin’in ithal ve ihraç ettiği tüm ürünlerin aynı anda sergilendiği fuarda 15 milyar dolara yakın bir ticaret hacminin gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Fuarla ilgili izlenimlerini paylaşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bağlantı elemanları, kilitler, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerine yönelik olarak yerinde incelemelerde bulunduklarını ve gerek gelişen teknolojiler ve gerekse sektörün gelecek izlenimleri konusunda fikir sahibi olduklarını ifade etti.

2017 yılında BAKİEL olarak Çin’e 12.2 milyon dolar ve 2018 yılı Ocak – Ağustos döneminde ise 12 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Tecdelioğlu, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının ise sektör açısından avantaj yaratabileceğini ifade etti.

Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan bağlantı ekipmanları açısından bir fırsat gördüklerini kaydeden Tecdelioğlu, şunları anlattı:

"Çin fabrikalarında ulusal ve yabancı firmaların otomobilleri de üretiliyor ve alımların büyük çoğunluğu ülke içinde gerçekleşiyor. Çinli şirketlerce üretilen araçlar en çok Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ülkeleri ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Bu bağlamda bağlantı elemanları sektörünün ana pazarlarından biri olan otomotiv sektörünün de Çin’de gelişmesine paralel olarak ithalatının artacağı öngörülüyor. Bu da sektörde lider konumda olan Türkiye’yi Çin’e ihracat anlamında öne çıkarıyor. Biz 2018 yılında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları neticesinde BAKİEL sektörü olarak Çin pazarından ithalatımızı azaltmayı ve ihracatımızı da yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz."

Tecdelioğlu, Türkiye'nin Çin'e direkt ihracatında artış olabileceği gibi aynı zamanda bir ticaret fırsatı daha yakalanabileceğine de dikkat çekti. Çin'in artan ithalatını karşılayabilmek için başka ülkelere de yöneleceğini kaydeden Tecdelioğlu, bu anlamda Türk firmalarının başka ülkelerden alıp Çin'e satmak suretiyle yeni bir kazanç kapısı oluşturabileceğini ifade etti.

Son yıllarda Çin’de tüketimin artmasının tüketici ürünlerine olan talebi ve arzı da artırdığını kaydeden Tecdelioğlu, " Perakende, 2018 yılı 2. çeyrekte ülke GSYH’sinin yüzde 9’unu oluşturdu. Ulaşım, gayrimenkul ve inşaat da Çin ekonomisinde önemli yerlere sahip sektörler arasında yer alıyor. Bu durum aynı zamanda BAKİEL sektörlerinden olan mobilya aksesuarları sektörü için de avantajlar doğuruyor." dedi

Fuarın kendileri için çok faydalı olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, bu fuara milli katılım veya 250 m2 olarak tüm firmaları ve ürünlerini de içerecek şekilde bir yer kiralanması konusunda karara varıldığını da sözlerine ekledi.