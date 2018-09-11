FUTURE OFFICES AWARDS

Siz de katılın

11 EYLÜL, 20180
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FUTURE OFFICES AWARDS

Değerli katılımcı,

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen, Yeni Nesil Ofisleri öne çıkarmak ve ödüllendirmek amacını taşıyan FUTURE OFFICES Awards’a ilginize teşekkürler.

Başvuru için aşağıdaki formu eksiksiz doldurmanızı rica ediyoruz. Eksiksiz dolduranlar arasından ön elemeyi geçen başvurular için sizden ek bilgiler ve görseller talep edeceğiz. Son değerlendirme jüri tarafından yapılacak ve İstanbul’da gerçekleştirilecek Büyük Tören ile duyurulacak.

Katkılarınız için çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla…

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