Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

YILDIRIM GRUBU, 2012 YILINDA 30 OLAN şirket sayısını, 2017’de 106’ya taşıdı. Grubun yönetim kurulu başkanı Yüksel Yıldırım, son 5 yılda satın almalarla ve kurdukları yeni şirketlerle bu rakama ulaştıklarını söylüyor. Yıldırım, bu artışı “Bugün satma değil, satın alma dönemi. Dipte alım yapılır. Biz kötü günde iyi günlere yatırım yapıyoruz. O nedenle hızlı büyüyoruz. 2017 yılında satın alma ve birleşmeler devam eder. Sonrasında da çıkış başlar” diye açıklıyor. Yıldırım Holding gibi araştırmamıza katılan 25 grup içinden 15’i, son 5 yılda şirket sayısını artırdı. Aralarında Doğuş, Oyak, IC gibi devlerinde olduğu bu gruplar, organik ve inorganik yollarla portföylerine yeni şirketler ekledi. Buna karşılık şirket sayısı azalanlar da var. Bunlardan Akfen Grubu, yeniden yapılanma ve hisse satışlarıyla şirket sayısını en çok azaltan grup oldu. Akfen Grubu, TAV Havalimanları’na ait hisselerini sattı, yenilenebilir enerjideki şirketlerini birleştirdi. Yeni yatırımlar nedeniyle portföyüne yeni şirketler de ekleyen grubun toplamda şirket sayısı 43 adet azaldı. Sabancı Holding, Anadolu Grubu, Fiba gibi devler de portföyü azalanlardan. “Daha az şirket” diyenlerde odaklanma stratejisi ve verimlilik hedefinin ön plana çıktığı görülüyor. İşte 25 grubun 5 yılda yaşadıkları portföy değişimi…

EN ÇOK ARTIRANLAR

Capital’in araştırmasına dahil olan 25 grup içinde 15’i son 5 yılda şirket sayısını artırdı. Doğuş Holding, Yıldırım Holding, Oyak Holding, IC Holding ve Acıbadem Sağlık Grubu şirket sayısını en çok artıranlar arasında yer alıyor. Örneğin IC Holding’in 2012’de 41 olan şirket sayısı 2017’de 64’e çıktı. IC Holding CEO ‘su H. Semih Ergur, bu değişimi şöyle anlatıyor: “Şirket sayımızdaki artış organik büyümeyle yeni şirket kurulması ve özelleştirme idaresinden devraldığımız enerji sektöründeki şirketlerle oldu.” Yeniköy Kemerköy termik enerji santralleri, Kadıncık1 ve 2 hidroelektrik santralleri, Trakya Elektrik Dağıtım, grubun özelleştirmeden aldığı şirketler. Grup, bu süre içinde aldığı yurt içi ve yurt dışı taahhüt işleri için de ortaklık şirketleri kurdu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu için işletme şirketlerini hayata geçirdi. CEO, bu süreçte nasıl bir stratejiyle hareket ettiklerini ise şöyle açıklıyor: “Faaliyette olduğumuz sektörleri gruplandırarak bütünlük ve sinerji yaratmayı hedefledik. Her grup, kendi sektöründe büyümesini ve kârlılığını planlayarak operasyonel anlamda küçük birer holding yapısında çalışıyor.”

YURT DIŞI ATAĞI

Şirket sayısını artıran grupların önemli bir kısmı, son 5 yılda yurt dışına önemli yatırımlar yaptı. Yıldız Holding’in Godiva sonrası United Biscuits’i satın alması ve pladis üzerinden yeni yapılanmaya geçmesi; Oyak Grubu’nun Almatis ve Chemson’u satın alması, Türk yatırımcıların yurt dışındaki hareketlerine önemli örnekler. Acıbadem Sağlık Grubu, yurt dışında arayışı olan gruplardan. Şirket sayısını 22’den 36’ya çıkaran grup, yurt dışında önemli satın almalara imza attı. Sınır ötesindeki üçüncü yatırımını geçen yıl Bulgaristan’a yapan Acıbadem Sağlık Grubu, Tokuda Grup ve City Clinic Grup’u satın alarak ülkenin en büyüğü oldu. Sarkuysan Grubu da yurt dışında organik ve inorganik hamleler yaptı. Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Son 5 yılda grubumuza önce Bemka dahil oldu. Daha sonra Sarkuysan şirketinin içine alındı. Şu anda Sarkuysan’a ait bir fabrika olarak faaliyetlerine devam ediyor. Son bir yıldaysa Sark-Bulgaria gruba dahil oldu.”

YENİLİKÇİLİK ETKİSİ

Boyner Grubu, son 5 yılda gerçekleştirdiği satın alma ve yeni yatırımlarla dikkat çekiyor. Grup önce YKM’yi satın aldı. Ama bu işlem, şirket sayısını değiştirmedi; çünkü YKM, Boyner’in içine dahil edildi. Back-Up satıldı, BR Mağazacılık, Wepublic, Hopi ve Morhipo ise grubun yeni şirketleri oldu. Boyner Grubu bu hamlelerle Türkiye’nin halka açık en büyük gıda ve elektronik dışı perakende grubu haline geldi. Boyner Grup Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, değişimin nedenlerini şöyle açıklıyor: “2012 yılında Back-Up’ın çoğunluk hisselerini, perakende operasyonlarımıza odaklanma stratejimiz çerçevesinde Affinion Grup’a sattık. Yeni şirketleri grubumuza eklerken müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarından ilham alıyoruz. Yeni teknolojiler ve değişen müşteri deneyimi ile Boyner Grup içindeki inovasyon ve girişimcilik kültürünün bir sonucu olarak şirketlerimiz içinden yeni işler ve şirketler çıkıyor.”