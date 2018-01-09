Beğenilme formülleri

Liderliğe oynayan birçok şirket, “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri”nden biri olmak için mücadele veriyor. Çünkü en beğenilenler arasında yer almak başarının bir anlamda tescili kabul ediliyor...

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ BİRİNCİ ÖNCELİK”

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (İSG), 2008’den bu yana Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal işletmeciliğini yapıyor. 2009-2016 arasında 7 yıl boyunca üst üste Avrupa’nın en fazla yolcu artışı yaşayan havalimanı olan Sabiha Gökçen, Türkiye’nin en beğenilen şirketleri arasında yer almayı hedefliyor. “En beğenilen şirket olmak, hedeflediğimiz kaliteye ve müşteri memnuniyetine ulaşmada çok önemli bir noktaya vardığımızı gösterir” diyen İSG CEO’su Ersel Göral, en beğenilen olmak için neler yapacaklarını şöyle anlatıyor: “Müşteri memnuniyeti bizim için birinci öncelikte. Sürekli olarak operasyonel alanlarda yolcularımıza daha fazla kolaylık ve konfor sağlayacak ve zaman kazandıracak çözümler üretiyoruz. Hem yolcularımızın hem havayollarının hem de diğer kullanıcıların ‘İyi ki bugün İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan uçtum’ diyecekleri bir atmosfer yaratmak amacındayız.”

“REFERANS PROJE OLACAK”

Schneider Electric, tüm Türkiye için önem taşıyan İstanbul’un yeni havalimanı projesinin hayata geçmesinde rol alıyor. Şirket, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım projesinde, profesyonel kadrosu ve güçlü teknolojisiyle projenin ana terminal binası ve iskele binalarının elektrik panoları ve bu panolara ait mühendislik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Havalimanı projesinde böyle kritik bir görevi üstlenmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, “İstanbul’un yeni havalimanı bizim için referans bir proje olacak. Gerek öncü teknolojiye sahip çözümlerimiz gerek deneyimli kadromuzla dünya standartlarında bir çalışmaya imza atacağız. Tüm Türkiye için büyük önem taşıyan bu projede yer almak ve ülkemize bu denli büyük bir eser kazandırmak bizim için gurur verici” diyor.

“SORUMLULUKLA HAREKET EDİYORUZ”

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi en beğenilenler arasında yer almak için çalışanları ve toplum için değer yaratmaya odaklanıyor. “Çalışanlarımıza yönelik uyguladığımız projelerle Avrupa bölgesinin en yüksek çalışan bağlılığı değerlerine sahibiz” diyen Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, sorumlu işveren olmanın yanı sıra çevre, yerel toplum, beslenme, sağlık ve iyi yaşam noktasında da uyguladıkları stratejilerle sürdürülebilirliğe önem verdiklerini söylüyor. Bu noktadaki yaklaşımlarını da şöyle açıklıyor: “Sodexo olarak ‘Bireylerin yaşam kalitesini artırma’ misyonumuzla hem çalışanlarımıza hem hizmet verdiğimiz insanlara gelecek vadeden bir hayat sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Sodexo Global’in ‘The Better Tomorrow Plan’ adıyla 2009 yılında hayata geçirdiği; şeffaflık, kurumsal yönetim, çevre, çalışan mutluluğu ve sağlık gibi birçok konuda tutarlı planları esas alan kurumsal sorumluluk yol haritasıyla hareket ediyoruz.”

“EN ÖNEMLİ PRENSİP GÜVENİLİRLİK”

Vizyon Koleji, İngilizce öğretimi ve eğitim teknolojileri alanında sektörde ön plana çıkmaya çalışıyor. Sektördeki konumunu güçlendirirken de en beğenilen şirketler arasında yer almayı hedefliyor. Vizyon Koleji Kurucu Ortağı Cem Arıtuluk, bu hedefi gerçekleştirirken özellikle güvenilirlik üzerinde duruyor. “Vizyon Koleji’ni projelendirirken bazı temel prensipler belirledik” diyen Arıtuluk, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu prensiplerin en önemlisi güvenilir olmak. Organizasyonel gelişim süreçlerimizi tasarlayıp geliştirirken hep bunu göz önünde bulunduruyoruz. Vaadini yerine getirmiş, beğenilen, rağbet gören bir kurum olmak, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve bizlere her zaman büyük bir gurur yaşatır.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

AGT ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörünün en güçlü oyuncularından biri. AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, “En Beğenilen Şirketler” arasında yer almanın hem marka itibarı hem tüketici algısı düşünüldüğünde kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor. AGT’nin önümüzdeki dönemde en beğenilenler arasında yer alması için yapmayı düşündüklerini de şöyle anlatıyor: “Sektörün en beğenilen ve sosyal markası olarak teknolojiyi yakından takip ediyor, dijital dünyanın bize sunduğu tüm yeniliklerden faydalanıyoruz. Türkiye Endüstri 4.0 Platformu’nu partner şirket olarak destekliyoruz. Uzun vadeli yatırım planlarımızı yeni gerçekleşecek sanayi devrimi ekseninde kurguluyoruz. Devam eden dijital dönüşüm projemizle dijitalleşme, sürdürülebilir büyüme stratejisi, operasyonel verimlilik ve kurumsallaşma stratejileri üzerine çalışmalar yapıyoruz.”

“HEDEF DÜNYA ÇAPINDA BİLİNİRLİĞİ YÜKSELTMEK”

Sanko Holding önümüzdeki dönemde en beğenilenler listesinde yer almakta kararlı. Sanko Holding’in kuruluşundan itibaren tüm şirketleriyle toplum yararına olmayan hiçbir faaliyette bulunmamaya özen gösterdiğini belirten Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, “Ayrıca, yatırımlarımızın bulunduğu kentlerde, yöre halkıyla birlikte yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal dayanışma ve kucaklaşmayı sağlamaya dikkat ediyoruz” diyor. Her zaman yaptıkları yatırımlarla bulundukları sektörlerde itici güç olmaya çalışırken sağladıkları istihdamın büyüklüğünün de kendileri için gurur olduğunu ifade eden Konukoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bundan sonra da büyüme sürecinde topluma değer katmak, istihdama katkıda bulunmak önceliğimiz olacak. Ayrıca yenilikçilikte ve çalışan memnuniyetinde ön plana çıkmak da hedeflerimiz arasında. Yapacağımız yatırımlarla dünya çapında bilinirliği yüksek grup olmayı hedefliyoruz. Tüm bunların beraberinde güçlü bir itibar göstergesi olan ‘En Beğenilen Şirketler’ arasında yer almanın yanı sıra kalıcı olmak ve yerimizi daha da güçlendirmek niyetindeyiz.”