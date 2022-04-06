Global etki peşinde!

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Faaliyette bulundukları bölgelerde “sosyal fayda” yaratmak için kolları sıvamış durumdalar. Sayıları çok fazla olmasa da etki alanları yüksek olan bu şirketler; cinsiyet eşitliği, tarım, sağlık, sanat, spor gibi farklı pek çok konudaki projeleriyle dikkat çekiyor. Global şirket olma kriterinin artık yalnız ticaretle değil sosyal etkiyle mümkün olacağının bilincinde, dünyanın dört bir yanındaki projeleriyle kendileriyle yarışıyorlar.

Türkiye’nin global şirketleri, artık oyunun yeni bir kuralı olduğunun bilincinde. Bulundukları tüm bölgelerde sosyal etki sağlayarak küresel sürdürülebilirlik hedefleri oluşturup bunları odaklarında tutuyorlar. Kadın girişimciliğinden sürdürülebilir tarıma, toplumsal cinsiyet eşitliğinden gelir adaletsizliğine kadar pek çok alanda bulundukları ülkelerin dezavantajlı kesimlerine ulaşıyorlar. Limak Şirketler Grubu, VakıfBank, Anadolu Efes ve Pınar Türkiye’de de sürdürdükleri KSS projelerini yurt dışına taşırken Turkcell, Arçelik, Yıldırım Holding, Palamut Group, Coca-Cola İçecek ve TAV Havalimanları bulundukları bölgelere özel projelerle kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor. Bu ülkelerin hemen hemen hepsinde, temas kurdukları topluma değer katmak için çalışıyorlar. Global Türk şirketlerinin yurt dışındaki KSS çalışmaları, küresel bir fenomene dönüşen Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) ilkelerine uymayı taahhüt edenler açısından da son derece önemli. Örneğin Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, “ESG kriterlerini temel felsefe olarak benimsedikten sonra 2022 için en büyük performans kriterimizi de yine ESG değerlemesindeki yükseliş olarak belirledik” diyor. Palamut Group Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut ise “Yokluğa bile şükredenlerin ülkesi olan Nijer’i, anlatmaya kelimeler yetmez. Gördüklerime sessiz kalamazdım. Tek seferlik yapılan hiçbir şeyin kesin çözüm olmayacağı görüşüyle sürdürülebilir çözümlere odaklandım” diyor.

BOSNA’DA VOLEYBOL OKULU

VakıfBank Spor Kulübü, banka tarafından VakıfBank’ın 67 yıllık tarihindeki en uzun soluklu KSS çalışması olarak nitelendiriliyor. Türkiye’ye voleybolu sevdiren milyonlarca çocuğun voleybol okullarına gitmeye gönüllü olmasının nedenlerinden biri olan VakıfBank Spor Kulübü, 1986 yılında kuruldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şu anda dünyanın en başarılı birkaç spor kulübünden biri olan kulübün hem ulusal hem uluslararası anlamda çok değerli bir marka olduğunu vurguluyor. Yurt içinde ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteren VakıfBank Voleybol Okulları’nın bir ayağı da Bosna Hersek’te bulunuyor. Üstünsalih, projelerini şöyle anlatıyor: “Kulübümüz, Aralık 2018’de Saraybosna şehrinde açtığı VakıfBank Voleybol Okulu’yla Avrupa’da voleybol okulu açan ilk kulüp oldu. Bu okulda, seçmeler sonucunda alınan yetenekli gençler, alanında uzman antrenörler tarafından eğitim görüyor. Tamamen ücretsiz olan okulumuzda şu anda yaş ve boy kriterlerine uygun olarak seçilen 65 Bosnalı kız çocuğu, voleybol öğreniyor. Bu çocuklarımızdan başarılı olanlar VakıfBank altyapısına dahil ediliyor. Bu kapsamda 5 sporcumuz geçtiğimiz haziran ayında VakıfBank altyapısına seçildi. Gösterdikleri performansla VakıfBank altyapısında yer almaya hak kazanan bu sporcular, İstanbul’da VakıfBank Spor Sarayı tesislerinde diğer altyapı oyuncularıyla birlikte gelişimlerini sürdürüyor. Ayrıca kulübümüzün uygun gördüğü okullarda eğitim hayatlarına da devam ediyorlar.”

MÜHENDİS KIZLARI KUVEYT’E TAŞIDI

Limak Şirketler Grubu, Limak Vakfı altında toplum için yarattığı her katma değerin uzun vadede işe ve işin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı öngörüsüne sahip. Vakfın yürütmekte olduğu en önemli proje, ülke sınırlarını aşan Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi. Grup, 2015 yılında hayata geçirdiği bu projeyi Kuveyt’e de taşıdı. Bu projeyle mühendis kadınları profesyonel hayata hazırlamayı, mühendis adaylarına kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı olabilecek teknik ve mesleki becerileri kazandırmayı, yönetim ve liderlik konularında gelişimlerine katkı hedefliyor. sağlamayı hedefliyor. Bu faaliyetlerin en önemli amaçlarından biri de kız çocuklarının farkındalıklarının artırılarak kendilerini mühendislik alanına yakın hissetmeleri. Limak Grubu, bu kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye’de elde ettiği başarıyı, Kuveyt’te de yakaladı. Kuveytliler için pozitif etki yaratan şirket, bu anlamda Kuveytli genç mühendis kızların kendi ülkelerinin gelecekleri için aktif rol almasına destek oluyor. Grubun mühendislik eğitimi ve istihdamla ilgili pek çok sosyal sorumluluk projesi bulunuyor. Örneğin Kosova’da genç işsizliğiyle ilgili iki önemli akademi kuran grubun Havacılık Akademisi (Airport Services Institute), enerji sektöründe işsizliği azaltmak için geliştirdiği KEDS Academy ve Senegal’de LAS Academy ismiyle bir havacılık akademisi var.

“İHTİYAÇLAR EVRENSEL”

Altı ülkedeki tesisleri, 6 bini aşkın çalışanıyla altı kıtada 100 ülkeye ürünlerini ulaştırdıklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Farklı coğrafyalarda bulunan tesislerimiz, kurduğumuz bağlar bizi çevre ve toplum ihtiyaçlarının bölgesel değil evrensel boyutta olduğu gerçeğiyle karşı karşıya getirdi” diyor. İnsanı ve doğayı odağına alan sürdürülebilirlik yaklaşımını kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşeni olarak gördüklerini ifade eden Yıldız, yurt dışında yürüttükleri projelere ilişkin şu bilgileri paylaşıyor: “Bulgaristan’ın Plovdiv bölgesinde 32 yıllığına kiraladığımız 1.100 dekarlık alanda endüstriyel kavak fidanı plantasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Kastamonu Rusya’da WWF Dünya Saati etkinliğinin uzun yıllardır bir parçasıyız. Doğal alanların ve türlerin yok oluşuna, iklim krizine dikkat çekmek için her yıl mart ayının son cumartesi günü düzenlenen Dünya Saati uygulamasına Rusya tesisi olarak 2016 yılından bu yana destek veriyoruz. Bulgaristan Kazanlık’ta her yıl düzenlenen Uluslararası Gül Festivali’ne, ülkenin en büyük Türk yatırımcılarından biri olarak destek veriyoruz.”

NİJER’E UZANAN ÇALIŞMALAR

Palamut Group, Türkiye’de yürüttüğü KSS projelerinin devamı olarak eğitim eşitsizliğinin önüne geçmeye, yoksulluğun giderilmesine ve toplumsal farkındalığa neden olmak için çalışmalar yürütüyor. Grup, dünyada Balkan Ülkeleri’nde başlayan, dünyanın en fakir üçüncü ülkesi konumunda bulunan Nijer’e uzanan çalışmalarıyla dünya üzerinde imkanların kısıtlı olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Palamut Group Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, “Nijer’de sağlık ve eğitim merkezi inşa ediyor, bu bölgede yaşayan ailelerimizi insan hayatının olmazsa olmazlarından olan suya kavuşturuyoruz. Kosova, Arnavutluk ve Makedonya’da başlattığımız projelerle ülkede eğitim gören çok sayıda gencimize yurt ve burs imkanıyla buluşturuyoruz. Yine bu bölgede yaşayan dezavantajlı ailelerimiz için gıda ve giyim yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu anda 50.000 metrekarelik alana kurulu Nijer’de 24 saat ücretsiz hizmet verecek sağlık ve eğitim tesisi inşa ediyoruz.”

5 ÜLKEDE KSS ETKİSİ

Pınar, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini topluma geri verme ilkesinin önemli ve vazgeçilmez bir aracı olarak görüyor. Toplumsal gelişimin eğitimli, kültürlü, sporla iç içe büyüyen, çevreye ve topluma duyarlı nesillerle mümkün olabileceğine inanan Pınar, KSS projeleriyle yurt dışında da farklı toplumlar için değer üretmeye devam ediyor. Pınar Gıda Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı, bu kapsamda 1981 yılında ilki gerçekleştirilen ve 41 yıldır aralıksız devam eden “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması” ile bugüne kadar 4 milyondan fazla çocuğun resimleriyle kendilerini ifade etmelerini sağladıklarını söylüyor. Proje, Uluslararası İş Ödülleri kapsamında, 2015 yılında “Yılın İletişim Kampanyası - Medya İlişkileri” kategorisinde Bronz Stevie Ödülü’ne, 2016 yılında ise “Avrupa Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü’ne layık görüldü. Pınar Çocuk Resim Yarışması, yıllar içinde Almanya’daki Pınar Food GmbH ve Orta Doğu’daki Pınar HDF FZCO şirketleriyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’i de dahil ederek uluslararası nitelik kazandı. Aykırı, “Bunun yanı sıra Azerbaycan ve KKTC’- deki bayilerimiz aracılığıyla resim yarışmamızın duyurumunu gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na tüm dünyadan katılımları artırabilmek ve globalleşmek adına başvuruları dijital olarak alıyoruz” diyor.

GENÇLERİN GELİŞİMİ ÖNEMLİ

Coca-Cola İçecek (CCI) operasyonlarını sürdürdüğü tüm coğrafyalarda faaliyetlerini, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle yürütüyor. Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, bu amaçla faaliyet gösterdikleri toplumların refah ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtiyor. “3.2.1 Başla!” bu projelerden biri. Yıldırım, 2013 yılında Türkiye’de başlayan “3.2.1 Başla!” projesinin çehresini ülkenin ihtiyaçlarına göre değiştirerek Pakistan, Kazakistan ve Irak’taki gençlerle buluşturduklarını anlatıyor. Projenin Pakistan ayağında gençlerle 8 aylık periyodlarda çalışmalar yapıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam ediyor: “Pakistan’da 30’a yakın dezavantajlı okulda 50 binden fazla genç, projeye katıldı. Program, Irak’ta Eğitim Bakanlığı partnerliğinde yürütüldü ve 160’tan fazla koçla 50 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Kazakistan’da belirli sosyal ve ekolojik sorunlara yönelik gençlik girişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir formatta devam ediyor. Gençler tarafından Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacından 11’ine hizmet edecek şekilde geliştirilen, projelere hibe desteği sağlayan 3.2.1 Başla!, yedinci yılında 300 başvuru aldı. Kırgızistan’da da hayata geçirildi. Projeyle ulaşılması amaçlanan temel hedef, yeşil ekonomi alanında sosyal girişimciliğin geliştirilmesi yoluyla gençlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda bilinçlendirilmesi.”

AMAÇ GLOBALDE İZ BIRAKMAK

Arçelik’in toplumsal gönüllülük projelerinin sürdürülebilirliğinde ve hayata geçirilmesinde farklı coğrafyalarda faaliyette olan Arçelik şirketlerinin gönüllü katılımının payı büyük. Arçelik’in yurt dışındaki üretim tesisleri, satış ve pazarlama ofisleri yeni iş imkanları geliştirmenin yanı sıra bulundukları bölgenin toplumsal kalkınmasına yönelik iz bırakan projelere imza atıyor. Arctic Romanya’da “Arctic Woman Community” programı, Singer Bangladeş’te Toplumsal Cinsiyet Farkındalık seminerleri ve iş yerinde kadın dayanışmasını destekleyen mentorluk programları hazırlıyor. Sorumlu tüketim alanında Grundig markasıyla Gıdaya Saygı, Food for Soul, Ruhun Doysun programlarına destek veriliyor. Dawlance, Pakistan’da kadın çalışanları güçlendirirken iş yerinde cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla çalışan annelerin deneyimlerini yeni annelere aktarmasını sağlayan mentorluk programı uyguluyor. Pakistan’da dilde cinsiyetçi kullanımlara ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla şirket Eşit Sözlük uygulamasını da hayata geçirdi. Defy, Güney Afrika’da Franschhoek Hospitality Academy ile kurduğu iş birliğiyle Cape Wineland’ın çevre mahallelerinde yaşayan dezavantajlı gençlerin yaşamında anlamlı bir etki yaratmayı hedefliyor. Arctic’in Romanya’da “Sağlık için Arctic” kampanyası 2021 yılında da sürdürüldü. Elektrabregenz, Avusturya’da evsiz ve ihtiyaç sahibi çocukları korumak amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşu ProJuventute ile iş birliğine 2022 yılında da devam ediyor. Çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe odaklanan KSS girişimi “Dawlance for Humanity” kapsamında Dawlance, WWF Pakistan ile bir Uzlaşı Belgesi imzalayarak 2021 yılında Temmuz ayında 5 bin adet Mangrov ağacı dikti, Karaçi yakınlarında 10 bin ağaç dikimine başladı.



“SOSYAL ETKİMİZİ TÜM OPERASYONLARDA ARTIRIYORUZ”

CAN ÇAKA ANADOLU EFES CEO’SU



2030 sürdürülebilirlik hedeflerimiz içinde üç ana odak alanlarımızdan birisi de toplum. Bu kapsamda, “Sosyal etkimizi artırıyoruz” diyoruz ve başta Türkiye olmak üzere operasyonlarımızın bulunduğu tüm ülkelerde, tarımdan turizme, kültür-sanattan spora, kadınların güçlenmesinden, girişimcilik ekosistemine kadar birçok alana destek oluyoruz.



RUSYA VE MOLDOVA Sürdürülebilir tarım konusunda Rusya’da yürüttüğümüz “Akıllı Arpa” projesiyle ülkedeki üç bölgede 150’den fazla kooperatife destek oluyoruz. Moldova’da yürüttüğümüz “Friendly for Tourism” projesi kapsamında, Moldova’da turistlere yeni deneyimler sunmak için her yıl seçtiğimiz 5 küçük ve orta ölçekli işletmeye hibe desteği sağlıyoruz. Moldova’da klasik sanatın en önemli ortaklarından biri olmayı amaçlıyoruz. “Friendly for Arts” projemiz kapsamında, sanatçılara destek olmak için farklı sanat kurumlarıyla ortaklıklar kurmayı; her yıl farklı sanat dallarında üç ayrı etkinlik düzenlemeyi hedefliyoruz.



KADINLAR VE GENÇLER Moldova’da yürüttüğümüz “Friendly for Women” projesiyle bir STK’yla iş birliği yaparak her yıl kadınların kurduğu en az 5 tarım girişimine destek oluyoruz. Gürcistan’daki Nakathtari Fund projemizle 2011’den bu yana 18 yaş üstü ebeveynsiz gençleri güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 600’den fazla gencin hayatına dokunduk. Bunların 320’si bir işte istihdam edilirken 280’i ise mesleki eğitimlerini tamamladı.



KAZAKİSTAN ETKİSİ Kazakistan’da “Mother’s House” kapsamında verdiğimiz desteklerle küçük çocuğu olan dezavantajlı durumdaki kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesine olanak sağlamayı hedefliyoruz. 2022’de 40 genç kadının mesleki beceri eğitimi sertifikası alması ve girişimcilik yolculuklarına başlamalarını hedefliyoruz. Kazakistan Ulusal Paralimpik Komitesi iş birliğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında, iki ayrı takımın görme engelliler ulusal futbol yarışmasına katılmasına destek veriyoruz.











16 ÜLKEDE KSS PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ

YÜKSEL YILDIRIM YILDIRIM ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI



LİMAN, MADEN, FABRİKA ÜÇGENİ Türkiye’nin yanı sıra faaliyette bulunduğumuz yurt dışı coğrafyalarda da KSS faaliyetleri yürütüyoruz. Toplam 53 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Özellikle limancılık iş kolumuz Yılport Holding’in liman ve terminallerinin bulunduğu 10 ülkede ve madencilik iş kolumuz Yılmaden Holding’in maden ve fabrikalarının bulunduğu 6 ülkede KSS projeleri gerçekleştiriyoruz.



YEŞİL DÖNÜŞÜM 2015 yılında Kazakistan’ın kuzeybatısındaki Ongar Köyü’ne KSS kapsamında 12 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattı inşa ettik. Yeşil Enerji projesi sayesinde bugüne dek gübre, tezek ve odunla ısınan köy halkı, daha yeşil bir enerji kaynağıyla ısınmaya başladı.



KAZAKİSTAN 2021 yılında, COVID-19 vakalarının azaldığı dönemde yerel topluluk arasındaki morali yükseltmek için bölgedeki şirket ve müteahhit şirketlerin çalışanları arasında Mini Futbol Turnuvası düzenledik. Ayrıca Kazakistan’da Aile Sporları Günü adı altında bir açık hava spor etkinliği gerçekleştirdik. “Okula Giden Yol” projemiz kapsamında dar gelirli ve kalabalık ailelerden gelen çocuklara; okul kıyafetleri, okul ayakkabısı, sırt çantası ve kırtasiye malzemeleri hediye ediyoruz.



İSVEÇ İsveç’teki Vargön Alloys ferro alaşım fabrikamızda 2016’dan beri yürüttüğümüz bir sosyal sorumluluk projemizle tesiste ortaya çıkan atık ısıyı şehrin haneleri ısıtması için belediyeye bağışlıyoruz. Vargön’de üretilen ısıtma suyu, en yakındaki iki belediyenin sıcak su boru hattına aktarılarak şehirdeki hanelere veriliyor.



EKVADOR Ekvador’daki Yılport Puerto Bolívar limanımızda, çalışanlarda çevre kültürünü geliştirmek, çevrenin korunmasına katkıda bulunmak ve yerel halk için turizmi teşvik etmek amacıyla Jambelí Plajı ve Mangrov Çevre Bilinci Günü’nü gerçekleştiriyoruz. Puerto Bolívar terminalindeki ekibimiz, “Terminalde Sıfır Plastik Kullanımı” kampanyasını başlattı. Bugüne kadar özellikle limanımızın kafeteryasında tek kullanımlık plastik kap kullanımı sıfıra indirildi. Bu projeyle plastik kap atıklarında yüzde 75’in üzerinde düşüş sağlandı.







