TÜSİAD, "Kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" açıklamasını yaptı.

Türk Sanayicileri Ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik kararını sosyal medya hesabından kısa açıklama ile değerlendirdi.

TÜSİAD, twitter hesabından yaptığı açıklamada; "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" ifadelerine yer verdi.