Tüketici güveni son 2 yılın zirvesinde

Haziran ayında 70,3 olan tüketici güven endeksi temmuz ayında 73,1'e yükselerek yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı.

Haziran ayında 70,3 olan tüketici güveni temmuz ayında 73,1 oldu. Tüketici güveni en son 2016 Ekim ayında 74 seviyesine çıkmış, o tarihten bu yana da en yüksek 72,8 seviyesini görmüştü.

Alt endekslerde pozitif görünüm

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artarak temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi haziran ayında 92,1 iken, temmuz ayında yüzde 4,6 oranında artarak 96,3 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,9 oranında artarak Temmuz ayında 76,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 24,6 iken, Temmuz ayında %10,2 oranında artarak 27,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.