Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

İtibarın en az ticari sonuçlar kadar önemli olduğu bilinen bir gerçek... Bu konuda tüketiciler de her geçen gün bilinçleniyor. Hatta önemli bir kısmı tüketim tercihlerini bu alanda hassas şirketlerin ürünlerinden yana kullanıyor. KSS aktivitelerini sadece proje bazlı değil, “sorumlu ürünlerle” destekleyen şirketlerin sayısı da artıyor. Otomotivde elektrikli arabalar, akaryakıtta çevre dostu benzin, beyaz eşyada çevreye duyarlı ürünler sunmak sorumlu şirketlerin ortak paydası olmuş durumda. Türkiye’de de bu bilinçle hareket eden şirket sayısı oldukça fazla… Sadece projelerle değil, ürünleriyle de sorumlu şirket algısını oturtmaya çalışıyorlar. “İyi şirket” algısı için çalışan bu şirketlerin sorumluluk ajandası ise oldukça dolu. İşte “sorumlu şirketlerin” gündeminde yer alan projelerden bazıları…

“STARTUP DESTEKLERİMİZ SÜRECEK”

Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluğu, yürüttüğü faaliyetlerden biri olarak değil, işini yaparken izlediği yol olarak görüyor. Sosyal sorumluluk çalışmalarını da kurum kültürüyle uyumlu ve tüm paydaşları kapsayacak şekilde oluşturuyor. Mercedes-Benz Türk, 2017’de şirketin Türkiye’deki 50’nci yılında startup’lar için bir proje başlattı. “50. Yılda 50 Startup” projesini hayata geçirdi. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, bu projeyle yaşamın birçok alanında hayatı kolaylaştıracak çözümlerin üretilmesine destek olmayı amaçladıklarını söylüyor ve projenin detaylarını şöyle anlatıyor: “Proje kapsamında düzenlediğimiz yarışmayla startup’ları teknolojiyle bağı olan, hayatı kolaylaştıracak, yenilikçi çözümler üretmeye çağırdık. Bu çağrıya kulak veren, fikrini bir iş modeline dönüştürmüş 50 startup’a toplam 500 bin TL ödül verdik. Aldığımız olumlu geri dönüşler sonucunda girişimcilik ve startup dünyasına olan desteğe devam etmeye karar verdik. Bu çerçevede ‘Mercedes-Benz Türk Startup’ projemizi mart ayında hayata geçiriyoruz.”

ODAKTA NE VAR?

Nef İnşaat, kuruluşundan bu yana KSS anlayışıyla fark yaratmayı amaç edinen bir şirket. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Nef olarak dağıtılabilir kârımızın minimum yüzde 51’ini Nef Vakfı’na bağışlıyoruz” diyor. Timur, bağış ve KSS projelerini Nef Vakfı çatısı altında gerçekleştirdiklerini söylüyor. Vakfın öne çıkan KSS projeleriyse şöyle sıralanıyor: “Yıldız Çocuk Burs”, “Eğitimle Yola Devam”, “Kentsel Vizyon Atölyesi”, “Sen De Gel Afrika”, “Kadın Bahçesi” ve “Güneş Enerjili Sulama Sistemi”. Timur, Nef Vakfı ile 2017 yılında KSS projelerine 25 milyon TL ayırdıklarını söylüyor. Sorumlu şirket stratejisi çerçevesinde yeni dönem planlarını şöyle açıklıyor: “Amacımız sadece kadınların temel ihtiyaçlarını karşılaması değil bunun yanı sıra kendi değerlerinin de farkına varmalarını sağlamak. Nef Vakfı İktisadi İşletmesi olarak Hay Atölye, geçtiğimiz aylarda Intertek global denetim şirketi tarafından denetlendi ve sosyal uygunluk raporu alan ender sosyal sorumluluk markalarından olmayı başardı. İhtiyaç sahibi kadınlar ve çocuklar ana odağımızda. Öte yandan Afrika’daki su ve gıda yardımlarımız devam edecek. Kurucu ortağı olduğum Kentsel Strateji ile de İstanbul’a hem yeşil alanları artıracak hem olası bir depremde toplanma merkezi problemini çözecek önerilerimizi hayata geçireceğiz.”

AMAÇ KSS’Yİ BANKA KÜLTÜRÜ YAPMAK

Türk Ekonomi Bankası (TEB), inovasyondan spora, finansal okuryazarlıktan girişimciliğe, KOBİ’lerden kadın patronlara geniş bir alanda KSS projeleri gerçekleştiriyor. Banka, bu alandaki performansını da raporlayarak paylaşıyor. TEB, KSS’yi bankanın kültürü haline getirerek tüm iş süreçlerine entegre etmek için çalışıyor. TEB yetkilileri, bu kapsamda ne tür çalışmalar yaptıklarını şöyle anlatıyor: “KOBİ Bankacılığı’nda finans dışı hizmetlerle KOBİ’lerin gelişimini desteklemek, risk yönetimi bilincini geliştirmeleri için onlara destek olmak başlı başına KSS’nin ana konuları. 2005 yılından bu yana ‘Danışman Banka’ anlayışımız doğrultusunda KOBİ’lere ihtiyaç duydukları konularda bilgi, eğitim ve danışmanlık veriyoruz. ‘Danışman Banka’ anlayışını kadın patronların iş hayatında ihtiyaç duydukları desteği sağlamak üzere TEB Kadın Bankacılığı’na da taşıdık. TEB Aile Akademisi ile finansal okuryazarlığı ve tasarrufu yaygınlaştırıyoruz. 250 bin bireyin finansal okuryazar olmasını sağladık. 2019 yılı itibarıyla 20 milyon kişiyi finansal okuryazar yapmayı hedefliyoruz.”

DÖRT ALANA DUYARLI

Nuh Çimento, içinde yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunan şirketlerden biri... Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı ile sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini söylüyor. 2017 yılında KSS projeleri için yaklaşık 11 milyon TL bütçe ayırdığını söyleyen Bozkurt, “2018 yılında da büyük projelerimize ve burslarımıza devam ediyoruz” diye konuşuyor. Nuh Çimento, Eğitime % 100 Destek Kampanyası çerçevesinde İzmit Nuh Çimento Eğitim Kampüsü’nü hayata geçiriyor. Bozkurt, diğer projelerini ve KSS ajandalarını ise şöyle anlatıyor: “64 derslikli 3 okul ve bir spor salonundan oluşan eğitim kampüsüyle bölgemizde toplam 12 okulu eğitime kazandırmış olacağız. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi ile Marmara Denizi’nin balıklandırılması amaçlanıyor. Türkiye’de denizde ilk olan balık popülasyonunu artırıcı projede tek sponsoruz. Spor alanında da bölgemizde öncü desteklere imza atıyoruz.”

“ENGELLİLER İÇİN EŞİT ŞANS”

Vestel’in temel iş stratejisinin arkasında toplum için değer yaratmak ve değerleri birlikte yaşatmak anlayışı var. Vestel bünyesinde engelli vatandaşlara olan duyarlılığın gösterildiği birçok projeye imza atılıyor. Şirket yetkilileri bu projeleri şöyle özetliyor: “Vestel Elektronik fabrikasında başlatılan ‘Eşit Şans’ projesiyle işitme ve konuşma engellilerin istihdam edilmelerini amaçladık. 2017 yıl sonunda 170 engelli personel sayısına ulaştık. Ardından engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, engelli olmayan çalışanların duyarlılıklarını artırmak ve birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendirmek amacıyla Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkeziyle ‘Temel İşaret Dili Eğitimi’ başlattık. Toplamda 69 Vestel çalışanı bu eğitime katılarak sertifikalarını aldı. Vestel’de çalışan engelli sayısı 440’a yükseldi. Vestel, ‘Erişilebilirlik Projesi’ ile ise toplumun her kesiminin hayatını kolaylaştıracak bir dönüşüme imza atmayı hedefliyor. Proje ile Vestel tarafından üretilen cihazların, Vestel’in fabrika dahil tüm çalışma ortamlarının ve iletişim kanallarının engelli bireyler tarafından rahatlıkla kullanılabilmesi hedefleniyor.”