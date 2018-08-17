Tüketici güveni yılın en düşüğünde

Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 68,3 seviyesine gelerek 2018'in en düşük seviyesine indi.

17 AĞUSTOS, 20180
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Tüketici güveni yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verisini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında azaldı; Temmuz ayında 73,1 olan endeks Ağustos ayında 68,3 oldu. Böylece tüketici güveni yılın en düşük seviyesine inmiş oldu. 

Tüketici güven endeksi, Ağustos 2018

2017
2018
Ocak
66,9
Ocak
72,3
Şubat
65,7
Şubat
72,3
Mart
67,8
Mart
71,3
Nisan
71,3
Nisan
71,9
Mayıs
72,8
Mayıs
69,9
Haziran
70,0
Haziran
70,3
Temmuz
71,3
Temmuz
73,1
Ağustos
71,1
Ağustos
68,3
Eylül
68,7


Ekim
67,3


Kasım
65,2


Aralık
65,1



Hanenin maddi durum beklentisi

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7 oranında azalarak Ağustos ayında 85,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 96,3 iken, Ağustos ayında yüzde 8,3 oranında azalarak 88,3 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azalarak Ağustos ayında 74,1 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin yükselmesinden kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali

Tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz ayında 27,1 iken, Ağustos ayında yüzde 6,6 oranında azalarak 25,3 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

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