Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, hazır giyim ve mağazacılıkta 54’üncü yılını yaşıyor. Osman Boyner ve Sait Akarlılar ile birlikte sektördeki en önemli ve kıdemli 3 duayenden biri. “Perakendenin en zor dönemine girdik” diyen Kiğılı, artık her yıl AVM’lerin yüzde 5’inin kapanacağını, erkek giyimindeki markaların yarısının eleneceğini söylüyor. Çıkış için sektörün önündeki iki seçeneğe dikkat çekiyor ve “Yurt dışında ve e-ticarette büyüyeceğiz” diye konuşuyor.

Abdullah Kiğılı, Türkiye’de sadece hazır giyimin değil ticaretin de duayenlerinden biri. İş dünyasında herkese kapısı açık, herkese fikir veren, dinleyen ve doğruları söylemekten hiçbir zaman çekinmeyen bir lider. Beş yıl önce ‘AVM denizi bitti’ dediğinde bu söylem perakende sektöründe oldukça sıra dışı olarak algılanmıştı. Üzerinden sadece 2 yıl geçtikten sonra sayısı 450’ye ulaşan AVM’lerin perakende sektörüne olumsuz etkileri konuşulmaya başlandı. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Perakendenin en zor dönemine girdik. Sektörde 54’üncü yılımı yaşıyorum. Bundan daha büyük kriz görmedik. Önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl AVM’lerin yüzde 5’i kapanacak” diyor. Verimlilik hedefi doğrultusunda sektörde mağaza kapatmalar, mağaza yenilemeler de devam ediyor. Abdullah Kiğılı da “Eskiden ‘Kiğılı nasıl mağaza kapatır’ diye günlerce dertlere düşer hasta olurduk. Şimdi umurumuzda bile değil, zarara katlanacağıma kapatırım. Bu sektör bitiyor. Sektörün geleceği iki iş üzerine kurulu. Yurt dışı ve e-ticaret” diyor. Perakendenin ve hazır giyimin 54 yıllık çınarı Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, içinden geçtiğimiz zor dönem ve çıkış yolları hakkındaki sorularımızı şöyle yanıtladı:

Şu an nasıl bir dönemden geçiyoruz?

Perakendenin en zor dönemine girdik. Bundan sonrası zor ve artık büyüme de yok. Yeni açılacak AVM’ler olmayacağı gibi yeni markaları da görmeyeceğiz. Avrupa’dan da yeni markalar gelmeyecek, Türkiye’den de yeni marka çıkmayacak.

Hızlı tüketimde marka sadakati geriledi giyimde de böyle bir durum var mı?

Aynen bunu göreceksiniz, hep birlikte yaşayacağız. Nasıl dünyada lüks markaların satışları ekonomik sebeplerle geri gidiyorsa, Türkiye’nin de lüks markaları kaldıracak hiç gücü yok. Gelenlerin de bir kısmı yakın bir gelecekte gidecek. Yabancı lüks markaların yarısı Türkiye’den çıkar. Bu pahalılıkla, bu fiyatlarla, dolar ve Euro’nun mevcut sistemiyle alışveriş yapmanın imkanı yok. Bugün mağazalarımızda yapılan alışverişin yüzde 82’si banka ve kredi kartlarıyla yapılıyor. Dolayısıyla sağlam bir dataya sahibiz. Alışveriş yapanların çoğu gençler. Bugün elinden geldiği kadar mevcut koleksiyonlarını rengiyle modeliyle gençlere göre yapan ve hızlı olabilenler başarıyor.

Kiğılı’yı son zamanda daha genç koleksiyonlarla görme nedenimiz bu mu?

Biz son 2 yıldır tamamen gençleştik. Bütün hedefimiz bu. Hızlı bir şekilde gençleşiyoruz ve çok da mutluyuz. E-ticaret satışımız hızlı büyüyor. Türkiye’nin geleceği belli. Yeni AVM açılmayacağına göre… Ben bunu 5 yıl önce bir panelde söylemiştim. ‘AVM denizi bitecek ve bittiği zaman bu AVM’ler ya şehir hastanesi olacak ya da Milli Eğitim’e bağlı okullar açılacak’ dedim. O zaman herkes güldü. Ve bugün dediğim çıktı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca 450 AVM’nin her yıl yüzde 5’inin kapandığını göreceğiz. Doğu ve Güneydoğu’da gidecek 10 tane şehir var. Türkiye’nin 81 ilinin 71’inde AVM var. O 10 ile de zor AVM yapılır. Yapılsa bile o kadar küçük metrekareye yapılır ki içindeki mağaza sayısı taş çatlasa 25-30 tane olur. AVM işinde gelecek yok.

AVM kiraları da TL’ye döndü. Bu, AVM’ler açısından durumu ne kadar zorlaştıracak?

Kiralar TL’ye döndü, tabii ki bunun da bir sıkıntısı var. Bu borçlar nasıl ödenecek? Birçoğu ödenemeyecek. Sıkıntılar başladı. İşin tuhafı kimse burnundan kıl da aldırmıyor. Kimse elini atıp, kiraları da indirmiyor. Bugün 500 AVM’nin 50 tanesini bir kenara ayırıyorum 450 tanesi sorun içinde. AVM’lerin sadece yüzde 10’u ciddi anlamda iş yapıyor. Onun nedeni de yurt dışından gelen müşterilerin cirolarında önemli paya sahip olması. Bugün İstanbul’da birkaç noktada çok ciddi oranda turistler alışveriş yapıyor. Bu mağazalarda ciromuzun yüzde 35’i turistlerden elde ediliyor. Örneğin Trabzon, Arapların tercih ettiği bir şehir. Trabzon’daki mağazalarımız çok iyi iş yapıyor. Yine Antalya mağazalarımız büyük ciro yapıyor. İstanbul mağazalarımız da iyi ama büyük şehirlerimizden Ankara ve İzmir’deki mağazalarımız için aynı şeyi söyleyemiyorum. Sıkıntılı 450 AVM’nin başını öne eğip hesabını kitabını iyi yapması gerekiyor. Çünkü bugün öyle bir sıkıntının içine girmiş durumdayız ki... Ayakkabı piyasası darmaduman oldu. Kaç tane ayakkabı markası kapandı. AVM’lerde ayakkabı marka sayısı iyice azaldı. Aynı durum şimdi erkek giyimine sıçradı.

"Gördüğüm en büyük krizi yaşıyoruz"

Sektörde 54'üncü yılımı yaşıyorum. Benimle beraber sektörde 3 kişiyiz. Birincisi Osman Boyner, ikincisi Mavi'nin kurucusu Sait Akarlılar, üçüncüsü de benim. Sektörde bizden daha yaşlı kimse yok. Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik.

Bu kriz sadece Türkiye'ye de ait değil. Tüm dünya yaşıyor. Yıllardır Türkiye'nin gelişiminde en önemli engel terör oldu. Maalesef yapayalnızız. Son Barış Pınarı Harekatı'nda da gördük ki dünyada yapayalnızız. Neredeyse KKTC bizim yanımızda değil. Filistin bizim yanımızda değil. Ne diyebilirim ki."