Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2018 yılı Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,48 artışla 3 milyon 755 bin 467 oldu.

Ekimde gelen 3.8 milyon yabancı ziyaretçinin 48 bin 989'unu günübirlikçiler oluşturdu.

Ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sırasıyla Antalya, İstanbul, Edirne, Muğla ve Artvin oldu.

Ocak-ekim döneminde ise yabancı turist girişi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,43 artarak 35 milyon 571 bin 419 oldu. Bunların 326 bin 709'unu günübirlikçiler oluşturdu.

10 aylık döneme bakıldığında yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller ekim ayındaki gibi sırasıyla Antalya, İstanbul, Edirne, Muğla ve Artvin oldu.



