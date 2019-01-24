TL, son 1 ayın en iyi seviyesinde

Türk Lirası yaklaşık 1 ayın en yükseğinde. Dolar/TL 5.30 seviyesinin altında işlem görürken, euro kuru da 6 liranın altını test etti.

Türk Lirası, gelişmekte olan ülkelere artan girişler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin vurgusu ve Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde sıkı duruş söylemini yinelemesinden bulduğu destekle güçlendi.

Dolar/TL 5.2574 ile 28 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, euro/TL de 5.9716'ya kadar çekildi ve 27 Aralık'tan beri en düşük seviyesini gördü.

Dolar kuru saat 12:54'de yüzde 0,25 düşüşle 5.2670'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,50 geriledi ve 5.9850'de yer aldı.

Veri gündeminin zayıf olduğu bugün euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları beklenirken dolar karşısında baskı altında. ECB'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Para politikası kararları saat 15:45'de açıklanacak.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,30 azalışla 1.1347, dolar endeksi ise yüzde 0,24 artışla 96.349 seviyesinde. TL'deki iyimserlikten destek bulan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,82 primle 100.980 puanda.

"Aşağı hareketin devamı bekleniyor"

Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümede 2019 için belirlenen yüzde 2.3 hedefinin hala ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda ise hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Albayrak, mali disiplinden geçmişte de olduğu gibi seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkati çekerek, "Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin dün yayımlanan özetlerde ise, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağı vurgusu tekrarlandı.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Türkiye ve ABD arasında şu an bir sıkıntı olmaması ve iletişim kanallarının açık olması piyasaları rahatlatıyor. Dolar/TL son dönemde aşağı eğilimini sürdürmek istiyordu, 5.30 seviyesinin altında biraz daha kalabilme gücü var, piyasa bunu destekliyor. Olağan üstü bir gelişme olmadıkça bu hareketin devamını bekleriz" dedi.

Venezuela'nın piyasaya etkisi

Ekonomistler, Venezuela konusunun izlendiğini, şimdilik negatif bir etki yaratmasa da risk algısını yükseltecek gelişmelerin kurda baskı yaratabileceğini söyledi.

Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido, kendisini geçici devlet başkanı ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump Guaido'yu resmi olarak tanıdı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Maduro'yu desteklediği açıklandı.