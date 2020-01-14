Beğeni liginde büyük hareket

Capital 19 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğendiği Şirketler” araştırmasıyla başta itibar, güven ve toplum için yarattığı değer olmak üzere birçok alanda en başarılı şirketleri ortaya koyuyor. Tarafsız araştırmacılık kurallarıyla titiz bir şekilde hazırlanan çalışma, iş dünyasının bugünkü en değerli şirketlerine ayna tutarken gelecekte yükselişe geçecek şirketlere dair de önemli değerlendirmeler içeriyor. İş dünyasının büyük ilgi ve katılım gösterdiği araştırmada zirvenin sahibi bu yıl da değişmedi. Koç Holding son 5 yıl içinde bu yıl 5’inci kez iş dünyasının en beğendiği şirket unvanını elinde tutmayı başardı. Arçelik 4’üncü kez 2’ncilik koltuğunu korurken Eczacıbaşı Holding de ikinci kez üçüncülük koltuğunu muhafaza etti. 2019’da listede tam 16 şirket yer değiştirdi. En beğenilenler arasında en büyük çıkışı yaşayanlar LC Waikiki, P&G, Vodafone, Şişecam Topluluğu, Yemeksepeti ve Coca-Cola oldu. LC Waikiki 19’unculuktan 12’nciliğe, Vodafone 14’üncülükten 9’unculuğa, Şişecam Topluluğu 20’ncilikten 16’ncılığa, Coca-Cola 11’incilikten 8’inciliğe, Yemeksepeti 13’üncülükten 10’unculuğa yükseldi. 2018 yılında listede özellikle yeni girişler dikkat çekerken bu yılki listede yeni girişler kadar çıkışlar da dikkat çekici özellikte. Çünkü geçtiğimiz yılın listesine 9 yeni giriş olurken, bu yıl yeni giriş sayısı 5 şirkette kaldı. Çıkış yapan şirket sayısı ise 6 oldu. Bir önceki yılki çıkış yapan şirket sayısı 3’tü. Google, “En Beğenilen 20 Şirket” arasına 12’nci, Apple 15’inci, Microsoft 16’ncı, Hepsiburada 19’uncu, Mercedes Benz Türk de 20’nci sıradan giriş yaptı. Yeni giriş yapan şirketlerin ağırlıklı uluslararası teknoloji devleri olması dikkat çekici bir diğer unsur.

FARK YARATAN ALANLAR

İş Dünyasının En Beğendiği Şirketler araştırması Eylül-Kasım 2019 tarihleri arasında online anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmaya farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi temsilen 1.401 yönetici katıldı. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri istendi. Kendi şirketini belirten katılımcıların anketleri değerlendirmeye katılmadı. Sektörlerinin en beğenilen şirketlerinin belirlenme sürecinde her sektör için ilgili sektörün pazarının en az yüzde 70’ini oluşturan tüm şirketlerin araştırmaya katılımı sağlandı. Sektör değerlendirmelerinde her şirketten eşit sayıda ankete katılım olmasına dikkat edildi. Araştırma, Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin dışında, en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini de ölçümleyerek ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını da belirledi. Bu kapsamda 23 performans kriteri sorgulandı ve hem bu kriterlerin en beğenilen şirket olmak için öncelikleri hem şirketlerin hangi kriterlerle farklılaştığı ortaya çıkarıldı.

GELECEĞİN GÜNDEMİ

Araştırmanın detaylarına gelince… ZENNA Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Nuran Aksu, En beğenilen 20 şirket sıralamasına giren 24 şirketten 15’inin Türk ya da yabancı ortaklı Türk şirketi olduğunu söylüyor, Türkiye’nin en beğenilen ilk 20 şirket sıralamasında 13 farklı sektörden şirket ve holdingin yer aldığını ifade ediyor. Aksu, 23 performans kriterinin iş dünyası profesyonelleri nezdindeki öncelikleri incelendiğinde bu yıl 3 temel boyutun öne çıktığına dikkat çekerek şöyle konuşuyor: “Bu üç temel boyut, işveren markası yaratmak, yönetim kalitesi ve ürün/hizmet odaklılık. Ayrıca tüm yöneticiler nezdinde şirketlerin beğenisini etkileyen, öncelikli kriterler hemen hemen aynı sıralamada konumlanırken, kadın yöneticiler nezdinde kurumsal sorumluluk (sosyal ve toplumsal konularda sorumluluk almak), iş ve sosyal stratejilerinde sürdürülebilir olma kriterlerinin de en öncelikli alanlar arasında çıkarak farklılaşma yarattığını görüyoruz.” Aksu, yöneticilerin pozisyonlarına bağlı olarak bu yıl önem düzeyi artan ve gelecek dönemde de öneminin yükseleceği görülen bazı performans kriterlerinin olduğunu da söylüyor, önümüzdeki yıl yöneticilerin ajandası için ipucu vermesi açısından bu kriterleri de şöyle paylaşıyor: “Üst kademe yöneticiler, ‘pazarlama ve satış stratejileri’, genel müdür, CEO, genel müdür yardımcısı pozisyonundaki yöneticiler ‘uluslararası pazarlara entegrasyon’, yönetim kurulu, icra kurulu seviyesindeki yöneticilerin ise ‘kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilme’ konularını önümüzdeki yıl da gündemlerinde tutmaya devam edecekleri görülüyor.”





NEYİ BAŞARDILAR?

İş dünyası nezdinde Türkiye’nin en beğenilen şirketleri çok farklı sektörlerde yer alan 600’ün üzerinde şirket yöneticisinin verdiği yanıtlarla belirleniyor. Bu kadar farklı yapıda sektör ve şirket yöneticisinin ilk 20’ye taşıdığı şirket olmak çok önemli bir başarı. Zirvede olmak ise çok daha kritik. Nuran Aksu da bu noktaya değiniyor. 2019 yılında lige giren şirketleri geçen yılki dereceleriyle kıyasladığında şu değerlendirmede bulunuyor: “Koç Holding’in son 5 yıldır birincilikteki yerini koruması, iş dünyası nezdinde ortak algı yarattığını, örnek holding konumunda olduğunu ve çok ciddi düzeyde başarılı bulunduğunu gösteriyor. Koç Holding beğeni kriterlerinin hemen hemen tamamında en beğenilen şirketler arasında ve 12 kriterde en beğenilen şirket olarak konumlanıyor. Son 4 yıldır ikinci sırada konumlanan Arçelik de yine ortak algı yaratan, çok güçlü başarı gösteren ve tüm performans kriterlerinde en beğenilen şirketler arasında konumlanan şirketlerden… Önemli başarılardan biri Eczacıbaşı Topluluğu’nun son 2 yıldır elde ettiği üçüncü sıradaki konumu. Son 2 yıldır üçüncü sırada konumlanan Eczacıbaşı Topluluğu’nun özellikle iş ve sosyal stratejilerinde sürdürülebilir olma, toplumsal sorumluluk, çalışanına sunduğu sosyal imkanlar, haklar ve ücret politikası kriterlerinde gösterdiği performansla konumunu güçlendirdiği dikkat çekiyor.”



“TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM ÖNEMİNİ ARTIRACAK”

SİNAN KILIÇOĞLU / T-SYSTEM TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ



YENİLİKÇİ YATIRIMLAR Günümüzde en beğenilen olmayı hedefleyen şirketlerin öncelikli olarak teknolojiye yatırım yapması gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Dijitalleşme, nesnelerin interneti, endüstri 4.0 gibi kavramları konuştuğumuz, iş yapış şekillerinin bu kavramlarla birlikte farklı bir hal aldığı dönemde, teknolojik yatırımlar şirketler için artık işlerinin gereği haline geliyor. Listede ilk sıralarda yer alan şirketlerin de bu konularda yenilikçi yatırımlarıyla liderliğini koruduğunu görüyoruz. Artık tüm kurumlar teknolojik şirket olmanın, kurum itibarı üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olduğunun farkında.

YENİ ÇAĞ Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında BT’nin giderek artan bir önem kazandığını söyleyebiliriz. Bugün olduğu gibi gelecekte de en beğenilen şirket olma kriterleri arasında teknolojik dönüşüm önemini artıracak. Artık nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, robotlar, yapay zeka, giyilebilir teknoloji ve blok zinciri çağındayız. Bu alanlarda çok önemli adımlar atılıyor, Türkiye’de de şirketlerin ajandasında bu maddelerin olması gerekiyor.

DİJİTAL YERLİLER Şirketlerin veri merkezlerinde toplanan milyonlarca verinin işlenmesi, elde edilen sonuçların iş planına dahil edilmesi, yeni ürünler ve hizmetlerin bu veriler ışığında oluşturulması gibi gündem maddeleri de var, gelecekte daha da önemli hale gelecek. Özellikle dijital yerliler olarak adlandırdığımız neslin karar verici pozisyona geleceği önümüzdeki 20 yıllık süreçte kurumların var olabilmeleri ve dahası beğenilir bir şirket olabilmeleri için müşterilerinin dijital hayatlarına dahil olmaları gerekiyor. Bunu sağlamanın yegane yolu ise BT yatırımlarına ağırlık vermek ve yaşayan bu ekosistemi her an canlı ve ayakta tutabilmek.











