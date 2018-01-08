"En Beğenilenler"in ajandasında neler var?

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

YENİLİKÇİLİKLE GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Borusan Holding, bu yıl iletişimde şeffaf olmak, güvenilir şirket olma, toplumsal sorumluluk, kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilme ve yönetim kalitesi açısından En Beğenilen Şirketler arasında öne çıkıyor. Gelecek dönemde ise Borusan Holding’in odağında yenilikçilik var. Grup, geleceğini yenilikçilik üzerine kurmuş durumda. Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, hızla değişen ve zorlaşan dünyada başarılı olmak için başka çarenin olmadığının altını çiziyor. Bu kapsamda neler yapmayı planladıklarını şöyle anlatıyor: “Yenilikçilik, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyle hem müşteri değer önermelerimizi farklılaştırmak hem verimliliği ve rekabet gücümüzü artırmak istiyoruz. Cazip pazarların doğal oyuncusu olabilmek için globalleşeceğiz, uluslararası yatırımlar yapacağız. Kurum iklimimizi en iyilerin başarılı ve mutlu olduğu bir yapıya ulaştırmak için yönetsel ve organizasyonel gelişimleri gerçekleştireceğiz.” 2018’de inovasyon sonucu ortaya çıkan kuluçka şirketleri büyüteceklerini ifade eden Agah Uğur, “4 Ar-Ge merkezimiz vasıtasıyla yeni ve katma değerli ürünler yaratacağız. Hem ülkemizde hem yurt dışında yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çalışan memnuniyetimizi bugünkü yüksek seviyesinin de üzerine çıkaracağız” diyor.

“ÇEVRESEL ETKİYİ EN AZA İNDİRECEĞİZ”

İletişimde şeffaf olmak, pazarlama, iletişim ve çalışan memnuniyeti P&G’nin en beğenildiği kriterler… P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Bugün Türkiye’de her 10 evden 9’unda en az bir P&G ürünü olması hem kalitemizi hem müşterilerimizin memnuniyetini ortaya koyuyor” diyor. Türkiye’ye yaptıkları toplam yatırım miktarının da 2 milyar TL’ye ulaştığını açıklıyor. Önümüzdeki dönemde P&G bu yatırımları devam ettirmeyi ve böylece ekonomiye daha çok katkıda bulunmayı istiyor. Turnaoğlu, ayrıca sürdürülebilirlik konusunda attıkları adımları daha ileri taşımayı ve üretimden tüketime kadar her aşamada çevresel etkileri en aza indirmeyi hedeflediklerini söylüyor. “Sürdürülebilirlik konusundaki uzun vadeli vizyonumuzu; üretim tesislerimizi yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalıştırmak, tüm ürünlerimizde yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzeme ve ambalaj ürünü kullanmak, kaynakların korunmasını maksimum ölçüde sağlayan ürünler sunmak olarak özetleyebiliriz” diye konuşuyor. P&G, sosyal sorumluluk projelerini de çeşitlendirerek artırmak niyetinde. Turnaoğlu, “Bu yıl ilk kez yayınladığımız Kurumsal Vatandaşlık raporumuzda yer alan yönetişim, topluma katkı, çeşitlilik ve dâhil etme, cinsiyet eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik ana başlıkları, en beğenilen şirketler listesindeki yerimizi sağlamlaştırmak için bize yol gösterici olacak” diyor.

“DÖNÜŞÜM OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Eczacıbaşı Topluluğu’nu beğenilir kılan birçok kriter var. “Müşteri memnuniyeti”, “iletişimde şeffaflık”, “güvenilir şirket olma”, “bölgeye, ekonomiye, iş gücüne yatırımlarla katkıda bulunma”, “çalışan memnuniyeti”, “iş ve sosyal stratejilerinde sürdürülebilir olma”, “kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilme” ve “yönetim kalitesi” bu kriterlerin başında geliyor. Topluluk, önümüzdeki dönemde bu kriterlerde gücünü korurken farklı kriterlerde de daha fazla güçlenmeyi planlıyor. 2018’de ajandasında ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe ön sıralarda yer verdiğini belirten Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Dijital dönüşüm ise geleceğin tüketicilerinin, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tercih etmesi, bizi yarının dünyasında da En Beğenilen Şirketler arasında üst sıralarda değerlendirmesi için olmazsa olmazımız olacak” diyor. İnsana saygı ilkelerinden taviz vermeden topluluğun gelişimine odaklandıklarının da altını çizen Gümrah, sözlerine şöyle devam ediyor: “İşimize verdiğimiz önem kadar sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarımızın da En Beğenilen Şirketler arasında konumlandırılmamızda katkısını önemli görüyoruz. Bu yolda iş alanlarımızı gerek yurt içinde gerek uluslararası pazarlarda çok daha güçlü hale getirmek önceliğimiz olacak. Bunları yaparken en önemli gücümüz olan insan kaynaklarımıza yönelik çalışmalarımızı zenginleştireceğiz.”