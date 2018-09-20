Yeni Ekonomi Programı açıklandı

Bakan Albayrak büyümeyi bu yıl için yüzde 3,8 ve 2019 için yüzde 2,3 olarak öngördüklerini açıkladı. Enflasyon beklentileri ise 2018 için yüzde 20,8 ve 2019 için yüzde 15,9 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, 2019-2021 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Ekonomide yeni 3 yıllık yol haritası; dengelenme, disiplin ve değişim şeklinde üçlü sac ayağı üzerine kurulu olacak. Yeni makroekonomik verilere ilişkin beklentileri açıklayan Bakan Albayrak, büyümeyi bu yıl için yüzde 3,8 ve 2019 için yüzde 2,3 olarak öngördüklerini söyledi. Albayrak, enflasyon beklentilerinin ise 2018 için yüzde 20,8 ve 2019 için yüzde 15,9 olarak şekillendiğini açıkladı.

İşte Bakan Albayrak'ın açıkladığı makroekonomik verilere ilişkin öngörüler:

2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8

2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,3

2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5

2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,0

Enflasyon beklentisi 2018 için yüzde 20,8

Enflasyon beklentisi 2019 için yüzde 15,9

Enflasyon beklentisi 2020 için yüzde 9,8

Enflasyon beklentisi 2021 için yüzde 6,0

Bütçe açığının GSHY'ye oranı 2018'de yüzde 1,9, 2019'da yüzde 1,8



Bütçe açığının GSHY'ye oranı 2020'de yüzde 1,9, 2021'de yüzde 1,7



Faiz dışı fazlanın GSHY'ye oranı 2018 yüzde 0,1, 2019 yüzde 0,8, 2019 yüzde 1,0, 2020 yüzde 1,3

İşsizlik oranı beklentisi 2018 için yüzde 11,3



İşsizlik oranı beklentisi 2019 için yüzde 12,1



İşsizlik oranı beklentisi 2020 için yüzde 11,9



İşsizlik oranı beklentisi 2021 için yüzde 10,8

Cari açık/GSYH bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 3,3, 2020 yüzde 2,7, 2021 yüzde 2,6

60 MİLYAR TL TASARRUF HEDEFİ

Bakan Albayrak'ın yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarından satır başları ise şöyle:

2019 yılı içinde kamuda 60 milyar TL tasarruf sağlanacak

2019 yılı içinde 16 milyar tl gelir artırımı sağlanacak

Kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisi bugün itibarıyla faaliyet geçti

İhracat için teşvik sistemi yeniden yapılandırılacak

Cari açığın azaltılması için ilaç, enerji, petrokimya sektörlerinde yatırımlara öncelik verilecek

Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif büyüklüklerini değerlendirmek üzere mali bünye ve değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz

Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak

Türkiye Kalkınma Bankasının görev alanı genişletilecek

Emlak Bankası yeniden yapılandırılacak

Taşınmaz değerleme sistemini kurarak, gayrimenkul envanterini tamamlayacak, tapu değerlerini adil olarak yansıtacak bir süreci hayata geçireceğiz.

Vergi prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yeniden bir yapılandırmaya gitmeyeceğiz

Cari açığın azaltılmasında ilaç, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri önceliklendirilecek



Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği büyük ölçekli endüstri sanayi ve teknoloji bölgeleri kurulacak



Entegre petrokimya sanayi bölgesi kurulacak



YEP uygulamasını takip edecek mekanizmaları hayata geçireceğiz



YEP üçer aylık aralıklarla takip edilecek

2019 sonunda YEP etkinlik değerlendirmesi yapılacak.



Mali disiplin devam edecek.