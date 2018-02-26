Sıçrama peşinde

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

2017 BEKLENTİLERİ AŞTI 2018 planlarını yapan iş insanlarını rahatlatan ve yeni yıla umutla bakmalarını sağlayan en önemli gelişme, 2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 olarak gerçekleşen büyüme oldu. Baymak CEO’su Ender Çolak, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme rakamının 2018’e umutla bakmalarını sağladığını söylüyor. “Pek çok alanda ülkemizin 2018’i 2017’den daha iyi geçireceğine inanıyoruz” diyen Çolak, grup olarak 2017’yi ciroda yüzde 35 büyümeyle kapattıklarını belirtiyor. Türkiye’de son 3 yıldır her çeyrekte sürdürülebilir büyümeyle ilerlemeleri sayesinde BDR Thermea grup şirketleri içerisinde İspanya, İtalya ve İngiltere’yi geride bırakarak ilk sıralara yükseldiklerini söylüyor. Son dönemde şirketlerin yazılım ve teknoloji alanında yaptığı dijital yatırımlar da 2017’de bilişim sektöründeki şirketlerin çift haneli büyümesini sağladı. Türkiye’nin önde gelen yerli yazılım şirketlerinden Univera’nın genel müdürü Cüneyt Ersin, 2017’de yüzde 22’lik büyüme kaydettiklerini belirterek “EBITDA bazında ise daha fazla büyüme gösterdik. Geçen yıl, özellikle akıllı yazılımlara ve nesnelerin internetine çok yatırım yaptık” diyor. 2017’yi verimli geçirdiklerini söyleyen şirketlerden biri de çağrı merkezi firması Webhelp. Şirketin CEO’su Metin Tarakçı, 2017’yi yüzde 25 büyümeyle kapattıklarını söylüyor.

BÜYÜME HIZLANACAK MI?

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin 2017 gibi zor bir yılı çift haneli büyümeyle kapatması 2018’e yönelik umutları da artırmış durumda. Örneğin geçen yıl, sektörde yaşanan daralmaya rağmen Honda Türkiye, 2017’nin ilk 11 ayında satışlarını yüzde 30 oranında artırdı. Honda Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Özütok, “Yeni Civic modelinin lansmanını yaptıktan sonra 1 yılda 23 bin adet Honda Civic Sedan satışı gerçekleştirdik. Civic satışlarının kazandırdığı bu ivmeyle geçtiğimiz aralık ayının sonuçlarını beklemeye gerek kalmadan, Honda Türkiye olarak tarihimizin en yüksek satışını gerçekleştirerek rekor kırdık” diyor. Özütok, bu yıl ise dizel motorlu Civic ile birlikte toplam satışı yıllık bazda 30 bin adetlerin üzerine çıkararak, Honda Türkiye’nin yeni satış rekorları kırmasını hedeflediklerini söylüyor. 2016’da yüzde 15 büyüyen Reysaş Yatırım Holding de 2017’yi aynı çift haneli büyüme oranıyla kapattı. 2017’ye göre 2018’e daha pozitif baktıklarını belirten Reysaş Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, “İçinde bulunduğumuz süreçte Türk demokrasisine ve iradesine sahip çıkan Türk milletine hayata geçirdiğimiz yatırımlarla istihdam yaratmaya devam ediyoruz” diyor. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ise 2018’de büyümenin hem Türkiye’de hem dünyada hızlanacağını öngörüyor ve ekliyor: “Gerilmiş ekonomik ortama rağmen, bizler durmak bilmiyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Zorluklar bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeği. Bunu bilerek azimle, panik yapmadan yatırımlarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.”

ÜRETİM ARTACAK

2018’de uygulamaya konacak teşvikler ve özellikle imalat sanayisini öne çıkaran uygulamalar, üretim yatırımlarını da önemli ölçüde artıracak. Hükümetin 2018 hedeflerine Türkiye’nin birbirinden köklü şirketleri de gösterecekleri ekstra gayretle katkı sağlayacak. 2018’in Baymak markasının geleceği için çalışacakları bir yıl olacağını belirten Baymak CEO’su Ender Çolak, “2018’deki yatırım ve büyüme planlarımızla paydaşlarımıza ve dolayısıyla ülke ekonomisine elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz” diyor. 20 yılda 350 binden fazla araç üreterek Türkiye otomotiv sanayisinin önemli üreticilerinden biri haline gelen Honda Türkiye’nin de 2018 önemli yatırım yıllarından biri olacak. Geçen yıl, 40 milyon Euro tutarında ikinci vardiya yatırımını hayata geçiren ve 400 kişiye ek istihdam yaratan şirket, geçtiğimiz aralık ayında yurt içi ve yurt dışından aldığı yoğun talepler doğrultusunda Türkiye fabrikasında ikinci vardiyaya geçti. Honda Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Özütok, 2018’de Türkiye’de 40 bin sedan Civic üretimi gerçekleştireceklerini belirterek halihazırda yüzde 40 olan yerli parça kullanım oranını üretim adetlerinin büyümesiyle birlikte artırmayı planladıklarını belirtiyor.

HEDEF İSTİKRARLI BÜYÜME

2018’de istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme iş dünyasının temsilcilerinin en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, Türkiye’de 800 bayiye ulaşan Oses Grup’un yönetim kurulu başkanı Osman Yaşar da istikrarlı büyümelerini 2018’de de devam ettireceklerini belirtiyor. 2018’de franchise ve üretim alanında yatırım yapacaklarını söyleyen Yaşar, şöyle konuşuyor: “Yurt içinde bölgesel yatırım planlarımız var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bölgesel üretim veya dağıtım merkezi kuracağız. Yurt dışında fuar katılımlarımız ve yeni partner arayışımızsa devam ediyor. 2018’de Türkiye’de100 franchise açma hedefindeyiz.” 2017’de bir önceki yıla göre daha istikrarlı ve daha kârlı bir yıl geçirdiklerini söyleyen Aydın Saat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın da “Satış olarak hiç problem yaşamadık” diyor. Doğru marka, teknolojik üstünlük ve erişilebilir ürün ihragrubunun bu başarının anahtarı olduğunu ifade eden Aydın, geçtiğimiz yıl yeni ofis merkezlerine taşınmalarının da kârlıklarını olumlu etkilediğini belirtiyor. 2018’de istikrarlı büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Aydın, “2018 Seiko markasının teknolojik ürünlerinde yoğunlaşacağımız bir yıl olacak. Grand Seiko 2018 büyümemizde önemli rol oynayacak” diyor.