Türkiye, kadınların iş gücüne katılımında OECD ülkeleri arasında yüzde 34’lük oranla en düşük düzeydeki yerini koruyor. Aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliği gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyanın sorunu. Dünyada her 102 erkeğe karşılık 100 kadın var. Toplam iş gücünde ise 61 erkeğe karşılık 39 kadın yer alıyor. Kariyer piramidi yükseldikçe bu oran hızla düşüyor. Ücret eşitsizliği oranları dikkate alındığındaysa çoğu OECD ülkesinde kadın ve erkek arasındaki ücret farklılıklarının kapanmasının yaklaşık 50 yılı alacağı öngörülüyor. TÜİK verileri de eşit eğitim seviyesine sahip kadın ve erkek çalışanlar arasında erkekler lehine bir ücret farkı olduğunu destekliyor. Üstelik eğitim seviyesi arttıkça ücret eşitsizliği düşeceği yerde yükseliyor. Türkiye’de lise eğitim seviyesinde cinsiyete dayalı ücret farklılığı yüzde 10’dan, yüksekokul ve üzeri eğitim seviyesinde yüzde 22’ye çıkıyor. Capital Dergisi, bu yıl 6’ncı kez Türkiye’de kadın istihdamına en büyük katkıyı yapan ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan Kadın Dostu Şirketler araştırmasını gerçekleştirdi. Araştırmanın sürdüğü mart ayından bu yana Türkiye’de kadının iş gücüne ve yönetime katılımını destekleyen projelerin arttığını gözlemledik. Araştırmamıza artan ilgi de konunun ülke gündeminden düşmeyeceği konusunda bizlere umut veriyor.

ZİRVEDEKİ ŞİRKET DEĞİŞMEDİ

LC Waikiki, bu yıl da Türkiye’nin en fazla kadın çalışana sahip şirketi olarak zirvedeki yerini koruyor. Şirket 2017 sonunda 2016’ya göre çalışan sayısını 7 bin kişi artırırken yeni işe alımda da kadın çalışanlara daha fazla fırsat sağladı. Yedi bin yeni çalışanın 4 bini kadınlardan oluştu. 2017 yılında 23 bin kadını istihdam eden şirketin kadın çalışan oranı yüzde 54,8. 4 bin 56 yöneticisi olan şirketin kadın yönetici oranı yüzde 41,9’a ulaştı. LC Waikiki Merkez İK Direktörü Hande Özdağdeviren, şirketin yönetim kurulunun kadınların iş hayatındaki varlığını ve sürdürülebilirliğini önemsediğini söylüyor. Kadın ve erkek çalışanlara her aşamada eşit hak ve fırsatlar sunduklarına dikkat çeken Özdağdeviren, şöyle devam ediyor: “Eşitlik ilkesine göre farklılıklara saygı, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenen ve yaşatılan bir değerimiz. Cinsiyet ayırmaksızın tüm aday ve çalışanlara eşit şart ve fırsatlar sunuyoruz. Yönetici sayılarımız da terfi ve atamalarda gösterilen eşitlik ve hassasiyeti ortaya koyuyor” diyor. Kadın Dostu 100 Şirket listesinde LC Waikiki’yi sırasıyla A101, ISS, Acıbadem Sağlık Grubu, İş Bankası ve Yapı Kredi takip ediyor. Yapı Kredi, aynı zamanda Kadın Dostu İlk 10 Şirket arasında yüzde 62 ile kadın çalışan oranı en yüksek olan şirket. Bankanın genel müdür yardımcısı Hakan Alp, kadın çalışan istihdamı konusundaki faaliyetleriyle bir rol model olmayı hedeflediklerine dikkat çekerek şunları söylüyor: “İş hayatının her alanında cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla 3 temel alanda çalışıyoruz. Bu alanları, kadın çalışanlarımızın her pozisyonda dengeli temsil edilmesine dönük çalışmalarımız, kadınların iş-özel yaşam dengesine yönelik destek programlarımız ve kadınların toplumsal hayatta yaşadıkları problemlerle ilgili çalışmalarımız oluşturuyor.”

YÖNETİMDE KADIN FARKI

Türkiye’de en fazla kadın yöneticisi olan şirketler sırasıyla LC Waikiki, TAB Gıda ve Migros… Migros İnsan Kaynakları Endüstri İlişkileri ve Eğitim İcra Kurulu Üyesi Demir Aytaç, 1.217 kadın yöneticilerinin bağlılığının yüksek olduğuna dikkat çekiyor ve şunları ekliyor: “Üst yönetimimiz her platformda ve her zaman kadın çalışanlar konusuna büyük destek veriyor. Tüm araştırmalar, kadınların yönetime ve iş hayatına daha fazla dahil olduğu ülkelerde ekonomik kalkınma düzeyinin doğru orantılı yükseldiğini gösteriyor. Bu yıl yalnızca kadın yönetici adaylarından oluşan bir mağaza yönetici adayı grubu kurduk. Kadın yönetici adaylarımıza kişisel ve mesleki yetkinliklerini artıracak eğitimler veriyoruz.” Sofra/Compass Group Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Banu Cengiz, “Terfi süreçlerimizde çalışanlarımızın toplam sektör ve şirket deneyimi, yetkinlikleri ve bir üst rol için seruygugilediği performansı ayrım gözetmeksizin değerlendiriyoruz” diyor. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Osman Tüzün ise şunları söylüyor: “Çalışmalarımızı 3 başlıkta yürütüyoruz. Bunlardan ilki İK’da ve işveren marka stratejisinde kadın, ikincisi finansman faaliyetleriyle kadınlara sağlanan fayda, üçüncüsü ise toplum için sağladığımız faaliyetler. Ayrıca kadın ve erkek çalışanlarımızın ortalama ücretlerinin eşit olmasını sürekli takip ediyoruz ve şeffaf bir şekilde raporluyoruz. Kadın Liderlik İnisiyatifimiz ile kadın liderlerimizin güçlenmesine eğitim ve mentorluk programlarımızla destek oluyoruz.”

LİDERLER SAHİPLENİYOR

Türkiye’de ve dünyada “kadın” meselesi, toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında ele alınıyor. Türkiye’nin kadın dostu grup ve şirketlerinde konu çok üst düzeyde sahipleniyor. Genel müdürü de bir kadın olan ING Bank’ta kadın konusundaki uygulamaları, bankanın üst yönetimi tümüyle sahiplenmiş durumda. ING Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Özen, “Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli unsur, İK uygulamalarımızın ortaya çıkışında ve odağında kadın çalışanlarımızın bulunması” diyor. Boyner Grup CHRO’su Emek Yurdanur, kadın çalışan sayıları ve kadın yönetici oranları dünya standartlarının üzerinde olduğu için mutlu olduklarını söylüyor. Boyner Grup’un Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu uzun yıllardır savunduğuna dikkat çeken Yurdanur, “Tüm grup şirketlerimizde ‘eşitlik kodumuzun’ istisnasız uygulanmasını sağlamak insan kaynakları politikalarımızın ana maddesi” diyor. Sabancı Holding İK Grup Başkanı Hakan Timur ise şu değerlendirmeyi yapıyor: “İşte eşitlik anlayışıyla kadın çalışan oranımızı ve kadın çalışanlarımızın iş hayatında daha etkin ve aktif yer almasını destekliyoruz. Sabancı olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu konuya odaklanmaya ve kadın çalışanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.”

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Türkiye’de özellikle perakende, finans, havacılık, sağlık ve eğitim sektörlerinde kadın çalışan oranı çok yüksek. Bu şirketlerden biri de Gratis. Gratis CEO’su Bahadır Özbek, faaliyet göstermeye başladıkları 2009 yılından bu yana önce kendi şirketinde sonrada sektörde kadın istihdamının iş yaşamındaki oranının artırılmasını amaçladıklarını anlatarak şunları söylüyor: “Tüm işe alım süreçlerini bu yönde şekillendirdik. Bu bağlamda, mağaza kadın istihdam oranımız yüzde 100 seviyesinde. Şu anda Gratis’te bölge müdürü olarak görev yapmakta olan kadın çalışanlarımızın yüzde 80’i ise mağaza çalışanı olarak işe başladı ve bölge müdürlüğüne terfi etti.” Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yüksek kadın çalışan ve yönetici oranlarıyla ilgili şunları anlatıyor: “Bahçeşehir Koleji üst yönetimi olarak cinsiyet eşitliğine inanıp eşitliğin sağlanabilmesi için kadın çalışanın desteklenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bahçeşehir Koleji’nde kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde ve bu seviyeyi korumayı hedefliyoruz. Bu vizyonla üst yönetim olarak kadın istihdamını teşvik edici prosedürlerin ve eğitimlerin artırılmasını destekliyor, bütçe ve eğitim planlamasını bu amaç doğrultusunda oluşturuyoruz.” TAV Havalimanları İK Başkan Yardımcısı Hakan Öker ise faaliyette oldukları tüm coğrafyalarda iş süreçlerini fırsat eşitliği yaratma odağıyla düzenlediklerini söylüyor. “Önümüzdeki 5 yıl içinde yönetim kurulundaki kadın üye oranını yüzde 25’e çıkarmak üzere taahhütte bulunduk. Bu hedef 2018 içinde yönetim kurulunda kadın üye sayımızın 3’e çıkmasıyla yüzde 27 oranında gerçekleşti” diye konuşuyor.



ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?



Kadın Dostu Şirketler” araştırması, Mart 2018’de Capital500 araştırmasıyla eş zamanlı olarak başladı. Capital500 araştırması için şirketlere gönderilen anket formunda, 2017 yıl sonu çalışan sayısı, kadın çalışan sayısı, yönetici sayısı ve kadın yönetici sayısı verileri istendi. Ayrıca Capital500 araştırmasında yer almayan ama yer alabilecek ölçekte olan şirketlere, geçtiğimiz eylül ve ekim aylarında yeniden soru gönderimi yapıldı. Araştırmaya tüm finans şirketleri de dahil edildi. Toplanan veriler, Kadın Dostu 100 Şirket tablosu için kadın çalışan sayısına göre, Kadın Yönetici Dostu 100 Şirket için kadın yönetici sayısına göre sıralandı. Kadın Dostu Gruplar Listesi ise kadın çalışan ve kadın yönetici oranlarına göre oluşturuldu.











HURŞİT ZORLU / ANADOLU GRUBU İCRA BAŞKANI

“EN ÖNEMLİ STRATEJİMİZ FIRSAT EŞİTLİĞİ”



DAHA ÇOK KADIN Anadolu Grubu’nda fırsat eşitliğini desteklemek ve uzun vadede en ileriye taşımak en önemli stratejilerimiz arasında yer alıyor. Grubumuzda kadın çalışanlarımızın niteliklerini geliştirerek kadın yöneticiler yetiştirmek ve bu sayede üst yönetimde ve yönetim kurullarımızda kadınlarımızın daha fazla yer alması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son yıllarda üst üste Türkiye’nin en fazla kadın yöneticiye sahip holdingi olarak seçilmekten gurur duyuyoruz.

ÖNEMLİ PROJELER Grup şirketlerimiz de bu konularda çok önemli projeler geliştiriyor. Anadolu Efes, toplumsal sorumluluk projesi Gelecek Turizmde ile 11 yıldır yerel kalkınmaya katkıda bulunurken aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında kadın girişimlerini ve projeleri destekliyor. Coca-Cola İçecek’in farklı ülkelerdeki kadın kulüpleri, hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor. Migros, ülkemizde en çok kadın istihdam eden şirketlerden biri. SOSYAL PROJELER Anadolu Etap, tarım sektöründe kalifiye kadın çalışan sayısını artırmak için kadın çiftçilere özel eğitimler düzenliyor, kadın iş gücünün niteliğini artırmayı ve ekonomiye katılımını destekliyor. Anadolu Sağlık Merkezi, Anadolu Efes Spor Kulübü ile birlikte meme kanseri konusunda farkındalığı artırma amacıyla Pembe Top Sahada isimli sosyal sorumluluk projesini yürütüyor. Bunlar gibi pek çok projemiz var.











DENİZ YÜKSEKKAYA / FİBA GROUP İK DİREKTÖRÜ

“İŞ DÜNYASINA ÖRNEK OLUYORUZ”



ÜST YÖNETİM AKTİF Fiba Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Özyeğin başta olmak üzere tüm yönetim ekibimiz konuyla ilgili kurulan inisiyatiflerde aktif görev alıyor; hem iş dünyasına hem topluma örnek oluşturacak şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar.

KOMİTE KURDUK Bu yıl yönetim kurulu başkanımızın davetiyle bazı şirketlerimizin CEO’ları ve holding yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’ kuruldu. Ayrıca konu en üst düzeyden sahiplenilerek, komitenin başkanlığı Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşecan Özyeğin Oktay tarafından üstlenildi.

PERAKENDEDE KADIN Fiba Grubu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi aracılığıyla çalışan sayısındaki kadın oranı başarımızın ötesinde, yaklaşımımızı kalıcı bir kurum kültürü haline getirerek toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını derinleştirmeyi amaçlıyoruz. İlk pilot çalışmamızı Fiba Perakende Grubu’nda gerçekleştirdik ve tüm insan kaynağı süreçlerimiz gözden geçirilerek cinsiyet eşitliği duyarlılığıyla iyileştirildi.











ÖZGÜR BURAK AKKOL KOÇ HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ

“EN ÜST DÜZEYDE TAKİP EDİYORUZ”



OLUMLU DÖNÜŞÜMLER Kadın istihdamı ve güçlenmesine yönelik geliştirdiğimiz politika ve uygulamalar sonucunda kadın çalışan oranımızı her yıl artırmayı hedefliyoruz. Kadın istihdamı, topluluğumuzda en üst düzeyde takip ediliyor. Şirketlerimizde kadın çalışan sayısının artmasıyla birlikte çalışma ortamı ve fiziki koşullarda da dönüşümler gerçekleştiriyoruz.

DAHA ÇOK KADIN Kadın çalışma arkadaşlarımızın kariyer gelişimi kapsamında eğitim-gelişim programlarına daha fazla yönlendirilmeleri için kontenjan ve fiyatlandırma teşvikleri uyguluyoruz. Bu uygulamalarla gelişim programlarımıza katılan kadın çalışma arkadaşlarımızın sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttı. Buradaki amacımız ise terfi süreçlerinde fırsat eşitliği yaratmak ve yönetim rolleri için daha fazla kadın adayı hazırlamak.