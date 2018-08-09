Yeni ekonomi modeli açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yarın yeni ekonomi modeline ilişkin açıklama yapacak. Enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakekonomi modeline ilişkin yarın açıklama yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orta Vadeli Plan kapsamında 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir. Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerin altına indirilecektir.

"BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 1,5'LERDE SINIRLANDIRILACAK"

Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir. Bütçe açığı ise yüzde 1,5'ler seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir."

Bakanlık, yılın kalanında tasarruf ve gelir artırıcı önlemle faiz dışı fazlanın 5 milyar liraya yükselmesinin hedeflendiğini açıkladı.

"TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN SERMAYE YAPISI SAĞLAM"

Açıklamada, Türk bankacılık sisteminin sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda olduğu belirtildi.

"BANKA VE ŞİRKETLERLE İLGİLİ KUR RİSKİNDE SORUN YOK"

Piyasada bankalar ve şirketlerle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği kaydedildi.