Aslı Sözbilir

Sorunlu bir coğrafyada, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin giderek çoğaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Ekonomi de bundan etkileniyor. Son dönemde İran, Irak, Suriye gibi komşu ülkelerde istikrarsızlığın devam etmesi, ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz artırımı yapmasıyla küresel sistemin en önemli iki rezerv parasının piyasadaki miktarının azalması özellikle yurt dışı piyasalara bağlı sektörleri direkt etkiledi. İçeride ise yükselen kurlara nisan ortasındaki erken seçim kararının eşlik etmesi ve gerçekleşen seçimler sektörlerin kendi içlerinde yeniden bir yıl sonu değerlendirmesi yapmasını zorunlu kıldı. Biz de buradan yola çıkarak sektörlere 2017 yılı sonunda belirledikleri 2018 projeksiyonlarını bu güncel gelişmeler ışığında nasıl revize ettiklerini sorduk. Sektör temsilcileri de sanayileri için başat olan göstergeler üzerinden bize yanıt verdi. Buna göre örneğin otomotiv sanayii, 2018 ihracat hedeflerinde 5 puanlık bir daralma beklerken, gıda ve içecek sektörü yıl sonu büyüme hedefinde 3-4 puan civarında bir düşüş öngörüyor. Tabii tüm sektörlerde negatif revizyon beklenmiyor, bazılarında ise olumlu iyileştirmeler var. Örneğin turizm sektörü büyüme hedefine 6 puan eklerken hazır giyim ihracat hedefini 2 puan yükseltmiş durumda. Bunların yanında beyaz eşya, maden, e-ticaret gibi tüm gelişmelere rağmen revizyon ihtiyacı duymayan sektörler de var. İşte sektör sektör 2018 projeksiyonlarının son durumu…

İHRACAT ENDİŞESİ

Otomotiv sektörü, 2017 yılını 1 milyon 696 bin adetlik üretim, 1 milyon 333 bin adet ve 29 milyar dolarlık ihracat ile rekor sayılabilecek sonuçlarla kapattı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü olan Haydar Yenigün, 2018 başındaki değerlendirmelerinde sektörün yılı, 2017’ye benzer sonuçlarla kapatmasını öngördüklerini anlatıyor. Yenigün dernek olarak o günkü tahminlerini şöyle anlatıyor: “Üretimin 2017’ye paralel seviyede gerçekleşmesini beklerken, ihracatın adet bazında hafif azalma göstermesi olasılığına rağmen, değer bazında artış kaydedileceğini tahmin etmiştik. İhracatın pariteye bağlı olarak 31-32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşebileceğini değerlendirmiştik.” Ancak 2018 yılı ilk 5 aylık sonuçlarında görülen daralma yıl sonu tahminlerinde bir revizyonu zaruri kılmış durumda. Yenigün, bu çerçevede 2018 sonunda üretim ve ihracatta yüzde 5 civarında bir daralma öngörmenin mümkün olduğunu belirtiyor ve bu durumun nasıl geliştiğini şöyle özetliyor: “2018 yılı ilk 5 aylık dönemde, geçen yıla göre üretim yüzde 2, ihracat adet bazında yüzde 3, iç pazar ise yüzde 4 oranında daralma gösterdi. Dolar bazında ihracatımız ise yüzde 18 arttı. Kurdaki artış, ihraç edilen araç segmentlerinde gözlenen yavaşlama sinyalleri ve iç pazarda ertelenen satın alma kararları çerçevesinde yaşanan durağanlaşma yılın ilk yarısı kapanırken Türk otomotiv sanayiinin kısmen daralmasına yol açtı. Ayrıca bu yıl hız kazanan dünya genelindeki korumacılık yaklaşımı ürettiğinin yüzde 80’ini ihraç eden sanayimizin gelecek performansını önemli bir tehditle karşı karşıya bıraktı.”

TURİZM DAHA UMUTLU

Turizm ise ülkede ve bölgedeki tüm risk tehditlerine karşın 2018 yıl sonu projeksiyonunu pozitif güncelleyen sektörlerden… Sektör 2017 yılında da hem ziyaretçi sayısı hem de turizm gelirinde ciddi oranda artış kaydetmişti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından 2018 öncesi yapılan açıklamada, Almanya ve Rusya başta olmak üzere sektörün birçok ana pazarında Türkiye’ye yönelik rezervasyon artışları yaşandığını ve bu çerçevede 2018 sonunda yüzde 24 seviyesinde büyüme beklenildiği ifade edilmişti. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve Detur seyahat acentesi kurucu ortağı Firuz B. Bağlıkaya, ilk 4 aylık verilerin bu beklentilerini doğruladığını belirtiyor. Bağlıkaya, “2018 yılının ilk 4 aylık döneminde yabancı ziyaretçi sayısı 7 milyon 783 bine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı” diyor. Öngörülerinin 2018 sonunda 40 milyon ziyaretçi, 32 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak yönünde olduğunu söyleyen Bağlıkaya, bu bağlamda tahminlerinde 6 puanlık yukarı doğru bir revizyon yaptıklarını belirtiyor. Bunun nasıl gerçekleştiğini ise şu sözlerle anlatıyor: “Turizm ilk 4 ayda öngördüğümüzün de ötesinde bir oranda büyüme gösterdi. Antalya Havalimanı üzerinden kente gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 46 oranında arttı. İlk 5 aylık dönemde Muğla’ya gelen yabancı ziyaretçi geçtiğimiz yıla göre yüzde 42, İzmir’e gelen ise yüzde 26 oranında yükseldi. Bu rakamlar ışığında yaz aylarındaki talebin de iyi seyretmesi durumunda yılı yüzde 30’lar seviyesinde büyümeyle kapatabiliriz.”

GIDADA MALİYET KAYGISI

Gıda ve içecek sanayii yıllardır dış ticaret fazlası veren sektörlerden. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı ve ŞMS Kopuz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, ocak ayında yaptığı açıklamada gıda ve içecek pazarının 2017’nin Ocak-Ekim döneminde, 4 milyar 772 milyon 419 dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirtmişti. 2018’de de yeni ihracat pazarları bulmak suretiyle yıl sonu büyüme hedeflerini yüzde 5 ila 7 arasında tuttuklarını söylüyordu. Kopuz, dünyada ve Türkiye’de son yaşanan gelişmeler sonrasında büyüme tahmininde aşağı yönlü bir revizyon yaşanacağını söylüyor ve ekliyor: “Kur artışı, enerji ve kredi maliyetlerindeki artışlara bağlı olarak büyümede 3 puan civarında bir düşüş bekliyoruz”. Tarım sektörü içinde en çok büyüme gösteren sektörler arasında olan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü ise yılbaşında belirlediği hedefleri sabit tutuyor. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer durumu şöyle özetliyor: “2017 yıl sonunda sektör ihracatımız yüzde 19,6 büyüyerek 2 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2017 sonunda sektörümüzün 2018 yılı ihracatının yüzde 10-11’lik bir artışla 2,5 milyar doların üzerine çıkacağını öngörmüştük. Kriz dönemlerinde dahi ihracatını sürekli artırmayı başaran sektörümüz 2018 yılı hedeflerinde bir revizyona gerek duyulmadan bu rakamlara rahatlıkla ulaşacaktır.”