SEV Amerikan Koleji (SAC) Yapay Zeka ve Otonom Araç Takımı PhoeniX, yapay zeka algoritmalarıyla tasarlanan araçların yarıştığı MARC Otonom Araç Yarışması’nda şampiyon oldu.

Türkiye’de otonom sistemlerin tasarlanması ve yakın gelecekte yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen MARC Otonom Araç Yarışması, Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleşti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya 10 üniversite, 4 şirket ve 5 lise takımı katıldı. Şerit takibi, trafik ışığı, yol çalışması, bozuk satıh, köprü, araç sollama ve yaya yolunun bulunduğu parkurda, takımlar derin öğrenme ve yapay zeka algoritmalarını etkin bir şekilde kullanarak hazırladıkları araçlarını yarıştırdı.

PARKURDA SAC FIRTINASI

Yarışmacı takımlar, kurulan parkur üzerine bıraktıkları araçlarının, tüm parkuru otonom bir şekilde tamamlamasını beklediler. En fazla 6 dakika içerisinde tamamlanması gereken parkurda, her bir görev için katılımcılar farklı puanları toplamaya çalıştılar.

SEV Amerikan Koleji (SAC) Yapay Zeka ve Otonom Araç Takımı PhoeniX, yarışma sürecine katılım gösteren lise takımları arasından 1’inci olarak süreci tamamladı. Yarışma hazırlık sürecinde PhoeniX üyeleri, kodlama ve yapay zeka alanı dışında aynı zamanda sponsorluk görüşmeleri yaparak, sosyal sorumluluk çalışmalarına katılarak farklı becerilerini de geliştirmiş oldular.