Yasemin Erdoğan

yerdogan@capital.com.tr

Sağlık, son yılların öne çıkan gözde sektörlerinden. Büyüme potansiyeli ve yatırım iştahı anlamında ciddi bir hareketlilik söz konusu. Bu canlılık, rakamlara da yansıyor. Örneğin TÜİK verilerine göre2007-2016’yı kapsayan 9 yıllık sürede özel hastanelerdeki sağlık harcamaları yaklaşık 4 kat arttı. Aynı dönemde özel hastane sayısı ise yüzde 55 artışla 2016 itibarıyla 565’e ulaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sağlık hizmeti almak amacıyla yapılan müracaatlar, her yıl ortalama yüzde 8 artıyor. Özel hastanelere yapılan müracaatın ise 10 yılda 2 kat arttığı görülüyor. Tüm bunların yanı sıra yatırımlarda da özel sektörün payı anlamlı biçimde yükseliyor. 2015’te yüzde 16,5 olan toplam yatırımlardaki özel sektör payı, 2016’da yüzde 20,6’ya çıkmış durumda.

TALEP HIZLI ARTIYOR

Sağlık sektörü temsilcilerine göre pazardaki hareketliliğin ardında birkaç eğilim var. Bunlardan ilki, talepteki artış. Yükselen yaş ortalamasının etkisiyle sağlık hizmetlerine olan talep ve harcamalar yıllar itibarıyla artıyor. Örneğin 2016’daki toplam sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artarak 104 milyar 568 milyon liradan 119 milyar 756 milyon liraya ulaştı. Benzer bir artış sağlık hizmetine müracaat sayısında da kendini gösteriyor. TÜİK verilerine göre 2007-2016 arasında tüm hastanelere yapılan toplam müracaat sayısının yüzde 80, kişi başı müracaat sayısının ise yüzde 63 arttığı gözleniyor. Sadece özel hastanelere yapılan müracaat sayısı ise 10 yılda 2 kata ulaştı. Pazarın bu büyüme hızı, yerli ve yabancı yatırımcıları memnun ediyor. Öte yandan güçlü bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Sağlık pazarının 2017 büyüme hızının, TL bazında GSYH’nin üzerinde olması bekleniyor. Uzmanların 2018’e dönük beklentisi de aynı paralelde. Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, kamu kaynaklı uygulamaların ciddi bir itici güç olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Özel hastanelerin sayısı hızla arttı. Sayı arttıkça hasta memnuniyeti, ileri teknoloji kullanımı, otelcilik ve kaliteli sağlık hizmeti gibi kavramlar gelişti. Kamu da çok ciddi bir mesafe aldı.” Memorial Sağlık Grubu CEO Uğur Genç, pazardaki rekabetten dolayı sektörün zorlandığını söylüyor. Her hastanenin daha verimli olmaya çalıştığını, herkesin hedefinde ‘daha kaliteli hizmet’ olduğunu vurguluyor. Anadolu Sağlık Merkezi CEO’su Türkan Özilhan Tacir, “Sağlık hizmet sunumunda özel sektör açısından önemli bir değişim söz konusu. Yeni şehir hastaneleri, SGK anlaşmalarına bağımlı olan özel hastanelerin çalışma biçimlerini ve rekabeti değiştirecek. Önümüzdeki dönemde nitelik ve klinik kalite ön planda olacak” diyor.

ZİNCİRLER BÜYÜME YARIŞINDA

İrili ufaklı yaklaşık 600 hastanenin rekabet ettiği pazar, aslında son derece parçalı bir yapıya sahip. Toplam hastanelerin ancak 100’ü, birinci ligde rekabet eden 5 büyük oyuncuya ait. Zincir hastaneler arasında Acıbadem, MLP Care, Memorial, Medicana, Florence Nightingale grupları öne çıkıyor. Zincirleşmenin 5-6 yıldır güçlendiğini belirten uzmanlar, rekabet gereği bu eğilimin süreceğini düşünüyor. Acıbadem Sağlık Grubu, hastane sayısını artırmaya devam edenler arasında. 2016’yı yüzde 22’lik büyüme, 2,5 milyar TL’lik ciroyla kapatan grup, 5 ülkede 22 hastane, 16 tıp merkeziyle hizmet veriyor. 2017’de 3 bin 27 yatak kapasitesine ulaşan grup, 2018’de yatak kapasitesini 3 bin 219’e yükseltecek. 2017’yi yatırımlarla geçiren Medicana Sağlık Grubu da büyümesini sürdürenlerden. Yönetim kurulu başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “2017’de iki önemli yatırım yaptık. Ayrıca mevcut hastanelerimizin hizmet kalitesini geliştirmeye, yapısını güçlendirmeye devam ettik. Yıl boyunca 150 milyon dolarlık yatırım yaptık. 2018’de de yurt içi ve yurt dışı yeni yatırımlarla büyümemiz sürecek” diyor. Memorial Grubu da 2018 ve sonrasında yeni hastanelerle büyümeyi planlıyor. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, “Yatak kapasitemiz 1.451” diyor ve ekliyor: “2017, bizim için yatırım yılı oldu. 70 milyon dolar yatırım yaptığımız Memorial Bahçelievler Hastanesi’ni 2018’in ilk günlerinde hizmete açacağız. 280 yataklı, uluslararası standartlarda bir dünya hastanesi olarak hayata geçiriliyor.”

KONSOLİDASYON RÜZGARI

Zincirlerin büyüme iştahında inorganik stratejiler de gözleniyor. EY’nin araştırmasına göre, Türkiye’de son 5 yılda sağlıkta 80’nin üzerinde işlem gerçekleşti. Sektörde dal hastaneleri, görüntüleme merkezleri ve biyoteknoloji, yatırımcıların ilgi gösterdiği alanlar. Uzmanlara göre sağlık, 2018’de de stratejik ve finansal yatırımcılar açısından ‘güvenli bir sektör’ olmaya devam edecek. PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Sağlık Sektörü Lideri Serkan Tarmur’a göre satın alma işlemlerindeki hareketlilik sadece dış kaynaklı değil. Yerliler arasında da aktivite söz konusu. Bunun süreceğini belirten Tarmur, “Kadıköy Şifa Grubu’nun Florence Nightingale Grubu tarafından alınmasını örnek verebiliriz. Benzer ya da daha küçük hastane gruplarının, büyük gruplar tarafından satın alma amacıyla değerlendirildiğini biliyoruz” diyor. Turkven Ortağı Hale Özsoy Bıyıklı da aynı fikirde. Büyük zincirlerin küçükleri almasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor ve “Rekabet koşulları zincirler için daha kolay. Küçüklerin ayakta kalması zorlaşırken konsolidasyon eğilimi artırıyor” diyor. Satın alma fırsatlarını yakından izleyenler gruplardan biri Medicana. Dr. Hüseyin Bozkurt, “Değer katacak her türlü iş birliğine açığız. Yurt içinden zincirimize dahil etmeye çalıştığımız kurumlar olduğu gibi uluslararası zincirlerden gelen teklifler var. 2018’de yurt dışı yatırımlarda somut adımlar atacağız.” Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç de fırsatları izlediklerini dile getiriyor. “Yeni fırsatlar çıkıyor. Bunları geçmişte değerlendik. Değerlendirmeye de devam ediyoruz” diyor.