Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, "Yabancı fonlar olmadığı takdirde, cebinize bir para girmeyecek. Olmayan parayı hangi cebe koyarsanız koyun aynıdır" dedi.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, yabancı fonlardan kaynak girişi olmadığı sürece içeride atılan adımların sonuç getirmeyeceğini söyledi. İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (İMSAD) Gündem Buluşmaları toplantısına katılan Göçmen, şöyle konuştu:

"Ben 35 yıldır iş hayatının içindeyim. Çalışma hayatımın en keyif aldığım dönemi 2002-2008 yıllarıydı. Dünyanın neresine gidersek gidelim el üstünde tutulan bir Türk yatırımcısı imajı vardı. Resmen Türkiye'ye yatırım yapmak için insanlar sıradaydı. Tekrar o günlere dönmemiz lazım. Çünkü yabancı fonlar olmadığı takdirde, Emlak Bankası'nı da kursanız, enerjiyle ilgili başka fonlar da oluştursanız cebinize bir para girmeyecek. Olmayan parayı hangi cebe koyarsanız koyun aynıdır. Bir de; bir cepten öbürüne aktarırken düşürme riskimiz var."

Türkiye'de paranın maliyetinin çok arttığını belirten Göçmen, "Türkiye'de özel sektörün yabancı borçlarının ihracatı karşılama oranı yüzde 185. Yani yaptığımız ihracattan yüzde 85 daha fazla yabancı para cinsinden özel sektörün borcu var" bilgisini verdi.

Sabancı'da kur riski taşımak yasak

Bünyelerindeki enerji şirketi Enerjisa'nın kur dalgalanmalarının böylesine yoğun yaşandığı bir dönemde ayakta kalabilmesini hedge tedbirlerine bağlayan Göçmen, "Niye Enerjisa ayakta kaldı? Çünkü ilk günden beri tüm bu riski hedge ettik ve şu anda Sabancı Holding'de kur riski taşımak son 3 senedir yasak. Eğer şirketlerin kaçınılmaz olarak kur riski oluşuyorsa, holdingde kur fazlası yaratıyoruz ki konsolide edildiği zaman konsolide bilançomuzda kur riski kalmasın" diye konuştu.

İşletmelere, bu zorlu dönemden sağ salim çıkabilmeleri için birleşmeleri tavsiyesinde bulunan CEO Göçmen, "Bütün sektörlerde ve özellikle inşaat malzemeleri sektöründe bence yapılması gereken şey konsolidasyon. Birleşerek daha büyük güçler yaratıp bunları fonlamaya çalışmak daha doğru hareket olur kısa vadede" dedi.