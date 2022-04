Global etki peşinde!

“SOSYAL ETKİMİZİ TÜM OPERASYONLARDA ARTIRIYORUZ”

CAN ÇAKA ANADOLU EFES CEO’SU



2030 sürdürülebilirlik hedeflerimiz içinde üç ana odak alanlarımızdan birisi de toplum. Bu kapsamda, “Sosyal etkimizi artırıyoruz” diyoruz ve başta Türkiye olmak üzere operasyonlarımızın bulunduğu tüm ülkelerde, tarımdan turizme, kültür-sanattan spora, kadınların güçlenmesinden, girişimcilik ekosistemine kadar birçok alana destek oluyoruz.



RUSYA VE MOLDOVA Sürdürülebilir tarım konusunda Rusya’da yürüttüğümüz “Akıllı Arpa” projesiyle ülkedeki üç bölgede 150’den fazla kooperatife destek oluyoruz. Moldova’da yürüttüğümüz “Friendly for Tourism” projesi kapsamında, Moldova’da turistlere yeni deneyimler sunmak için her yıl seçtiğimiz 5 küçük ve orta ölçekli işletmeye hibe desteği sağlıyoruz. Moldova’da klasik sanatın en önemli ortaklarından biri olmayı amaçlıyoruz. “Friendly for Arts” projemiz kapsamında, sanatçılara destek olmak için farklı sanat kurumlarıyla ortaklıklar kurmayı; her yıl farklı sanat dallarında üç ayrı etkinlik düzenlemeyi hedefliyoruz.



KADINLAR VE GENÇLER Moldova’da yürüttüğümüz “Friendly for Women” projesiyle bir STK’yla iş birliği yaparak her yıl kadınların kurduğu en az 5 tarım girişimine destek oluyoruz. Gürcistan’daki Nakathtari Fund projemizle 2011’den bu yana 18 yaş üstü ebeveynsiz gençleri güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 600’den fazla gencin hayatına dokunduk. Bunların 320’si bir işte istihdam edilirken 280’i ise mesleki eğitimlerini tamamladı.



KAZAKİSTAN ETKİSİ Kazakistan’da “Mother’s House” kapsamında verdiğimiz desteklerle küçük çocuğu olan dezavantajlı durumdaki kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesine olanak sağlamayı hedefliyoruz. 2022’de 40 genç kadının mesleki beceri eğitimi sertifikası alması ve girişimcilik yolculuklarına başlamalarını hedefliyoruz. Kazakistan Ulusal Paralimpik Komitesi iş birliğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında, iki ayrı takımın görme engelliler ulusal futbol yarışmasına katılmasına destek veriyoruz.