Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Seçim bitti. Seçim öncesinin yarattığı politik belirsizlik yerini daha öngörülebilir bir tabloya bıraktı. Artık iş dünyası için kritik konularda vakit kaybetmeden harekete geçme zamanı. Ekonomi uzun süredir alarm veriyor. Yüzde 25’lere varan iç kredi faizlerinin, enerji, akaryakıt ve diğer ana kalemlerde yapılacak fiyat artışlarıyla zaten yüksek olan enflasyonu daha da artırması kaçınılmaz görünüyor. Bankacılık sektörününde de özellikle kredilerde geri ödemelerde zorluk çekeceği iş çevrelerinde en çok konuşulan konuların başında. Ekonomik göstergelerin düşüşte olduğu, tüketici güveninin azaldığı, finansman maliyetinin yükseldiği, vadelerin uzadığı ve döviz kurlarındaki oynaklığın devam ettiği bu ortamda, iş insanları ilk etapta üzerinde durulması gereken önceliklerini belirledi. “Acil öncelik listesi” olarak adlandırılan bu listede, ilk sıralarda ağırlıklı olarak nakit akışı yönetimi, finansalları sağlamlaştırma, maliyet girdilerindeki kontrolsüz artışları tolere edecek tedbirler almak var. Bu tedbirler kapsamında artık birçok şirket alacak kalitesi için banka garantisine gidiyor, nakit oranını yükseltmeye çalışıyor, tedariklerde ek vadeler alırken zorunlu olmayan yatırım ve harcamaları erteliyor veya iptal ediyor. Alacaklarda ise müşteri bazında takip ve iletişim seferberliğine gidilmiş durumda.

İLK SIRADA NE VAR?

Bugün birçok şirketin en temel sorunu, nakit akışını sağlayamamak. Alacak dengesi bozulduğu için zorlanan şirketler, alacaklarını bir an önce tahsil etmeye ve nakit akışında sağlıklı bir dengeye kavuşmaya odaklanıyor. İncekaralar Holding CEO’su Özgür İncekara, kamudan alacaklarını tahsil etmenin birinci öncelikleri olduğunu söylüyor. “Kamu alacaklarımız, döviz kurlarındaki yükselme, uluslararası rekabet büyümemizi kesiyor” diyor. Nakit akışının tüm şirketlerin ana riski olacağını öngören Erham Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Hamdullah Ceylan da nakit akışına odaklanıyor, bu konuda raporları yakın takibe aldığını söylüyor. Hafele İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, ilk önceliğinin siparişlerin stoktan karşılanma oranı olduğunu ifade ediyor. “Döviz ve faizdeki yükselme, bizleri ayrıca nakit akışı ve kârlılığa yönlendiriyor. Bu nedenle ikinci önceliğimiz nakit akış yönetimimiz, üçüncü önceliğimiz ise kârlılık hedeflerimiz” diyor. Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Naci Faydasıçok, bugünlerde yükselen faizlerle oluşan yeni konjonktüre göre stratejilerini gözden geçirdiklerini belirtiyor. Acil önlem listelerindeki en önemli maddeleri de “Alacak kalitesi ve cari risk konularını gözden geçirmek, yatırımları ertelemek” olarak sıralıyor. Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in acil önlem listesinde nakit akışını düzenlemek yer alıyor.

MALİYETLER YÜKSEK

Son bir yılda sadece Türkiye’de değil tüm dünyada finansman maliyetleri yükseldi. Önümüzdeki dönemde de yüksek maliyetli ve kısa vadeli de olsa yabancı kaynak bulmakta zor bir dönem olması bekleniyor. Bu durum tüm şirketleri önlem almaya yönlendiriyor. Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, finansman ve nakit akışını yakın markaja almış durumda. Duravit Türkiye Genel Müdürü Müfit Ülke, hızla artan kurlar ve yükselen faizler nedeniyle borçlanmanın maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getiriyor. “Bu ortamda yatırım yapmakta, çok zorlanıyoruz” diyor. Finansman maliyetleri ve girdiler artarken şirketlerin bir diğer öne çıkan acil önlem listesinde verimliliği daha da etkin bir seviyeye taşımak yer alıyor. Rekabetçi unsurların hız kazandığı günümüzde önceliğin mutlaka verimlilik artışına verilmesi gerektiğini ifade eden Ode Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Benim diğer önceliklerim maliyet ve kârlılık. Mal ve hizmetlerde maliyetin, kârlılığın ne olduğunu, çok yakından ve iyi takip etmek, değerlendirmek gerekiyor” diye konuşuyor. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, İnoksan Grubu olarak önceliklerinin başında alacak kalitesinin korunması, alacak teminatlarının sıkılaştırılması ve mümkünse vadelerin düşürülmesi geldiğini belirtiyor.

YENİ PAZAR ARAYIŞI

Arz talep dengesinin birçok sektörde bozulması, tüketici güven endeksinde yaşanan ciddi düşüş ve rekabetin giderek artması da şirketleri yeni ürün geliştirme, yeni pazarlar bulma noktasında hiç olmadığı kadar harekete geçirmiş durumda. Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Işık, yeni ürün geliştirmeye, yeni pazarlar bulmaya ve işletme sermayesini güçlendirmeye odaklanıyor. Terteks Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel’in birinci gündemi, imalat maliyetlerini düşürmek. Öncel, diğer iki önemli gündem maddesini de şöyle açıklıyor: “Yenilikleri hayata geçirecek doğru insan kaynağıyla buluşmak istiyoruz. Yapmayı planladığımız yurt içi ve yurt dışı mağaza yatırımları için fırsatları değerlendiriyoruz.” Praktiker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Yalçın, bugünün ve geleceğin tüketicisi olan genç nüfusun taleplerini karşılayacak mağazalar yaratmaya odaklandıklarını söylüyor. “Onları daha yakından tanıyarak sadık müşteriler yaratmayı hedefliyoruz” diyor. Feka Automotive Müdürü Bülent Sevinç, mevcut durumda odağına yurt dışı projelerini koymuş durumda. Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, acil öncelik listesinde birinci maddede yurt dışı pazarlara açılımın yer aldığını belirtiyor. Diğer iki maddeyi de inovasyon ve dijitalleşme olarak açıklıyor.