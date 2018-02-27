Global takip

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Liderler, eskiden şirketlerinin rekabet güçlerini koruyabilmek için lokal pazarlarındaki ciro, kâr, pazar payı, stoklar, kapasite kullanımı ve tüketici verileri gibi pek çok göstergeyi yakından takip ederdi. Ancak küreselleşmeyle birlikte oyunun kuralları değişti. Liderler artık global oyuncuları da rakip gördükleri için global göstergeleri de dikkatle takip ediyor. Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve gelecek trendlerini farklı evrensel parametrelerle algılamaya çalışıyor. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane’nin global radarında inovatif projeler üretebilecek start up’lar ve kuluçka merkezleri; Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy’unkinde ise yenilenebilir enerji kaynakları ve bölgesel politik gelişmeler var. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, hedef pazarlardaki değişimi yakından takip ederken Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, dış ticaret verileri ve yeni araç teknolojilerini; QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ise rakip ülkelerin performans göstergelerini izliyor. İşte liderlerin global markajına takılan göstergeler…

ÇİN VE ABD’YE DİKKAT!

Farklı sektörlerden şirketlerin küresel radarında Çin ve ABD piyasaları var. Örneğin Casper CEO’su Charlotte Lamprecht, hem dünyanın hem sektörünün gidişatını anlamak için ağırlıklı olarak bu 2 ülkeyi takip ediyor, nedenini de şöyle açıklıyor: “ABD piyasası yüksek tüketim ekonomisine dayanıyor ve üretim yapan diğer ülkeler onun ürünlerini tüketiyor. Bu da üretim veya tedarik durumunu gösteren sağlıklı bir gösterge. Çin ise dünyanın en çok üretim yapan ekonomisi olmasının yanı sıra giderek daha fazla tüketime dayalı bir ekonomiye doğru gidiyor. Çin’in durumuna bakarak dünyanın durumunu da anlayabiliriz.” Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, dünya ekonomisini OECD rakamlarından global Ar-Ge yatırımlarına kadar geniş yelpazedeki parametrelerle izlerken kendi sektörü için ABD, Afrika ve Çin’i “gözlem altına aldığını” söylüyor. Yücel, “Bizim için uluslararası öğrenci değişimi önemli bir gösterge. Hangi ülkeden hangi ülkelere öğrenci gidiyor, hangi ülkeler yabancı öğrenci almada öne çıkıyor, her yıl bu verileri takip ediyoruz. Örneğin Çin’den çok daha fazla öğrenciyi Türkiye’ye getirmenin yollarını bulmalıyız. Çin çok büyük bir pazar” diyor. Yücel, eğitimde gelecek trendlerinin okulsuz öğretimi işaret ettiğini söylerken uzaktan eğitim modellerinin gelişimini yakından gözlediklerini anlatıyor.

ÇELİKÇİNİN GÖSTERGELERİ

Maden sektörünün gözü kulağı da Çin’de… Oyak Maden Metalürji Grubu Başkanı Ömer M. Baktır, “Çelik üretimi, tüketimi, ithalatı, ihracatı ve stok verileri takip ettiğimiz global göstergelerin başında yer alıyor. Dünya çelik sektöründe Çin, üretim ve tüketim seviyesiyle belirleyici konumda. Bu nedenle Çin’in sektörel göstergelerini de takip ederek öngörülerimizi şekillendiriyoruz” diye konuşuyor. Baktır, işin geleceğine dair trendlerini anlamak için nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı üretim sistemleri, endüstriyel robotlar ve kodlama ile ilgili yeni gelişmeleri takip ettiklerini söylüyor. Dünya ekonomisinin yönünü anlamak için de ülkelerin iç ve dış talep seviyelerini gösteren ithalat, ihracat verilerini ve günlük kur seviyelerini değerlendirerek analiz yaptıklarını anlatıyor. Baktır, “Navlun endeks grafiğini bize fırsatları sunması adına değerlendiriyor, ticaretin rotasını bu bilgiyle öngörüyoruz” diyor. Navlun endeksi bilişim şirketleri için de kritik bir gösterge. Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi Salih Baş, “Kendi sektörünüze yönelik dünyadaki hangi göstergeleri takip ediyorsunuz” sorumuza, “Konteynır yükleme adetleri ve dünyadaki navlun nakliye ücretlerini izliyoruz” diye yanıt veriyor. Sektörel trendleri gelecek jenerasyon ürünleri takip ederek kavrıyor. Baş, dünya ekonomisinin yönünü anlamak için de FED faizlerini, ABD, Uzakdoğu ve Avrupa’daki büyüme ve işsizlik rakamlarını izliyor.

PERAKENDE TREND PEŞİNDE

Perakende sektöründe tüketici odaklı global göstergelerin izlendiğini görüyoruz. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, dünya ekonomisini G8 ve G20 ülkelerinin GDP gelişimi gibi göstergelerle sektörün yönünü ise global tüketicilerin deneyimlerini ve harcamalarını ölçen Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi gibi göstergelerle takip ettiklerini söylüyor. Gökyıldırım, “Tüketicilerin akıllı telefon ve internet penetrasyon oranları gibi göstergeler, ürün ve yeni teknoloji sunumlarımızda önemli rol oynuyor” diyor. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, tüketicilerin satın alma eğilimlerindeki değişimleri izlediklerini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Hedef pazarların gelişim oranları, lokasyonları ve mevduat yükseklikleri yatırımlarımızda önemli veriler sağlıyor. Markalar yeni pazarlara açılacağı zaman yerel tüm unsurları dikkate almalı. Bu nedenle yatırımdan önce o ülkelerin para birimleri, toplumsal etkileri gibi göstergeleri izliyoruz.” Suerdem, yaşam tarzındaki değişimi de izlediklerini anlatıyor. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, endüstriyel mutfakta takip ettiği global göstergeleri sorduğumuzda paslanmaz çelik fiyatlarının yanı sıra dünyada gelişen hijyen, sağlık ve gastronomi standartları, hedef pazarlardaki nüfus yapısı ve yaşam tercihleri, sosyalleşme ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimleri izlediklerini söylüyor. Arzum CEO’su Mete Zadil, küçük ev aletlerindeki trendleri anlamak için evlilik ve boşanma oranlarını baz aldıklarını söylüyor. Ayrıca alışverişçi davranışlarını anlamak için 50’den fazla ülkede tüketici istihbaratı yapan Ipsos Marka Sağlığı Araştırması’nın sonuçlarına göre hareket ettiklerini de sözlerine ekliyor.