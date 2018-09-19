'Yerli Üretim' logosu tanıtıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Pekcan, "Son dönemde denetimlerde 131 firmanın 1296 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildi" açıklamasını yaptı. Son 2 haftada tüketicilerden ALO 175 hattına yaklaşık 18 bin başvuru yapıldığı bilgisini paylaşan Pekcan, "Biz de denetimleri artırdık." dedi. Pekcan, "Spekülasyon yoluyla üretici ve tüketicimize zarar vermek isteyenlere izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, dün duyurulan 'ürün etiketlerine yerli logo' koyulması ile ilgili olarak ise, "Yabancı firmaların Türkiye'de ürettikleri ürünler de yerlidir, onlar da yerli üretim logosunu kullanacak." bilgisini paylaştı.

Yeni logo şu şekilde: