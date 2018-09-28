Vergi borçluları açıklandı

Gelir İdaresi, 31 bin 56 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı. Listedeki ilk 100'ün borcu 30,7 milyar lira.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefler açıklandı. Listeye göre ilk 100'de yer alanların borcu ve cezası 30 milyar 656 milyon 581 bin 462,6 lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar listesinin başında 1 milyar 59 milyon 130 bin 277,79 lira ile Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ bulunuyor.

İlk 10'da Hilmi Başaran, Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sun Havacılık Ticaret Ltd. Şti., Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti., İmarbank Offshore Ltd. Şti., Kross Otomotiv ve Endüstri Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ali Türkan, Sportingbet com.alderney Limited yer alıyor.

Listede banka şubeleriyle çok sayıda elektronik, gıda, finans, enerji, tekstil, inşaat, sanayi, kimya, otomotiv ve turizm şirketinin olduğu görüldü. Öte yandan, listenin sadece ilk 100'ünde yer alan kişi ve kuruluşların toplam vergi borçlarının tutarı 30 milyar 656 milyon 581 bin 462,6 lira oldu.

İlk 20'deki borçluların listesi

Devlete 30 Haziran itibarıyla ödenmemiş ve toplam miktarı 1 milyon lirayı aşan vergi borcu bulunan ilk 20 kişi ve kuruluş şöyle:

Sıra

Adı Soyadı/Unvanı

Esas Faaliyet Konusu

Borç Miktarı TL

1

AFFAN HAVACILIK AKARYAKIT TURİZM SAN.VETİC.A.Ş.

SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ

1.059.130.277,79

2

HİLMİ BAŞARAN

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

1.037.150.543,60

3

ÖZTÜRK N-F GRES MADENİ YAĞ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ

1.014.300.186,84

4

SUN HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HAVA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI

958.945.342,01

5

ULUSLARARASI AKARYAKIT DAĞITIM LTD.ŞTİ.

SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ

914.953.023,45

6

İMARBANK OFFSHORE LİMİTED ŞİRKETİ

POTANSİYEL MÜKELLEF

875.635.231,73

7

KROSS OTOMOTİV VE END. MAD.YAĞLAR SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

PETROLDEN MADENİ YAĞLARIN

674.563.518,27

8

Z PETROL ENERJİ NAK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

PETROL, PETROL ÜRÜNLERİ, KİMYASALLAR, GAZ, VB. DEPOLAMA VE ANTREPOCULUK FAALİYETLERİ

642.254.440,93

9

ALİ TÜRKAN

KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

614.868.802,58

10

SPORTİNGBET COM.ALDERNEY LTD.

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ

535.889.643,75

11

GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN SAN.TİC.LTD

KROM, MANGANEZ, TUNGSTEN, MOLİBDEN, TANTALUM, KOBALT, BİZMUT, TİTANYUM, ZİRKONYUM, BERİLYUM, GERMANYUM VB. DEMİR DIŞI METALLERDEN YAPILAN ÜRÜNLERİN İMALATI

532.994.384,55

12

ERSEN AKA.OTO.AKS.MAD.YAĞ.PE.VE PE.ÜR.GIİN.NA.PA.Tİ.LTD.ŞTİ.

SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ

507.390.995,83

13

BEYAZ AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ

465.564.819,03

14

TASF.HAL.AS ERKOÇ PET.VE P.ÜR.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ

452.073.315,71

15

KUZEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN.TİC.A.Ş.

DAMITILMIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLERİN İMALATI

414.281.381,98

16

MEHMET ÖZBEY

KARA YOLU YÜK NAKLİYAT KOMİSYONCULARININ FAALİYETLERİ

407.199.822,91

17

FUAT BARAK

BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI

404.601.504,72

18

YEŞİM ÖZTÜRK

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

391.551.129,51

19

MUSTAFA AKAR

ŞECERE BULMA FAALİYETLERİ

391.550.173,71

20

BAHAETTİN UZAN

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

391.550.173,71



Tarhiyat listesi de açıklandı

Bu arada, GİB 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 1 milyon lirayı aşan tarhiyatların listesini de açıkladı.

Toplam 2 bin 701 borçlu mükellefin bulunduğu listede ilk sırayı 450 milyon 436 bin 602 liralık toplam borçla Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı Egeoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ aldı.

Bu şirketi 259 milyon 922 bin 461 lira ile Akçakoca Vergi Dairesine kayıtlı Us-Er Petrol Ürünleri, Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. izledi. Büyük Mükellefler Vergi Dairesine kayıtlı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı ise 257 milyon 64 bin 849 liralık borçla bu listede 3. sırada yer aldı.