Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Capital500, Türkiye’de her şirketin yer almak için çaba verdiği, büyüme planlarına koyduğu itibarlı bir liste. Capital500’de yer alanlar ise her yıl çıtayı yükseltip bir üst basamağa çıkmayı ya da listede sıçrama yapmayı hedefliyor. Bir diğer grupta ise verdikleri hizmetlerle kurumsal müşterilerini Capital500’e girecek kadar büyüten ya da tüm Capital500 listesine hizmet üreten şirketler yer alıyor. Tüm bu şirketlerin Capital500’e ve geleceğe dair hedeflerini araştırdık.



“SEKTÖRDE SIRALAMAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Aytemiz Akaryakıt, 2017’de 5,5 milyar TL ciroya ulaşarak Capital500 listesinde 46’ncı sıraya yükseldi. Aytemiz Akaryakıt Genel Müdürü Ahmet Eke, Aytemiz’in 2018’in ilk 6 ayında da hızlı büyümesine devam ettiğini söylüyor ve “Bunda yeni transfer edilen istasyonların etkisi büyük” diyor. Eke, yeni transfer ettikleri istasyonlarla birlikte pazar paylarının da arttığına dikkat çekiyor ve şöyle anlatıyor: “Pazar payımız geçen yıl yüzde 4,2 seviyesindeyken bu yıl 4,5’e ulaştı. Şu anda 600’ü aşkın sözleşmeli istasyona sahibiz. Bu yılı tamamladığımızda lisanslı 600 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Pazar payımızın da 2018 yıl sonunda yüzde 5 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz. Yılı yüzde 20’lik büyüme oranıyla kapatarak yine sektörün en hızlı büyüyen markası olmayı hedefliyoruz.” Eke, sektördeki sıralamayı değiştirmek istediklerini de ifade ediyor. Aytemiz, yüzde 5 pazar payına ulaştıklarında kendilerinden önceki rakiplerini 2019’da geçmiş olacaklarını öngörüyor. Eke, gelecek hedeflerini şöyle anlatıyor: “Hedefimiz sektördeki sıralamayı değiştirmek. Bu yıl ocak-haziran ayları arasında 39 yeni istasyonu transfer ettik. Yıl sonuna geldiğimizde 50 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. 2021 hedefleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Gerçekten tercih edilen bir perakendeci olma hedefi bizim için önemli. Operasyonel iyileştirmeler, görsel standartlar, hizmet kalitesindeki artış gibi birçok konuda çalışıyoruz. Elektrikli araçlar ve motosikletler için de önemli yatırımlar yaptık. Motorcu dostu istasyon projemiz çok sevildi. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 istasyona ulaşmak. Ücretsiz internet uygulamamızı da yıl sonuna kadar Türkiye genelindeki 100 istasyonumuzda uygulamayı planlıyoruz.”

ÇİFT HANELİ BÜYÜMEYE DEVAM

Türkiye hızlı servis restoran sektörünün lideri TAB Gıda, ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen bu yılın ilk yarısında da çift haneli büyümesini sürdürdü. TAB Gıda, 2018 yılının ilk yarısında tüm kanallarda cirosunu yüzde 30 civarı artırırken müşteri trafiği, şube sayısı ve satışlarında da ciddi bir büyüme kaydetti. Şirket, 2017 yılını yüzde 25’lik bir büyümeyle kapatarak yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaştı. TAB Gıda, Capital500 listesindeyse 2 sıra yükselerek Türkiye’nin en büyük 138’inci şirketi oldu. TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, bu başarının bir tesadüf olmadığını dile getirerek TAB Gıda’ya bugüne kadar yaptıkları yatırımın karşılığını aldıkları söylüyor. Dikici şöyle devam ediyor: “Burger King, Sbarro, Popeyes ve Arby’s gibi dört global, Usta Dönerci ve Döner Stop ile de iki ulusal olmak üzere toplam 6 markamızla sadece Türkiye’de değil dünyada da örnek alınan ve takip edilen bir şirketiz. Burger King’in dünyadaki en büyük işletmesiyiz. Bugün Türkiye genelinde 1.200’e yakın restoranımız, 20 bini aşkın çalışanımız bulunuyor. 2018’in ilk yarısında ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen çift haneli büyüme rakamlarını devam ettirerek ciromuzu yüzde 30 civarında artırdık. Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideri olmayı başardık. Bu başarımıza geleceğe taşımak için her zaman olduğu gibi bu yılın ikinci yarısında daha çok çalışacağız.”

“EN İYİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Sadık Grubu’na bağlı Sadık Otomotiv, Akaryakıt, Ev Aletleri adlı şirket, 2017 sonunda yaklaşık 932 milyon TL ciroyla Capital500 listesinde 323’üncü sıraya yükseldi. Denizli’nin köklü şirketi Sadık Grubu’nun bünyesindeki 6 şirketinden biri olan Sadık Petrol, her geçen gün istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, “İstanbul’un 3’üncü havalimanı, 3’üncü köprü, Marmaray, İzmir-Ankara hızlı tren projesinde yer aldık. İstanbul, Ankara, Batı Karadeniz, Ege, Akdeniz gibi bölgelerde Türkiye’de marka olmuş birçok şirkete hizmet veriyoruz. Ticari yakıtlar ve madeni yağ sektöründe, Türkiye çapında söz sahibi olan bir şirketiz” diyor. Mersin, bünyelerinde bulunan 5 lider markayla (Petrol Ofisi, Shell, Opet, BP, Total) sektörde ciddi pazar elde ettiklerine dikkat çekerken, “Bu markalarımızla hem istasyonlarla hem önce bölge olarak yaptığımız ticari yakıt satışlarımızla tüm Türkiye’de hizmet veriyoruz. Akaryakıt lojistiğimizle filomuzu genişleterek bu yönde de söz sahibi olmayı planlıyoruz. Toptan madeni yağ sektöründe de tekstil, otomotiv, mermer, maden, lojistik ve inşaat sektörlerine hizmet veriyoruz” diye devam ediyor. Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Mersin ise bünyelerinde bulunan otomotiv, sigorta markaları, akaryakıt istasyonları, ticari yakıtlar, toptan madeni yağ ve tarım şirketleriyle 2018 yılında da büyümelerini ivmelendirdiklerini belirtiyor. Mersin, şöyle devam ediyor:“Yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Bu başarılarımızın listelere yansıması bizim için onur ve gurur kaynağı. En iyisi olmayı amaçlıyor ve bu amaç uğruna çalışıyoruz.”