Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi” kapsamında, Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi.

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen, yeni dönemin ilk CEO Club toplantısında, şirketlerinin 2018 cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen ödül törenine iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

AlternatifBank Private Banking ve Tempo co-sponsorluğunda, Beymen, CPP Group Turkey, General Electric, Güral Porselen, Sportive ve Türk Tuborg destek sponsorluğunda, Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilen “CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi”, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünü üstlendiği “İlham Veren Stratejiler: CEO’lar Anlatıyor” konulu panele, Tat Gıda ve Düzey Pazarlama CEO’su Arzu Aslan Kesimer, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Canan Özsoy, Vakko CEO’su Jaklin Güner ve Sportive CEO’su Zeynep Selgur konuşmacı olarak katılarak, kendi sektörlerinde önemli değişimlerin altyapısını oluşturan stratejilerini anlattı. Panelin ardından, Tempo İcra Kurulu Üyesi Işık Tazeler, bir sunum yaparak, iş dünyasında farklılaşmanın önemine dikkat çekti.

Sunumların ardından “50 Güçlü Kadın CEO Ödül Töreni” gerçekleştirildi ve ödül alan kadın CEO’ların başarı öyküleri paylaşıldı. 2018 yılı cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su sıralamasında, 6.500 milyon TL ciroyu ve 4.500 kişilik ekibi yöneten ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ilk sırada yer aldı. Sıralamada MV Holding CEO’su Ebru Dorman ikinci, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı üçüncü, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Canan Özsoy dördüncü ve Tat Gıda ve Düzey Pazarlama CEO’su Arzu Arslan Kesimer beşinci oldu.

Colman Deegan: “Kadınlar, yarının iş dünyasında daha büyük roller üstlenmeli”

Konuşmasında kadın istihdamının artırılmasının önemine dikkat çeken Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Cinsiyet eşitliği, ekonomik ve sosyal gelişim için hayati önemde. Araştırmalara göre, yönetim kurullarında ve diğer üst düzey rollerde kadın temsiliyetini artıran şirketler, daha iyi iş sonuçları ve performans elde ediyor. Vodafone Türkiye olarak, ekonomik ve sosyal hayatta cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz. Kadın çalışan oranımız, %42 ile sektörümüzün iki katı. Orta ve üst düzey pozisyonlardaki kadın çalışan oranımız, %37. Bu oranı da %40’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yönde pek çok adım da attık. ReConnect programımız ile kadınları iş hayatına geri kazandırıyoruz. Esnek çalışma saatlerimizle kadın çalışanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Teknolojide Kadın ve Teknolojide Satış programlarımızla, daha çok erkeklerin çalıştığı bu iki alanda kadınların da var olmasını hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye Vodafone Vakfı ile kadınların güçlenmesi için projeler yapıyoruz. Kadınlar, yarının iş dünyasında daha büyük roller üstlenmeli. Bu vesileyle, ödül alan kadın CEO’larımızı tebrik ederim.”

Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO Listesi

1.Pınar Abay, ING Bank Türkiye Genel Müdürü

2.Ebru Dorman, MV Holding CEO'su

3.Özlem Fidancı, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su

4.Canan Özsoy, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

5.Arzu Arslan Kesimer, Tat Gıda ve Düzey Pazarlama CEO'su

6.Derya Matraş, Facebook Türkiye Ülke Direktörü

7.Gamze Çuhadaroğlu, Danone Su ve Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü

8.Demet İkiler, GroupM Türkiye CEO'su, WPP Ülke Başkanı

9.Seba Gacemer, Sinpaş GYO Genel Müdürü

10.Eda Uluca Özcan, Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı

11.Elif Çapçı, Beymen Genel Müdürü

12.Ülkü Özcan, Çimsa Genel Müdürü

13.Damla Birol, Türk Tuborg CEO'su

14.Serra Akçaoğlu, Citibank Genel Müdürü

15.Esen Tümer, Medtronic Türkiye Genel Müdürü

16.Tijen Akdoğan Ünver, VDF CEO'su

17.Oya Sener, Fiba Perakende Grup Başkanı

18.Sevinç Yener Çimencioğlu, Mondi Tire Kutsan CEO'su

19.Jaklin Güner, Vakko CEO'su

20.Güldem Berkman, Amgen ve Mustafa Nevzat Genel Müdürü

21.Yeşim Pınar Kitapçı, Koçfinans Genel Müdürü

22.Charlotte Lamprecht, Casper CEO'su

23.Şule Kuban Arditti, Morhipo Genel Müdürü

24.Burçak Çelik, Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü

25.Pınar Kuriş, Cinga Finans Genel Müdürü

26.Işıl Hasdemir, NCR Türkiye ve Büyüyen Pazarlar Başkan Yardımcısı

27.Aynur Eke, Vakıf Faktoring Genel Müdürü

28.Fidan Sevilmiş, Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Genel Müdürü

29.Evrim Hizaler, Adel Kalemcilik Genel Müdürü

30.Maria Fernanda Prado, Janssen Türkiye Genel Müdürü

31.Özge Kılıç, ASUS Türkiye SYS İş Birimi Ülke Müdürü

32.Fatmagül Cengaver, Amcor Türkiye Genel Müdürü

33.Beril Koparal, Zade Vital Global Genel Müdürü

34.Selda Bağdat Bahadır, Fujitsu Türkiye Genel Müdürü

35.Ece Kaşıkçı, Bristol-Myers Squibb (BMS) Türkiye Genel Müdürü

36.Nergis Ayvaz Bumedian, QNB Finansfactoring Genel Müdürü

37.Fatma Özge Yılmaz, Fiba Factoring Genel Müdürü

38.Ayşin Arca, Tura Turizm Genel Müdürü

39.Şebnem Girgin, Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü

40.Zeynep Selgur, Sportive Genel Müdürü

41.Bahar Uçanlar, Mars Sportif CEO'su

42.Dilber Bıçakçı, Crediwest Factoring Genel Müdürü

43.Feyza Narlı, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü

44.Tülay Doğrular, Teleperformans Türkiye CEO'su

45.Selnur Güzel, CPP Group Türkiye Genel Müdürü

46.Esen Pamir Karagöz, QNB Finans Yatırım Genel Müdürü

47.Banu Güney Arıduru, Little Caesars Türkiye Genel Müdürü

48.Seda Oknas, Aon Türkiye Eş CEO'su

49.Özlem Özüner, Euler Hermes Türkiye CEO’su

50.Nur Hidayetoğlu, Hertz Türkiye Genel Müdürü







