Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

“FINTECH’LER ODAĞIMDA” Citi Türkiye Ülke Başkanı SERRA AKÇAOĞLU, 1,5 yıldır bu görevine ek olarak, Citi’nin fiziksel şubesinin bulunmadığı ancak kurumsal bankacılık hizmetleri sunduğu 60 ülkeyi kapsayan yeni bir görevi yürütüyor. Kurumunu kurum içi girişimciliğe ve fintech’lerle iş birliği yapmaya odaklayarak geleceğe hazırladığını söyleyen Akçaoğlu’nun bankacılık dışında yakından takip ettiği sektörler ve gelecek stratejisinde odaklandığı konuları şöyle: “İşimizin gereği olarak tüm sektörleri yakından izliyoruz. Ancak, en yakından takip ettiğim tabii ki teknolojide yaşanan gelişmeler oluyor. Çünkü teknoloji tüm sektörleri etkileyecek bir hızla gelişiyor. Teknolojideki hızlı değişim finans sektörünü derinden etkiliyor. Özellikle fintech şirketlerinin müşterilere daha hızlı, daha kolay ulaşmaları ve kullanıcı dostu ürün ve hizmet sunmaları bu şirketlerin hızla çoğalmasını ve finans sektöründen hızla pay almalarını sağlıyor. Bu hızlı değişime karşı proaktif davranmaya, fintech şirketleri ile iş birliği içinde olmaya ve onların metodolojilerini anlayıp banka içi kültür değişikliğini sağlayacak kurum içi girişimciliğe odaklandım.”

“ÖNCELİĞİM YENİLENEBİLİR ENERJİ”

2017’de Doğan Holding’in gelirini yüzde 35 artıran Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Y. BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI, son dönemde kurumunu geleceğe taşırken odaklandığı en önemli konunun mevcut işleri konsolide etmek olduğunu söylüyor. Faaliyet gösterdikleri sektör sayısını 3 ya da 5 ile sınırlamayı planladıklarını belirten Faralyalı, start up’ları yakından takip ettiğini belirtiyor. Yeni iş alanlarını ve kurumunu geleceğe taşırken odaklanacağı konuları şöyle anlatıyor: “Bu yıl, dönüşüm projesi kapsamında sinerji yaratacak sektör ve projelerdeki fırsatları değerlendireceğiz. İdame ve yeni olmak üzere toplamda 500 milyon TL yatırım hedefimiz bulunuyor. Holdingin uzun dönemli sürdürülebilir büyüme, rekabet üstünlüğü ve ortalamanın üzerinde getiri sağlayabilmesi için öncelikli olarak az kârlı ve verimsiz şirketlerin çıkış dahil yeniden yapılandırılması çalışmalarını sürdürüyoruz. Ana faaliyet alanlarımızı 3-5 sektör ile sınırlandırarak değer yaratan, kârlı ve verimli alanlara yatırım planlıyoruz. Mevcut işlerimiz dışında özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarını yakından izliyorum. Yenilenebilir kaynaklara yönelmek, yurt dışı pazarlardan gelirlerimizi artırmak, ticaret ve lojistik gibi sektörlerin radarda tutulması ile gelir ve kâr artışı yakalamak hedeflerim arasında. Öte yandan, Öncü Girişim Sermayesi ile büyüme potansiyeli olduğuna inandığımız startup projelerin içinde yer almayı planlıyoruz.”

“3 SEKTÖRÜ YAKINDAN İZLİYORUM”

Ana iş kolları gıda, içecek ve boya olan Yaşar Holding, geçen yılı 5,2 milyar TL ciroyla kapattı. Hedeflerinin tüketici odaklı ürünlerle sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olduğunu söyleyen Yaşar Holding Başkan Vekili FEYHAN YAŞAR’ın mevcut iş alanları dışında yakından takip ettiği sektörler ve odaklandığı konular şöyle: “Yatırımlarımızı ağırlıklı ana iş kollarımızda gerçekleştiriyoruz. Son 5 yılda toplam 885 milyon TL üretim ve pazar yatırımı gerçekleştirdik. Bu yıl, İstanbul Esenyurt’ta gerçekleştirdiğimiz yeni depo ve lojistik merkezi yatırımımızla Manisa Turgutlu’da gerçekleştirdiğimiz yeni yem fabrikası yatırımlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Gıda alanında yurt dışındaki ilk üretim yatırımımız olan Abu Dabi’deki peynir yatırımımız devam ediyor. Bu yıl, yurt içi ve yurt dışı üretim ve satışlarımızda yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin dışında yatırım yapmayı düşünmesek bile en çok enerji, lojistik, gayrimenkul projelerini yakinen takip ediyorum. Endüstri 4.0, insan kaynağının niteliğini en basit işlerden daha vasıflı işlere doğru kaydırarak çok önemli katkılar sağlayacak. İnsanı eğiterek çok daha nitelikli işlerde kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde verimliliği ve rekabetçiliği sağlamamız lazım.”

“STARTUP’LAR HEDEFİMDE”

Geçen yılı, 2,2 milyar TL ciroyla kapatan Türkiye’nin önde gelen akü ve jant üreticisi İnci Holding, kısa süre önce Çinli Zhangzhou Huawei Power Supply Tech ile iş birliği yaparak yenilenebilir enerji pazarına girdi. Bu yıl üçüncü akü fabrikasıyla Avrupa’nın en büyük ikinci akü üreticisi olacaklarını söyleyen İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı NEŞE GÖK, başta otomotiv olmak üzere faaliyet gösterdikleri sektörlere uzak olmayan teknolojiyle ilgili yeni iş alanlarını takip ettiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Bulunduğumuz tüm sektörlerin lider ve öncü oyuncularından olarak global trendleri ve teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Kendi sektörlerimize uzak olmayan teknolojik trendleri, bu trendler paralelinde yeni ortaya çıkan alt sektörleri ve bu sektörlerde kurulan girişimleri yakından takip ediyorum. Geleceğin iş dünyasının başrol oyuncularının bugünlerin yeni girişimleri arasından çıkacağını düşünüyorum. Bu nedenle sektörümüze yakın start up’lar sürekli radarımda yer alıyor. Mevcut ve güçlü olduğumuz otomotiv tedarik sanayi alanında büyümeye devam etmek için çok çalışıyoruz. Grubumuzu geleceğe hazırlarken iş geliştirme faaliyetlerine büyük önem veriyorum. Ayrıca dünya şirketi olma yönündeki stratejimiz doğrultusunda dış pazarlarda ve büyüme kabiliyeti olan sektörlerde yatırım yapmayı hedefliyorum.”

“FARK YARATANLARI TAKİP EDİYORUM”

ING Bank Genel Müdürü PINAR ABAY’ın bankacılığın dışında yakından takip ettiği sektörlerin başında teknoloji ile sürdürülebilir kalkınmada fark yaratan yenilikler bulunuyor. Bankasını geleceğe hazırlarken odağına dijitalleşme ve teknolojiyi aldığını söyleyen Abay, esas işi dışında yakından izlediği sektörleri ve bankasını geleceğe hazırlarken en çok odaklandığı başlıkları şöyle anlatıyor: “Kendimizi ‘bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi’ olarak tanımlıyoruz. ‘Kolay ve oyunu değiştiren’ bankacılık vizyonumuz paralelinde farklı bir bankacılık modeli geliştirdik. Teknolojik gelişmeleri sürükleyen ve bu gelişmelerden en çok etkilenen sektörleri yakından takip ediyorum. Bunlar arasında veri analitiği, yapay zeka, blockchain, robotics ve fintech’ler bulunuyor. Bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınmada fark yaratan teknolojik gelişmeleri de takip ediyorum. Türkiye’de oldukça rekabetçi olan bankacılık sektöründe fark yaratabilmemizin en büyük sırrı stratejimizin odağına dijitalleşme ve teknolojiyi almamız ve bu alanda sürekli yatırım yapmamız. Bir yandan müşterilerimize zahmetsiz, hızlı ve kolay bankacılık hizmeti sunma hedefimizle dijital kanallar üzerinden büyümeye devam ederken, diğer yandan yeni nesil bankacılık için ekosistemimizi genişletiyoruz. Tüm dünyada şirketlerin geleceğe hazırlanması için iki alanda kendi dönüşümlerini hızlandırmaları gerektiğine inanıyorum. Bunlar ekonomiye katılımda kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve yeni neslin bir iş yerinden beklentilerini karşılamak.”