Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

GfK ile gerçekleştirilen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması”, hem halk hem iş dünyası genelinde bu alandaki en başarılı şirketleri ortaya koyuyor. Bu yılki araştırmada “en sorumlu şirket” Koç Holding ve “en sorumlu lider” Rahmi Koç oldu. Halk oylamasında “En başarılı KSS projesi” ise İş Bankası’nın “81 İlde 81 Orman” kampanyası... Bu yıl araştırmadan oldukça çarpıcı mesajlar da çıktı. KSS alanında yeni projeler için bütçe artıracağını belirtenlerin oranı yüzde 31,5’ten yüzde 44,2’ye, yeni KSS projesi başlatanların sayısı ise yüzde 33,9’dan yüzde 52,4’e yükseldi.

İŞ DÜNYASININ TEK BİR SOSYAL SORUMLULUĞU VAR:

O da kârı artırmak.” Ünlü ekonomist Milton Friedman’ın 1970’lerde söylediği bu provokatif söz neyse ki bugün geçerliliğini tümüyle yitirdi. Özellikle Y kuşağının tüketime ve iş dünyasına daha çok dahil olmasıyla sektörü ya da pozisyonu ne olursa olsun bu bakış açısını taşıyan şirketlerin sahneden çekileceği bir döneme giriyoruz. Mevcut durumu yaratan ise sadece günümüzün değişen iş yapış kültürü ve duyarlılıkları değil aynı zamanda değişen nesil… 2017 yılından itibaren yıllık 200 milyar dolarlık bir tüketim gücüne sahip olacak Y kuşağı sosyal konulara tüm kuşaklardan daha duyarlı. Yapılan istatistiklere göre Y kuşağındaki her 4 kişiden 3’ü şirketlerin toplum için ekonomik bir değer yaratması gerektiğine inanıyor. 5’te 4’ü de bir sosyal meseleyi sahiplenen şirketlerle çalışmak istediğini açıklıyor. Stanford Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma da MBA mezunlarının binlerce dolarlık gelirden vazgeçerek sosyal sorumluluğu yüksek bir şirkette daha düşük bir ücretle çalışmayı tercih edeceklerini ortaya koyuyor. Tüketim tercihlerinde de sorumlu şirketlere ilgi tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Nielsen’in yaptığı bir araştırmada tüketicilerin yüzde 50’si sorumlu şirketlerin ürün ve hizmetlerine daha fazla ödemeyi kabul ediyor. Cone Communication ve Echo Research tarafından yapılan bir başka araştırma da dünya genelinde tüketicilerin yüzde 90’ının benzer kalite ve fiyattaki markalardan iyi bir misyonu olanı tercih edeceğini ifade ediyor. Aslında dünyadaki bu değişimi biz de tam 13 yıldır gerçekleştirdiğimiz “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması” ile takip ediyoruz. Gerek kamuoyundaki KSS algısını gerek iş dünyasının KSS konusuna yaklaşımını ortaya koyması açısından önemli bir kaynak olan araştırmanın bu yılki sonuçları da yine çok kritik mesajlarla dolu.

ZİRVE HAREKETLENDİ

Bu yıl halk nezdinde KSS’nin en başarılı şirketleri listesinde zirvede bir değişiklik yok. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Koç, Sabancı Holding ve Turkcell ilk 3’teki yerini korudu. Ancak listenin devamı için aynı durum geçerli değil. İlk 25’i oluşturan şirketler ciddi bir değişime uğradı. 6 yeni şirket listeye girerken, geçtiğimiz yıl listede olan birçok şirketin de sıralamadaki yeri değişti. Bu yıl listenin yenileri AvivaSa, Tofaş, Ziraat Bankası, Aygaz, Opet ve Petrol Ofisi oldu. İş dünyası listesindeki değişim ise daha radikal bir boyutta gerçekleşti. Zirvedeki Koç Holding dışında tüm şirketler aşağı ve yukarı yönlü bir hareket yaşadı. 2017’de 4’üncü sırada yer alan Sabancı Holding 2’nci sıraya, 2’nci sırada yer alan Eczacıbaşı Holding de 3’üncü sıraya yerleşti. İş dünyasının belirlediği listenin 8 yeni oyuncusu ise Nef, Eti, Yapı Kredi, LC Waikiki, Zorlu Holding, Filli Boya, Ziraat Bankası ve Rönesans Holding. Halk oylamasında iş dünyasının sorumlu liderleri listesi de geçtiğimiz yıla göre farklılaştı. Zirve yine Rahmi Koç’un oldu. Bu yıl listeye ilk kez giren Ömer Koç 2’nciliğe oturdu. Geçtiğimiz yılın 2’ncisi Güler Sabancı da 3’üncülüğe geriledi. İş dünyasının yaptığı oylamada zirvedeki üç patron yerini korudu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Rahmi Koç 1’inci Bülent Eczacıbaşı 2’nci, Güler Sabancı da 3’üncü sırada yer aldı.

EN BEĞENİLENLER

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüketiciler şirketlerden daha sorumlu olmasını bekliyor. Bu konudaki farkındalığın giderek arttığını yaptığımız araştırma da kanıtlıyor. Halk nezdinde katılımcıların yüzde 71’i özel sektörün sosyal sorunlar konusunda sorumlulukları olduğunu düşünüyor. Halka göre şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk alanında sahiplenmesi gereken bir numaralı öncelikli konu yüzde 18 ile “çevre ve doğanın korunmasına destek verilmesi”. Onu yüzde 16 ile “eğitim öğretime katkıda bulunulması” takip ediyor. “Sağlık ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunulması” ise yüzde 14 ile 3’üncü sırada. İş dünyasına göre ise KSS’de öncelik eğitim olmalı. Bu yönde görüş belirtenlerin oranı yüzde 35,8. İkinci sırada yüzde 19,7 ile “aile, kadın ve çocuk hakları gibi konulara destek verilmesi” geliyor. Öncelikler konusunda iş dünyasının sıralamasında 3’üncü sırada yüzde 18,4 ile “çevre ve doğanın korunmasına destek verilmesi” var. En başarılı bulunan 10 KSS projesi de halkın bu bakış açısını net olarak gözler önüne seriyor. “Halk Gözünde En Başarılı KSS Projeleri” listesinde İş Bankası’nın “81 İlde 81 Orman” kampanyası ilk sırada. Onu CarrefourSA’nın “Temiz Çevre” kampanyası izliyor. Üçüncü sırada da Türk Telekom’un “Günışığı” projesi yer alıyor. İş dünyasının listesinde ise Opet’in “Temiz Tuvalet” projesi 1’inci sırada kendine yer bulurken, Vehbi Koç Vakfı ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin projesi “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” 2’nci, Koç Holding’in “HeForShe” kampanyası da 3’üncü sırada.