En başarılı 30 CMO'nun yeni stratejisi

“EKOSİSTEMDE İLKLERİ YARATTIK”

ENDER ÖZGÜN / HEPSİBURADA CMO’SU



“SÜPER UYGULAMA HALİNE GELDİK” Hepsiburada artık güvenilirliği, kalitesi ve hızıyla hayatın her alanında müşterilerinin her türlü ihtiyacını karşılayan bir “Süper Uygulama” halini aldı. Hepsiexpress ile her türlü market, yemek ve günlük ihtiyacı dakikalar içinde müşterilerimizin kapısına ulaştırmaya devam ettik. Hepsijet’in dağıtım ağını Türkiye’nin 81 iline ulaştırdık. Türkiye’de bir ilk olan Randevulu Kolay İade gibi inovatif hizmetlerle, müşterilerimize evlerinin konforunda iade hizmeti sunarak pratik ve güvenli alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefledik.



TESLİMATTA DEVRİM “İstediğin Gün Kapında İade” ve “Yarın Kapında” hizmetlerimizle ve yapay zeka destekli ürün görünümü, seçili üründe 2 saat içinde teslimat ve takas olanağı gibi katma değerli hizmetlerle ekosistemde ilkleri yarattık. Aktif müşteri sayımız 10,7 milyona, platformdaki ürün sayımız 77 milyona, sipariş sıklığımız 4,4’e, platformdaki aktif satıcı sayımızsa 67 bine ulaştı. Net Tavsiye Skoru (NTS - NPS) ölçümlerinde sektör lideri olarak 2021’in 3’üncü çeyreğinde çok önemli bir başarıya imza attık.