TÜSİAD'dan "YSK" açıklaması

TÜSİAD, "Kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" açıklamasını yaptı.

7 MAYIS, 20190
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TÜSİAD'dan "YSK" açıklaması

Türk Sanayicileri Ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik kararını sosyal medya hesabından kısa açıklama ile değerlendirdi.

TÜSİAD, twitter hesabından yaptığı açıklamada; "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" ifadelerine yer verdi.

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