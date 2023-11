43 CEO neyi değiştirdi?

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Bu CEO’ların ilk icraatları ise finansal performansı iyileştirmek, pazar payı ve müşteri deneyimini artırmak oldu. Dışarıdan atananlara göre içeriden gelen CEO’lar, C level’da daha az değişime gidiyor. Bunda tek istisna ise finans liderleri. Hızlı finansal sonuç almak isteyen içeriden gelen CEO’lar, ilk 3 ayda CFO kademesinde değişime gidiyor.

Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar, son dönemde içeriden atanan CEO’larda büyük artış olduğunu söylüyor. Ona göre bu durumun iki nedeni var: Birincisi, ekonomik göstergelerde belirsizlik dönemi olması. İkincisi ise belirsizliklerin arttığı dönemde iyi yeteneklerin yer değiştirmeye olumlu bakmaması. Son 1,5 yıldaki CEO atamaları da Kaynar’ı doğrular nitelikte. Son 21 ayda Mediamarkt’tan Gratis’e, Petrol Ofisi’nden Pepsi Co ve IBM Türkiye’ye kadar Türkiye’nin önde gelen 43 şirketi, CEO’sunu içeriden seçti. CEO ve genel müdür atamalarının şirket içi yeteneklere döndüğü bu dönemde yeni liderlerin ilk icraatlarıysa merak konusu oluyor.

İÇERİYE DÖNÜŞ

Harvard Hukuk Fakültesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun geçen yıl yayınladığı CEO Succession Araştırması’na göre ABD’nin önde gelen şirketlerinde içeriden atanan CEO’lar yüzde 70’in üzerinde. S&P 500’de ise şirket içinden CEO atama oranı daha yüksek ve bu oran artmaya devam ediyor. Araştırma S&P 500 şirketlerinde içeriden CEO atayan şirketlerin oranının yüzde 74,5’ten 86’ya yükseldiğini gösteriyor. Sadece dünyada değil Türkiye’de de içeriden CEO atamalarında artış yaşanıyor. Pandemiyle hızlanan ve sonrasında devam eden dönüşümün iş dünyasında CEO ve genel müdür seviyesinde değişimleri artırdığını söyleyen MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, bu dönemde içeriden yapılan CEO atamalarında artış yaşandığını belirtiyor. Son dönemde artan ekonomik belirsizlikler de CEO atamalarını etkiliyor. Belirsizlik ve kriz dönemlerinde şirket içinden yapılan CEO atamalarının arttığını söyleyen üst düzey yönetici bulma ve yerleştirme danışmanlarına göre bunun temel nedeni belirsizlik dönemlerinde çok az CEO’nun yer değiştirerek yeni bir şirkete transfer olmayı istemesi.

C LEVEL’DA DEĞİŞİM

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ı satın alması kesinleştikten sonra ilk iş olarak şirketin CEO’su Parag Aggarwal da dahil olmak üst düzey yöneticileri kovdu. Ancak şirket içinden atanan CEO’lar, Musk gibi C level’da hızlı bir değişime gitmiyor. RHR International’ın “New CEOs and the Senior Team” araştırması, CEO içeriden atanmışsa tepe yönetimde mevcut pozisyonunu koruyanların oranının yüzde 45’e ulaştığını gösteriyor. Ancak CEO dışarıdan ise koltuğunu koruyanların oranı yüzde 37’ye düşüyor. Danışmanlara göre CEO’nun içeriden atanması, işlerin iyi gittiğine işaret. Bu durumda, üst yönetimdeki değişim ve sirkülasyon oranı da haliyle düşük kalıyor. Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar, şirket içinden atanan CEO’ların ilk icraatının ilk 3 ay içinde iyi bir finans yöneticisi yani CFO atamak olduğunu söylüyor. “Finansal riskler ön planda olduğu için içeriden gelen CEO’lar ilk üç ay içinde kendilerine çok iyi bir CFO atamak istiyor” diyen Kaynar, buna karşın içeriden atanan CEO’ların genellikle strateji, satış, üretim ve teknoloji konularında biraz daha beklemeyi tercih ettiğini belirtiyor. Yeni atanan CEO’ların üzerindeki performans baskınının arttığını söyleyen Boyden Türkiye Ülke Lideri Murat Ergene ise “İçeriden atanan CEO’lar öncelikle verimsiz olan veya değişim beklenen alanlardaki yakın arkadaşlarını korumak ya da işten çıkarmak zorunda kalabiliyor” diyor. Bu durumun içeriden atanan CEO’ların ilk başta karşılaşabilecekleri zorluklar arasında yer aldığını belirten Ergene, içeriden atanan CEO’ların üst yönetimde radikal değişiklikler yapamamasının dezavantaj olduğunu söylüyor. Ergene, “Şirket içinden atanan CEO’ların en önemli avantajıysa şirket kültürünü bilmesi” diyor. MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, “İçeriden atanan CEO’nun üst yönetimde deği��ime gittiğinde C level yöneticiler arasındaki denge ve ilişkinin doğru oluşturulmasına ve motivasyonun korunması dikkat etmesi gerekiyor” diyor.

İLK 90 GÜN PLANI

ABD’de yapılan bir araştırma CEO’nun şirket performansının yüzde 45’ini belirlediğini gösteriyor. Bu nedenle CEO’nun göreve atandığı ilk günden itibaren icraatları, şirketin başarısı ve performansı için kritik önem taşıyor. Bu nedenle uzmanlar yeni CEO’ların ilk 90 gündeki performanslarının çok kritik olduğunu düşünüyor. CEO’ların ilk günleriyse şirketi tanıma, ekip oluşturma çalışmalarıyla geçiyor. Bir şirkette yönetici ataması yapıldığında ilk 90 günün çok önemli olduğunu söyleyen üst düzey yönetici araştırma şirketi Stanton Chase Dünya Başkan Yardımcısı Çağrı Alkaya, bu dönemde yeni CEO’nun stratejinin ve aksiyon planının köşe taşlarını çok iyi belirlemesi gerektiğini ifade ediyor. Alkaya, “Yeni CEO’nun ilk 90 günde şirketin kurum kültürünü, bu kültürün icrayı etkileme şeklini iyi anlaması, etkin bir şekilde organizasyona entegre olabilmesi için doğru adımları atması gerekiyor” diyor. Alkaya, yine bu dönemde CEO’nun hem şirket içinde hem şirket dışında güven oluşturmasının çok önemli olduğunu vurguluyor. Peki içeriden atanan CEO’ların ilk icraatları ne oldu? İlk bir yılda grup markalarının yurt içi ve dışında güçlendirilmesine odaklandığını söyleyen Doğanlar Mobilya Grubu CEO Mustafa Karamemiş, ilk 90 günde tasarımdan planlamaya, lojistik süreçlerinden organizasyonel yapılanmaya kadar uzanan süreçleri dinamik bir yapıya dönüştürmeye odaklandığını belirtiyor. Büyümenin sürdürülebilir olmasını hedeflediğini söyleyen Karamemiş, şöyle devam ediyor: “Bu dinamikler stratejik planlarla desteklenmeli. Bu kapsamda önümüzdeki 5 yıllık stratejik planlar doğrultusunda tüm çalışanların bu stratejiye odaklanmasını sağlamak üzere bir plan oluşturdum. Hedefler ve stratejiler tüm kılcallara nüfuz ederse ve nitelikli yönetilirse değere dönüşür. Bu konu enflasyonist ortamlarda her bir aşaması ince elenip sık dokunması gereken konular olarak ajandamda yer alıyor.”

HEDEFLERİ NE?

Son 1 yılda atanan CEO’ların hedefleri oldukça değişken. Yeni CEO’lardan bir kısmı öncelikle şirketin finans yapısının sağlamlaştırmasına odaklanırken bir kısmıysa müşteri ve pazara odaklanmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz ay göreve gelen Pınar Su ve İçecek Genel Müdürü Koral Kalpaklıoğlu, göreve başladıktan sonra şirketinin finansal yapısını sağlamlaştırmaya odaklandığını söylüyor. “EBITDA ve dönem kârının artırılması ve daha yukarılara taşınmasını hedefliyoruz” diyen Kalpaklıoğlu, odaklandıkları diğer bir alanınsa verimlilik olduğunu belirtiyor. Her alanda verimliliğin artırılması için bu dönemde ekstra çaba göstereceklerini söyleyen Kalpaklıoğlu, “Şirketimizin yeni stratejileri arasında tam bir içecek şirketi olmak var. Bu amaçla ciromuzun en az yüzde 50’sinin içecek bölümünden gelmesini hedefliyoruz. Gelecek yıl için hedefimiz ciromuzu en az ikiye katlamak” diyor. Yakın zamanda piyasaya sundukları yeni ürünleri hızla geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Kalpaklıoğlu, şöyle konuşuyor: “İhracat bizim için çok önemli. Küresel gelişmeleri ve müşteri ihtiyaçlarını yakından takip ederek yeni ihracat stratejileri geliştirmek ve uluslararası pazarlarda aktif olarak yer almak için çalışıyoruz. Güçlü pazarlarımız olan Almanya, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs pazarlarındaki payımızı artırmak için satış ve pazarlama faaliyetlerine daha fazla konsantre olduk.” Geçtiğimiz ay, Türkiye’de 85’inci yılını kutlayan IBM Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atanan Işıl Kılınç Gürtuna, öncelikli hedefinin şirketinin ana odağı olan müşterilerini destekleme politikasını devam ettirmek olduğunu söylüyor. Gürtuna, bu sayede ülkenin teknolojik gelişimine de destek olma misyonunu büyüterek devam ettirmek istediğini anlatıyor.

ODAKTA NOKTASI

MediaMarkt’a 7 yıl önce satın almadan sorumlu icra kurulu üyesi olarak katılan ve geçtiğimiz şubat ayında Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı gün şirketin yeni CEO’su olarak göreve başlayan Faruk Kocabaş, göreve başladığı ilk gün meydana gelen büyük afet sonrasında ilk olarak deprem bölgesinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına odaklandığını söylüyor. Yardım sürecinde aktif rol aldıklarını söyleyen Kocabaş, “Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek deprem felaketinden etkilenen bölgelere uzun vadede katkıda bulunabilecek sürdürülebilir çalışmalara odaklandık” diyor. Yardım amacıyla oluşturdukları 2 milyon Euro’luk bağış fonu kapsamında gençlerin eğitim hayatına devam edebilmelerine destek olmak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’yla ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesine imza attıklarını söyleyen yeni CEO, en önemli hedefinin şirketini elektronik perakendenin deneyim şampiyonu yapmak olduğunu belirtiyor. Şirkette CEO olarak göreve başladıktan sonra daha önceden hazırladığı ilk günler planını da devreye koyduğunu söyleyen Kocabaş, “Şirketteki tüm yöneticilerle tüm departmanlarla bir araya geldik ve yapacaklarımızı konuştuk. Tüm mağazaları ziyaret planımız devam ediyor” diyor. Göreve gelir gelmez odak noktasının pazar payını artırmak olduğunu söyleyen Procat’in yeni CEO’su Eniz Akdağ, bunun için kritik bir değişim ve dönüşüm hareketi başlattığını belirtiyor. Akdağ, “Burada potansiyel gören pek çok sektör profesyoneliyle yakın temaslar kurduk ve değişim, dönüşüm adımlarını birlikte atabileceğimiz profesyonelleri ekibimize dahil ettik. Bu hareketin en önemli hedeflerinden biri yaptığımız işleri, sahip olduğumuz müthiş yetenek ve yetkinlikleri hem yurt içi hem yurt dışındaki müşterilerimize daha gür bir sesle anlatmaktı” diyor.



“İLK İCRAATIM MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ OLDU”

SENA SUERDEM KİĞILI CEO’SU



DEVİR SÜRECİ Görevi devralmamdan sonraki süreçte üzerinde ilk çalıştığımız konuların başında müşteri deneyimi geliyor. Müşteri deneyimi bizim için müşterilerimizin mağazalarımıza veya e-ticaret sitemize geldiği andan itibaren başlar ve satış sonrası hizmetlere kadar devam eder. Tüm bu süreçlerde maksimum memnuniyeti sağlamayı hedefliyor, teknolojik yatırımlarımızı bu yönde artırıyoruz.



İŞ-YAŞAM DENGESİ Tabii ki çalışanlarımızın iş-yaşam dengesi ve mutluluğu da bizim için çok kıymetli. İşe alım sürecinden, terfi süreçlerine kadar şeffaf ve objektif şekilde hareket ediyor, çalışanlarımızın yetenek geliştirme, eğitim ve gelişim süreçlerini destekliyor, tüm çalışma arkadaşlarımıza kariyer gelişimi için eşit fırsat sunuyoruz. Yeni işe başlayanlar, mağazalarda çalışanlar, müdürler ve direktör pozisyonunda çalışanlar ile düzenli olarak bir araya geliyoruz. Her bir çalışanımızın özellikle bana aktarmak istediği konu ve önerileri dinliyor; onları gündem hakkında bilgilendirmeye ve benimle açık iletişimde olmalarına gayret ediyorum.











“ÖNCELİĞİM YAPAY ZEKA”

IŞIL KILINÇ GÜRTUNA IBM TÜRKİYE ÜLKE GENEL MÜDÜRÜ



GENÇLER Şirketin yeni genel müdürü olarak ürün ve çözümlerimizle müşterilerimizin yanında yer alırken sosyal sorumluluk misyonuyla gençlerimizin de geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için aldığımız aksiyonları çok önemsiyorum.



TEKNOLOJİ Yapay zekada kendi kendine öğrenen ve günlük hayatı dönüştüren sistemler artık iş dünyasını da dönüştürüyor. İşlerimizi teknolojiyle büyütmekten bahsettiğimiz bir dönemde yapay zeka teknolojilerinin iş süreçlerimize entegrasyonu her şeyden önce geliyor.



EŞİTLİK Çalışma ortamımız açısından eşitlik, dahiliyet konuları da öncelikli konularım arasında yer alıyor. Köklü bir kurumun kadın lideri olarak yönetim ekibimizin yarıdan fazlasının kadınlardan oluşması beni gururlandıran önemli konular arasında yer alıyor.



YETENEK Üzerinde önemle durduğum konulardan biri de teknolojide yetenek açığı. IBM Türkiye olarak sosyal sorumluluk misyonuyla yaklaştığımız bu konuda, SkillsBuild Eğitim Platformumuz ile üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak genç nesillerin teknik ve teknik olmayan yeteneklerinin gelişimine katkı sağlıyoruz.