ABD Başkanı Trump, Fed'in haftaya faiz artırma ihtimaline ilişkin, "Bence bu çok akılsızca olur ama ne diyebilirim ki... Eğer bunu yaparlarsa hayal kırıklığı yaşarım" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in haftaya faiz artırmasının "akılsızca" olacağını söyledi.

Reuters ile söyleşisinde Trump, Fed'in yılın son toplantısına faiz artışına gitme ihtimaline yönelik, "Bence bu çok akılsızca olur ama ne diyebilirim ki? Oraya birisini ben atadım. Ne diyebilirim? Eğer bunu yaparlarsa hayal kırıklığı yaşarım; bence pek çok insan da aynı hayal kırıklığını yaşar" diye konuştu.

Trump, ABD ekonomisinin resesyona gittiği yorumlarına ise, "Benim görüşüme göre çok iyi gidiyoruz. Şirketler çok iyi durumda. Eğer Fed mantıklı davranırsa sanırım ileri gideriz. Yükselen bir füze gibiyiz" karşılığını verdi.

Çin ile ticaret müzakerelerine de değinen Başkan Trump, "Çin çok büyük miktarda soya fasulyesi satın alıyor. Yeniden piyasaya girmişler... Yeni aldığım habere göre çok büyük miktarda soya fasulyesi alıyorlarmış. Yeniden başlıyorlar artık" dedi.

"Huawei konusunu Çin'le konuşmak isterim"

Devam eden Huawei soruşturmasına ilişkin ise, "Bu konuda Çin ile konuşmak isterim. Bu şirketle yaşananlar, yapılanlar bakımından hoş değil. Bu, Çin ve başka ülkelerden pek çok şirketle çok değişik biçimlerde yaşadığımız büyük bir problem. Onun için Çin'in ne isteyeceğini görmek isterim. Şu ana kadar bir istekte bulunmadılar" yorumunu yapan Trump, davaya müdahil olup olmayacağı konusunda şunları söyledi:

"Bu ülke için ne iyi olacaksa onu yaparım... Eğer bugüne kadar yapılmış en büyük ticaret anlaşması için yararlı olacaksa -ki, bu çok önemlidir- ulusal güvenlik için faydalı olacaksa ve gerek görürsem elbette müdahil olurum"