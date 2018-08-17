Tüketici güveni yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verisini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında azaldı; Temmuz ayında 73,1 olan endeks Ağustos ayında 68,3 oldu. Böylece tüketici güveni yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.

Tüketici güven endeksi, Ağustos 2018

2017

2018

Ocak

66,9

Ocak

72,3

Şubat

65,7

Şubat

72,3

Mart

67,8

Mart

71,3

Nisan

71,3

Nisan

71,9

Mayıs

72,8

Mayıs

69,9

Haziran

70,0

Haziran

70,3

Temmuz

71,3

Temmuz

73,1

Ağustos

71,1

Ağustos

68,3

Eylül

68,7





Ekim

67,3





Kasım

65,2





Aralık

65,1











Hanenin maddi durum beklentisi

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7 oranında azalarak Ağustos ayında 85,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 96,3 iken, Ağustos ayında yüzde 8,3 oranında azalarak 88,3 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azalarak Ağustos ayında 74,1 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin yükselmesinden kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali

Tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz ayında 27,1 iken, Ağustos ayında yüzde 6,6 oranında azalarak 25,3 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.