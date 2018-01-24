Yeni kuşağın ajandası

Aslı Sözbilir

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Türkiye’de şirketlerin neredeyse yüzde 95’i aile şirketi. Köklü aile şirketlerinde ise 2’nci ve 3’üncü kuşak temsilciler, ya işin başında ya da grup şirketlerinde hazırlık yapıyor. Hepsinin birinci kuşaktan farklı bir gündemi var. “Şirketinizin uzun vadeli hedefleri kapsamında önümüzdeki dönemde nasıl bir rol almayı düşünüyorsunuz” diye sorduğumuz genç liderlerin önemli bir bölümü şirketini uluslararası platforma çıkarmayı istiyor. Kiminin gönlünde global bir marka olmak var, kimi global yatırımlar peşinde, kimi de iş birlikleriyle büyüme planı yapıyor. Bazı yeni kuşak liderler ise kurucu değerlere bağlı kalarak şirketin kurumsal kimliğini geliştirme derdinde… Bunların yanında yeni teknolojiyle şirketini buluşturmak, iş yelpazesini çeşitlendirmek veya ana iş alanlarında güçlenmek isteyenler de var. İşte köklü aile şirketlerinin “yeni neslinin” planları: İKİ

LİDER NE İSTİYOR?

Yeni kuşak liderler, genelde spesifik alanlara yoğunlaşarak şirketlerini geliştirmeyi tercih ediyor. Esas Holding’in 3’üncü kuşak liderlerinden Kazım Köseoğlu, kariyerini gayrimenkul etrafında şekillendirdi. 2009’da Türkiye’ye döndü ve Esas Gayrimenkul’ün altyapısını kurmak için çalışmaya başladı. Şirketin CEO’luğunu yürüten Köseoğlu, uzun vadede özellikle Anadolu’da gayrimenkulü büyütmeye odaklanacağını söylüyor ve hedeflerini şöyle anlatıyor: “Öncelikli hedeflerimizden biri de Anadolu’da AVM’si olmayan illeri yeni alışveriş ve yaşam merkezine kavuşturmak. Bu doğrultuda benim de hedeflerimden olan, bu alışveriş ve yaşam merkezlerini şehrin sosyal buluşma noktası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.” Esas Holding’in veliahtlarından bir diğeri Fethi Kamışlı ise hazır bir sistemde çalışmak yerine hayallerinin peşinden gitmeyi tercih edenlerden... Bir süredir yeni coğrafyaları gezerek teknoloji alanındaki farklı şirketlere kişisel yatırım yapan Kamışlı, şunları söylüyor: “Her ay aile üyelerinin/ hissedarların katıldığı aile ofisi toplantılarımız oluyor. Burada genel konular üzerine birde yeni teknoloji yatırımı fırsatları hakkında konuşuyoruz. Yatırım amaçlı seyahatlerim neticesinde uzun vadedeki hedeflerimden biri, kurduğum ilişkileri Türkiye’deki start up ekosistemiyle birleştirip bir sinerji yaratmak. Bunun dışında portföyümün profesyonelce işleyen, aktif, pasif, sektörel ve coğrafi dağılımı olan bir platform haline getirmeyi planlıyorum. Kim bilir belki bir gün Esas aile ofisi olarak teknoloji yatırımlarımız için ayrı bir fon kurarız.”

KURUCU FELSEFEYLE YÜKSELENLER

Aile şirketlerinde kurucu felsefeye sımsıkı bağlı ve bu temeller üzerinde kurumsallaşmayı tamamlamak isteyen genç liderler de var. Sanko Holding’in 3’üncü kuşak üyelerinden Turgut Konukoğlu bunlardan biri… Hem Sanko Enerji’nin hem Sankonline’ın CEO’luğunu yapan Konukoğlu, uzun vadede kurucu mirasına sadık kalarak şirketin kurumsal kimliğini geliştirmeyi hedefliyor ve ekliyor: “Yönettiğim şirketlerdeki büyümeyi sürdürmek, çalışan memnuniyetini üst seviyede tutmak, uzun yıllardır sahip olduğumuz iş yapma kültürünü ve etik değerlerini koruyarak bunları geleceğe taşımak uzun vadeli görevlerim arasında yer alıyor.” Dimes Grup CEO’su Ozan Diren de kurucu değerlerle kurumsal kültürü geliştirmeyi kafasına koyanlardan… Diren, dedesi merhum M. Vasfi Diren’in kurduğu aile şirketinin 2011’den beri kaptanlığını yapıyor. Onun liderliğinde şirket, 100’ü aşkın ülkede büyümeye ve küresel ayak izini geliştirmeye odaklandı. Ozan Diren, hedeflerini şöyle aktarıyor: “Doğadan insana uzanan değer zincirimizin tüm paydaşları için sürdürülebilir değer üretmesi en büyük hedefimiz. Bu hedefi içselleştirmiş, birbirine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı, bunlardan ödün vermeden değişime açık şekilde samimi bağlarla çalışabilen bir takım yapısını güvence altına alacak bir iş kültürüne imza atabilmek en büyük şahsi başarı kriterim.” “Öncelikli hedefim kurumsallaşma” diyen bir diğer lider de Kipaş Holding’in veliahtlarından Hikmet Gümüşer… Bugüne dek özellikle bütçe, denetim ve şirket anayasası gibi konularda değişim gerçekleştiren Gümüşer, “Önümüzdeki dönemde mali konularla ilgili çalışmalarımın yanında İK, sürdürülebilirlik ve etik konularına daha da çok yönelmeyi planlıyorum” diyor.

GLOBAL MARKA PEŞİNDE

Yeni kuşak liderler arasında gözünü dış pazara dikenler çoğunlukta... Türkiye’nin en büyük ton balığı üreticisi Dardanel’in veliaht Mehmet Önen, bu isimlerin başında geliyor. Önen, 2,5 yıldır aile şirketinde global satış ve tedarikten sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak şirketin tüm hammadde alımı ve yurt dışı satışını yönetiyor. Hint ve Atlantik okyanusundan alternatif hammadde tedarikçileriyle tedarik zincirlerini güçlendirdiklerini anlatan Önen, 30 ülkeye markalı ihracat yaptıklarını ve son 3 yılda markalı ihracatı yüzde 35 artırdıklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Uzun vadede pazar lideri olduğumuz Türkiye’de satışlarımızı organik ve yeni ürünlerimizle artırmak ve ihracat pazarlarımızda ilk 3 marka içine girebilmek için çalışacağım.” Dış pazarda markalaşma hedefiyle yola çıkan bir başka genç lider de Dilara Altınkılıç Kutmangil… Kahve Dünyası gibi şirketlerle birlikte 2 milyar TL’nin üzerinde ciroya sahip Altınmarka Grubu’nun yönetim kurulu üyesi. Grubun kurucusu Birol Altınkılıç’ın kızı olan Kutmangil, 2009’dan bu yana Detay Gıda Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Genç lider, bu süreçte şirketin organizasyonel yapısının baştan oluşturulması, müşteri portföyünün oluşturulması ve ürün portföyünü geliştirmek için yeni yatırımların planlanması çalışmalarını yönetti. Liderlik ettiği 7 yılda şirketin cirosunu 35 milyon TL’den 383 milyon TL’ye çıkardı. 2017 hedefinin ise ciroyu 485 milyon TL’ye ulaştırmak olduğunu vurgulayan Kutmangil, “Uzun vadede, ihracatta büyümek, özellikle Amerika ve Orta Doğu ülkelerinde markalaşarak yayılmak en önemli hedefim” diyor.