KSS liginde son tablo

Nilüfer Gözütok Ünal

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GfK ile gerçekleştirilen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması”nda bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “En sorumlu şirket” Koç Holding oldu. Rahmi Koç, halk nezdinde, Bülent Eczacıbaşı iş dünyası gözünde “En sorumlu lider” seçildi. Halk, “En başarılı KSS projesi” olarak Eti’nin “Sarı Bisiklet” kampanyasını belirlerken, iş dünyası oylamasında ise Opet’in “Temiz Tuvalet” kampanyası ilk sırada yer aldı. Bu yıl araştırmada çok çarpıcı mesajlar da var. Örneğin halkın KSS duyarlılığının giderek arttığı göze çarpıyor. Yatırım yapılması beklenen alanlarda hep birinci sırada yer alan “eğitim” ise bu yıl birinciliği “aile içi şiddet, çocuk ve kadın hakları” ile paylaşıyor.

ARAŞTIRMANIN PROFİLİ

2 ayaklı yürütülen araştırma, GfK Araştırma Hizmetleri tarafından her ay düzenli olarak yapılan omnibus çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Araştırmada iş dünyasının görüşmeleri 23 Aralık 2019-29 Ocak 2020 tarihleri arasında, halk araştırmasının saha çalışmaları da 13 Aralık 2019-12 Ocak 2020 tarihleri arasında yapıldı.

Araştırma kapsamında GfK Araştırma Hizmetleri İş Dünyası Veritabanı’nda yer alan profesyonellere araştırma linki iletildi. 195 kişiden bilgi alındı.

Araştırma kapsamında sorulan sorular Capital ve GfK Araştırma Hizmetleri uzmanları tarafından hazırlandı.

Araştırmanın saha çalışması, mesleki standartları düzenleyici bir meslek birliği olan ESOMAR kurallarına bağlı olarak yapıldı. Araştırmanın iş dünyasına yönelik bölümünde online araştırma tekniği (CAWI) kullanıldı.

Araştırmanın halk bölümünde görüşülen kişiler, çok aşamalı yarı tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçildi.

Araştırmanın halk bölümünde katılımcıların yüzde 50’si kadın, yüzde 50’si erkeklerden oluştu. Katılımcıların yaş ortalaması 34. Araştırmanın iş dünyası bölümünde katılımcıların yüzde 52’si kadın yüzde 48’i erkek, yaş ortalaması da 42.

Araştırmanın halk bölümünde 8 ilde, hanelerde, 15 yaş üstü yaş grubunda 1.294 kadın ve erkek katılımcıyla “yüz yüze anket tekniği” kullanılarak görüşüldü.

Araştırmanın iş dünyası bölümünde katılımcıların yüzde 21’i pazarlama müdürü, yüzde 16’sı genel müdür, yüzde 10’u pazarlama uzmanı, yüzde 9’u genel müdür yardımcısı pozisyonunda.







