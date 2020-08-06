Zor dönem stratejisi

Nil Dumansızoğlu

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Şirketler, 2020 yılına umutla başladı. Ancak hiç planda olmayan pandemi bütün planları altüst etti. Salgın devam etse de normalleşmeyle birlikte şirketler yılın başında belirledikleri hedefleri yakalamak için çalışıyor. Capital500 özel sayımızda, bilişimden enerjiye, yazılımdan beyaz eşyaya, mobilyadan lojistiğe farklı sektörlerden 28 şirketin yöneticisine, bu zor yılda nasıl bir strateji izlediklerini sorduk.

3 ŞİRKETİN PLANI

4 YILLIK VİZYON 2021 yılında gelirlerinin 1 milyar doları aşabileceğini belirten Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, 4 yıl içinde bu rakamın 2 milyar dolara ulaşabileceğini söylüyor ve “Bunlara ulaşmak için de var gücümüzle çalışıyoruz” diyor.

GELİRDE BEKLENTİ Önümüzdeki yıl Capital500 sıralamasında yükselmenin zor olacağını belirten ISS CEO’su Cavid Habib, “Ancak üstümüzde bulunan şirketlerin pandemi dolayısıyla kayıpları bizden fazla olursa bu mümkün olacaktır. 2020 için gelir öngörümüz, normal büyümenin yüzde 15 gerisinde” diyor.

KISA VADEDE HEDEF Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, kısa vadede Türkiye’nin bir numaralı elektrik taahhüt şirketi olmayı hedeflediklerini söylüyor ve ekliyor: “Diğer hedefimizse Borsa İstanbul’da ana pazarda işlem görmek, kısa bir zaman.

“GÜNDEMİMİZDE KÜRESEL YATIRIMLAR VAR”

SERHAN GENCER / AKENERJİ GENEL MÜDÜRÜ

“2020’nin ilk çeyreği Akenerji adına oldukça iyi başladı. Bir önceki yıla kıyasla talep tarafında yüzde 3-4 oranında artış yaşandı. Mart ayında başlayan pandemi süreciyle beraber, tüm dünyada olduğu gibi enerji sektöründe de durağanlık gözlendi. Ancak bu dönemde herkes enerji sektörünün stratejik öneminin bir kez daha farkına vardı. Pandemiyle beraber yeniden gündeme gelen temiz ve yenilenebilir enerjinin öneminin önümüzdeki yıllarda artacağını düşünüyorum. Bu düşünceyle Akenerji’de de bu alana ağırlık vererek inovatif ve teknolojik yatırımlara öncelik tanıyacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde de küresel yatırımlar gündemimizde olacak.”

“BÖLGESEL OYUNCU OLACAĞIZ”

DEMİRHAN ŞENER / MULTİNET UP CEO’SU

“Yeni nesil finansal teknoloji grubu olarak sektör bağımsız 200 binden fazla işletmeyi ve 2 milyon kart kullanıcısını bir araya getiren bir ekosistemde faaliyet gösteriyoruz. Şirketlerin yemek kartı, kurumsal hediye, akaryakıt, seyahat ve konaklama gibi çalışanlara bağlı giderlerinin yönetimiyle çalışana bağlı olmayan giderlerinin yönetimi ve finansal servisler alanında fark yaratan çözümler üretiyor, paydaşlarımızın birbirleriyle ticaret yaparak karşılıklı değer yaratmasını sağlıyoruz. 5 yılda, fintek alanında bölgese l bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz 2020’nin ilerleyen dönemlerinde de hız kesmeden devam edecek.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ODAKLANDIK”

GÖKHAN SIĞIN BSH TÜRKİYE CEO’SU

“BSH olarak kafamızda net bir hedef var: BSH’yi, kalitesi kanıtlanmış ev eşyalarımıza ek olarak çevrimiçi tüketiciler için dijital hizmetler ve mutfak deneyimleri alanlarında da endüstri lideri yapmak için daha da geliştirmek. Şirketimizi sadece elektrikli ev eşyaları tedarik eden bir şirketten ev aletlerine ilaveten kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler satan bir şirkete dönüştürmek istiyoruz. Başarılı ve itibarlı bir şirket olmanın en önemli şartlarından birini, toplumsal sorumlulukların oluşturduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle içinde bulunduğumuz çevreye ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel katkılar sağlamak için gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu nedenle BSH Türkiye olarak, su döngüsündeki mikro plastiklerin yol ve etkilerine yönelik bilimsel çalışmaları destekliyoruz. Hedeflerimiz arasında, elektrik ve doğalgaz tüketimimizi azaltmak ve 2020 sonuna kadar karbon emisyonumuzu sıfırlamak, 2030 yılına kadar kendi yeşil enerjimizi üretmek ve ağaç dikim etkinliğimizi devam ettirerek çevredeki karbondioksit gazını azaltmak var.”

“ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIYORUZ”

MÜŞFİK YAMANTÜRK GÜRİŞ HOLDİNG YKB

2020 HEDEFİ Temmuz ayında 100 mw’li rüzgar santralimizi devreye aldık. Yıl sonuna kadar da 2x25 mw jeotermal santraliyle 120 mw’lik rüzgar santralinin birkaç türbinini devreye almayı hedefliyoruz. DOĞA DOSTU Pandemiye rağmen ekiplerimiz şantiyelerimizde alınan bütün üst düzey tedbirlerle çalışmaya devam ederek Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını bu süreçte de azaltmaya devam etti. Bütün enerji yatırımlarımız yeşil enerji üretimiyle doğa dostu santraller.

“İHRACATA ODAKLANDIK”

ENVER GEÇGEL / ASTOR GENEL MÜDÜRÜ

“Astor, 2016 yılında Ar-Ge merkezli büyüme mottosuyla başlattığı çalışmalar kapsamında bugün önemli bir noktaya ulaştı. Transformatör ve orta gerilim anahtarlama ürünlerinin üretim ve satışlarında ülkemizin yerli lider kuruluşu oldu. Hedefimiz, ülkemizde üretimi olmayan katma değeri yüksek ürünleri üreterek yurt içi ve yurt dışı ihtiyaçları karşılamak. Dünyanın 71 ülkesine ihracat tecrübesi olan şirketimiz, bu ülkelerde derinlemesine satış stratejileri kapsamında satışlarını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda gelişen ürün gamıyla daha fazla elektromekanik ürünün ihracatını yapmak en önemli hedefimiz. Astor ailesi, bini aşkın çalışanından aldığı güçle hedeflerine en kısa sürede ulaşacak kapasitede.”

“ÜRETİMDE HEDEF 25 MİLYON TL”

HALUK İDER / ATİA KURUCU GENEL MÜDÜRÜ

“40 yıllık tecrübemizle mobilya ve ahşap sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Dünya mobilya trendlerini yakından takip etmek ve ürün olarak ortaya koyduğumuz materyallerdeki oran kaygımız her aşamada gündemimizin en önemli maddesi. Farkımızı ortaya çıkaran detayların başında yer alan maksimum fayda, kullanıcılarımızın da bizi en çok tercih etmesini sağlayan konulardan biri. Türkiye’de projeli işlerde uzun süredir adımızdan söz ettiriyoruz. Hedeflerimiz arasında, Afrika ve Orta Doğu pazarında daha fazla söz sahibi olarak ihracatımızla ülkemize katkı sağlamak var. Ülke içindeki kaliteli ve benzersiz tasarımları yurt dışıyla buluşturarak dijital pazarlama ve reklam odaklı büyüme hedefliyoruz. Şu an için mevcut 15 milyon TL olan üretim hacmimizi bu yıl 25 milyon TL’ye taşımak gayesindeyiz.”

“BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

EROL VARLIK AYTEMİZ CEO’SU

“Aytemiz, sahip olduğu güçlü bayi yapısı ve yüksek depolama kapasitesiyle genç ama köklü bir şirket. Son 3 yıl ortalamasına bakınca Türkiye’nin lisanslı bayi anlamında en hızlı büyüyen şirketlerinden biri. Yüzde 100 yerli sermayeli, sürekli ve sürdürülebilir bir kurumun parçası olmak başlı başına heyecan verici. Ülke ekonomisi, toplum, tüketici ve marka adına sürekli ve sürdürülebilir şekilde değer yaratmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizi işlerimizin odağına koyarak markamızın aydınlık geleceği ve sürdürülebilir başarısı için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz, farklı kitlelere yönelik ürün ve hizmet geliştirip tüketiciye birebir dokunmak, kişiselleştirilmiş kaliteli bir müşteri deneyimi sunmak. Sektörümüzde öncü olduğumuz ve geliştirdiğimiz projelerle büyümemize güçlenerek devam edeceğiz.”

“HEDEF 200 MİLYON YOLCU”

H. KADRİ SAMSUNLU İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ İCRA KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ

“Tüm yolculara vermiş olduğumuz güvenle birlikte havacılıkta kötümser bir gelecek beklemiyoruz. Salgında ikinci dalga olmazsa 2021’in sonunda 2019 hedeflerimizi yakalarız. Bu yaklaşımla İstanbul Havalimanı’nın ilk fazında yatırımlarımızı tamamladığımız için ivedi olan sınırlı sayıda yatırıma devam edip mevcut yolcu deneyimini de en üst seviyelere taşımak istiyoruz. İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin orta ve uzun vadede 20 yıl, 50 yıl belki de 100 yıllık hedeflerine ulaşmasında bir araç olacak. Nisan 2019’tan itibaren 11 ayda 64 milyondan fazla yolcuyu ağırladık, 400 binin üzerinde de uçak iniş kalkışı gerçekleştirdik. 200 milyon yolcu hedefimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“KATMA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İLKER SÖZDİNLER / BİRLEŞİK ÖDEME CEO’SU

“Türkiye’nin ilk ve tek fintek servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi Birleşik Ödeme olarak amacımız, kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak ihtiyaçları paralelinde onlara kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunmak. Markalaşma yolculuğumuzda, FaaS vizyonu ve dijital finansallaşma alanında yenilikçi fikirleri icraata geçiren ve sürekli daha iyisini hedefleyen ekibimizle gelişmiş teknolojik altyapımızı kullanarak büyümeye devam ediyoruz. Capital500 listesi özelinde hedefimiz ise bölgesel olarak stratejik iş birliği ve ortaklarımızla sağladığımız bütüncül çözümlerimizi ve teknolojik altyapımızı güçlendirmeye devam etmek, yeni ürünler ortaya koymak ve kurumların dijital ve finansal dönüşümlerinde zamanın koşullarına en uygun şekilde katma değer yaratmaya devam etmek.”

“LOKASYON SAYIMIZI 40’A ÇIKACAĞIZ”

ÖZKAN KALİÇ E-OFİS KURUCU ORTAĞI

YAYGIN AĞ 2009’dan bu yana, “eOfis her yerde ve çok yakınınızda” mottosu ve yaygın ağıyla tam donanımlı ve prestijli yeni nesil ofis kurulumu yapan eOfis, bugün 9 il, 37 lokasyonda, 6 binin üzerinde şirket üyesine her işe uyumlu ofis paketleriyle hizmet veriyor.

2020 HEDEFİ eOfis olarak 2020 sonuna kadar lokasyon sayımızı 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun dışındaki hedeflerimiz, ofis fikrini 4 duvardan kurtararak açık hava ofisleri gibi farklı konsept ve mekanlarda hizmet vermek, orta ve büyük ölçekli şirketlere verdiğimiz “Uydu Ofis” seçeneklerini artırmak.

“KATMA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İLKER SÖZDİNLER / BİRLEŞİK ÖDEME CEO’SU

“Türkiye’nin ilk ve tek fintek servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi Birleşik Ödeme olarak amacımız, kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak ihtiyaçları paralelinde onlara kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunmak. Markalaşma yolculuğumuzda, FaaS vizyonu ve dijital finansallaşma alanında yenilikçi fikirleri icraata geçiren ve sürekli daha iyisini hedefleyen ekibimizle gelişmiş teknolojik altyapımızı kullanarak büyümeye devam ediyoruz. Capital500 listesi özelinde hedefimiz ise bölgesel olarak stratejik iş birliği ve ortaklarımızla sağladığımız bütüncül çözümlerimizi ve teknolojik altyapımızı güçlendirmeye devam etmek, yeni ürünler ortaya koymak ve kurumların dijital ve finansal dönüşümlerinde zamanın koşullarına en uygun şekilde katma değer yaratmaya devam etmek.”

“EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

TUNCAY PAŞALI / PAŞALI GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“Grubumuz şirketlerinden Avek Otomotiv, Capital500 Türkiye listesinde üst sıralarda yer alıyor. 2019, ÖTV ve kur baskısı nedeniyle temkinli geçirdiğimiz bir yıl oldu. Ancak 2020 yılına düşen faizler ve ekonomide gözlenen canlanma görünümünün etkisiyle nispeten umutlu başlangıç yapılsa da pandemi sebebiyle planlamalarda birtakım değişiklikler meydana geldi. İlerleyen süreçler için yenilikçi yaklaşımımız ve küreselleşen dinamikleri doğru değerlendirme yöntemleriyle hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yolda önümüzdeki yıllarda da bugünkü aktif büyüklüğümüz ve istihdam kapasitemizi artıracağımızı düşünüyoruz.”

“GLOBAL BİR MARKA OLACAĞIZ”

SEDAT ANAK / AVANSAS GENEL MÜDÜRÜ

“Türkiye’deki büyüyen e-ticaret sektöründen aldığımız payı artırmak için kısa vadeli hedeflerimizi belirledik. Bunun için ürün portföyümüzde sürekli iyileştirmeler yaparak müşteri beklentilerini merkezimize alıyoruz. Bu anlamda ilk önceliğimiz, kendi dağıtım araçlarımızla 1 iş gününde gerçekleştirdiğimiz teslimat ağını genişletmek oldu. Hedefimiz, önümüzdeki 3 ay içinde dağıtım ağımızı yeni şehirlerle genişletmek. Yıl sonuna kadar, Avrupa’da bir ülkeye açılım yaparak hizmetimizi global pazara taşımayı ve global bir marka olmayı öngörüyoruz. Sektörün güçlenmesinde, güvenli online alışveriş unsurunu merkezimize alıyoruz. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen Güven Damgası Uygulamasına dahil olduk. Tüm iyileştirme ve yatırımlarımızla, pazar penetrasyonumuzu geometrik büyütmeye devam ettireceğiz.”

“2020 HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

APTULLAH SANER / COŞKUNÖZ METAL FORM GENEL MÜDÜRÜ

“Coşkunöz Holding bünyesinde 2019’u yüzde 15 büyümeyle kapatarak 330 milyon Euro ciro elde ettik. Bu büyümenin içinde otomotiv sektörüne hizmet veren yurt dışında kurulu şirketlerimizin gelirlerimizdeki payı yüzde 30 civarında oldu. 5 yılda bu oranı yüzde 45’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Rusya ve Romanya gibi ülkelerde yatırım yaparak her geçen yıl pazar payı ve üretim kapasitemizi artırıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında hedeflediğimiz 350 milyon TL’nin üzerindeki yatırımlarımızı, yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Romanya’da 25 milyon Euro yatırımla gerçekleştirdiğimiz yeni fabrikamız, 2020 sonunda seri üretime başlayacak. Yıllık 26 bin ton sac işlenecek olan tesisimizde, Avrupa ve Kuzey Afrika’da üretilecek araçlar için yapacağımız sac parça üretimiyle 40 milyon Euro’luk ciro hedefliyoruz. Yatırımlarımız doğrultusunda da 2025’te ciromuzun 160 milyon Euro’ya ulaşmasını hedefliyoruz.”

“YENİ DİSTRİBÜTÖRLÜK ALDIK”

AHMET KARABULUT / EGEMOT OTOMOTİV ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ

“Egemot Otomotiv, otomotiv satış sonrası hizmetlerde farklılıklar yaratmak, kaliteli ve ihtiyacı karşılayan bakım-onarım servis hizmeti vermek, artan parça çeşitliliğini tam zamanında karşılamak ve araç sahibini dinleyerek, anlayarak çözüm üretmek üzere 2002 yılında kuruldu. 2016 yılında motor yağları ve katkıları pazarında dünyanın lider şirketlerinden Almanya Liqui Moly’nin Türkiye distribütürü oldu. Bu yılın ortalarındaysa Hollanda’nın en büyük bağımsız motor yağları ve teknik sıvılarını 40 yılı aşkın süredir üreten, 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren EUROL’un Türkiye distribütörü oldu. 360 derece hizmet anlayışından hareket eden EUROL, sadece otomotiv sektörü değil, motosiklet, tarım, hafriyat, sanayi sektörlerine de çok çeşitli ürün ve hizmetler üretiyor.”

“450 MİLYON TL’LİK YENİ YATIRIM”

ENES ÇİZMECİ / HAYAT KİMYA TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“2020 yılı başında, Mersin’de 450 milyon TL yatırımla yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi kurmak üzere çalışmalarımıza başladığımızı duyurduk. 2021 ortasında devreye alacağımız bu yeni nesil tesisimizle birlikte 200 kişilik ek istihdamla Mersin’deki istihdamımızı toplam 550 kişiye çıkaracağız. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60’ını, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 50 farklı ülkeye ihraç edeceğiz. 2020’nin ortasında ise hijyen ve temizlik alanındaki bilgi birikimimizi cerrahi maske kategorisine aktararak 100 milyon TL’yi aşan yatırımla yeni bir kategoriye adım attık. Yılda 2,5 milyar adet ve günde 7 milyon adet üretim kapasitemizle cerrahi maske kategorisinde dünyanın en büyük Türk üreticisi olarak sektöre giriş yaptık. Türkiye’de yeni yatırımlarımıza odaklanmayı ve dünyada ise Asya ve Afrika pazarlarında gücümüzü artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“İSTİKRARLI BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

MERT ALPER KUMBARACI / LİNDE GAZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ

“Linde Gaz Türkiye olarak Linde Plc’nin sahip olduğu 140 yıllık dünyamızı daha üretken hale getirme misyonuyla müşterilerimizin üretkenliğine katkı sağlıyoruz. COVID-19 salgını süresince üretimin durmaması için endüstriyel gaz tedarikini kesintisiz olarak devam ettirmenin yanında, hayati önem taşıyan medikal gazlarımızı ülkemiz hastanelerine sağlamaya devam ettik. Son 5 yıldır devam eden büyüme ivmemizi geçen yıl da koruduk. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla büyümeye ve ülkemize katma değerli tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. 2020 yılında Balıkesir’de devreye aldığımız hava ayrıştırma tesis yatırımımız, ülkemize olan güvenimizin güçlü bir işareti.”

“YILI VERİMLİ KAPATMAK İSTİYORUZ”

TURGAY MERSİN / SADIK GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“2020 yılında da planladığımız projelerimiz, yatırımlarımız vardı. Ülke olarak sancılı bir dönem geçirmemize rağmen bu planlarımızı hayata geçirmeye başladık. Grup olarak bünyemizde bulunan şirketlerimizde, Türkiye ortalaması üzerinde yıl sonu kapanış rakamlarını elde etmek öncelikli hedefimiz. Bununla birlikte mevcut sektörlerimizi büyütmek için yapılan yatırımlarla beraber yeni sektörlerde de yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Tabii ki bu bir ekip işi, bu konuda ekibimize güveniyoruz. Daha pozitif bakış açısıyla bu zorlu yılı verimli bir şekilde tamamlamak istiyoruz.”

“KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ”

MUSTAFA USTAOĞLU / SİMFER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Adet bazında 1,8 milyon adet üretim yapmak olan 2019 hedefimizi tutturduk. Bu üretimin yaklaşık 450 bin adedini iç piyasaya verdik ve geri kalan 1 milyon 350 bin adedi de ihraç ettik. 156 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ciromuzun yaklaşık olarak yüzde 75’i ihracattan geliyor. 2020 hedefimizi adet bazında iç piyasa için yüzde 20 ve ihracat için yüzde 12 büyüme olarak belirledik. Olağan dışı günler geçirmemize rağmen ilk 6 ay için belirlediğimiz hedefleri yakalayabildik. Çok genç ve dinamik bir ekiple yorulmadan, durmadan tam gaz hedefe odaklandık ve kendimizle yarışıyoruz. 2020 hedefimizi beklentimizi aşarak tamamlamak, her defasında kendimizi aşmak en büyük motivasyonumuz.”

“YÜZDE 45 BÜYÜME BEKLİYORUZ”

TÜLAY DOĞRULAR / TELEPERFORMANCE TÜRKİYE CEO’SU

“Şirketlerin dijital dünyada ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunuyoruz ve Türkiye’de istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Son 3 yılda ortalama yüzde 45 büyüdük ve 2020’de de tüm dünyayı etkileyen COVID-19’a rağmen yüzde 45’in üzerinde büyüyeceğimizi öngörüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hizmet ihracatı büyümemizde büyük rol oynuyor. Gösterdiğimiz performansla Teleperformance Grup genelinde bölgesel büyümeye en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olma başarısını gösterdik. COVID-19 boyunca hizmet sunduğumuz markaların iş sürekliliğini eşsiz müşteri deneyiminden ödün vermeden devam ettirmenin yanı sıra 10’dan fazla markaya daha hizmet vermeye başladık.”

“YAPAY ZEKAYA YATIRIM YAPIYORUZ”

EDA ULUCA ÖZCAN / SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜLLENDİRME HİZMETLERİ İCRA KURULU BAŞKANI

“Günümüz iş dünyasında daha esnek, hızlı ve hijyenik bir yapı ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’de henüz yeterince yaygın olmayan esnek çalışma sistemlerinin gelişmeye başlayacağına dair kuvvetli sinyaller alıyoruz. Biz de geliştireceğimiz pratik çözümlerle müşterilerimizin ve çalışanların yanında olmayı hedefliyoruz. Çalışanların iş ve iş dışı yaşamlarına kişiselleştirilmiş dokunuşlar yapmak bizim için çok önemli. Kişiselleştirmek ise ancak büyük veriyi işleyerek doğru öneriyi sunmakla mümkün. Bu doğrultuda yapay zeka ve analiz araçlarına yatırım yapıyor, tüketicilerimizin iş hayatlarına değer katan bir platform haline gelmek istiyoruz.”

“ŞİRKETLERE DESTEK VERİYORUZ”

NAMIK ÜLKE / ANADOLUBANK GENEL MÜDÜRÜ

“Özellikle pandemi döneminde banka ve müşteri arasındaki ilişkiler daha da önem kazandı. Bu anlamda ekonominin bel kemiğini oluşturan Capital500 şirketlerini de son derece önemsiyoruz. Butik bankacılık yapılanmamızla beraber şirketlerin ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek hem sağlıklı büyümelerini hem de verimliliklerini artırma konusunda uzman kadromuzla destek veriyoruz. Nakit yönetiminde de şirketlerin sektörüne, çalışma koşullarına ya da vade yapılarına göre alacak, tahsilat ve tedarik zincirlerini yönetmeleri konusunda danışmanlık hizmetlerimizden faydalandırıyoruz. Değişen ve gelişen dünyada yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda dijital hizmetlerimizi artırıyoruz.”

“KURUMLARI GÜÇLENDİRİYORUZ”

CAN TOLU / ZEBRA TECHNOLOGIES TÜRKİYE, AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN VE İSRAİL BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ

“Zebra Technologies olarak sunduğumuz gelişmiş analitik çözümler ve donanım cihazlarıyla kurumların, raflarını, ürün çeşitlerini, promosyonlarını ve mağaza operasyonlarını anlık taleplere cevap verebilecek şekilde yapılandırmalarına destek sağlıyoruz. Yıllık hedeflerimiz ve vizyonumuzu belirlerken kurumların en uç noktadaki çalışanlarının performanslarını güçlendirmeyi önceliklendiren ve onlara rekabet avantajı sağlayacak yatırımlara ağırlık veriyoruz. Kurumların, karar mekanizmalarında geçmiş talepleri, satış trendlerini, tüketici tercihlerini, mağaza konumunu ve sezona dayalı, anlık veriyi de merkeze alan envanter yönetimi yapmalarını sağlayacak teknolojiler üzerinde çalışıyoruz.”

“VİZYONUMUZ UNICORN OLMAK”

UMUT YILDIRIM / YOLCU360 CEO’SU

“5 yıl gibi kısa bir sürede oluşturduğumuz geniş portföy ve karşılaştırmalı araç kiralama çözümlerimizle 100 milyar dolarlık dünya araç kiralama pazarı içinde yer edinmeyi başardık. Site trafiğimiz yıllık 20 milyon kişiye ulaştı. Pandemi süreci öncesinde 2020 ciro hedefimizi 130 milyon TL olarak belirlemiştik. Halen bu hedefimizin arkasındayız. 2022 için ciro hedefimiz ise 500 milyon TL. Dünyanın en büyük seyahat platformlarıyla iş birliği içindeyiz. Çok yakında misafirlerimiz ABD ve Çin dahil olmak üzere tüm dünyada 35 bine yakın lokasyonda Yolcu360 ile araç kiralayabilecek. 5 yıllık vizyonumuzda, unicorn olmak var.”

“200 MİLYON TL YATIRIM YAPACAĞIZ”

HASAN GÜMÜŞ / YAYLA AGRO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Büyüme stratejimizin temelinde, inovatif ürünler ve markalarla gerek Türkiye ve yurt dışı pazarlarda varlığımızı güçlendirmek var. Geçen yıl tüketiciyle buluşan Yemek Hazır markamız bize yepyeni bir büyüme alanı oluşturdu. Yemek Hazır’da üretim kapasitemizi artırmak için yeni bir fabrika yatırımı da planlıyoruz. Niğde’de kuracağımız, üç fazdan oluşmasını ve 2021 sonunda ilk etabını devreye almayı planladığımız yeni fabrikamız için ilk etapta 200 milyon TL’lik bir yatırım bütçesi öngörüyoruz. Değişen şartlara ve tüketim alışkanlıklarına uygun sağlıklı ve pratik ürünleri, global ölçekteki tüm tüketim kanallarına sunmayı amaçlıyoruz. Yemek Hazır ürünlerimizi dünya çapında 100 ülkeye taşımayı hedefliyoruz.”

“YENİ ÇAĞIN HAZİNESİ VERİ”

BESTE UÇAK / MİKROLİNK BİLİŞİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“Açık Holding bünyesinde, 7 ülkedeki 13 şirketiyle iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Mikrolink, geleneksel VPN teknolojisinin geleceği yeni VPSC teknolojisini geliştirdi. Küresel pazarda çığır açan bu yeni teknoloji, kurumsal ağlara uzaktan yüksek güvenli erişim, iletişimle güvenli veri yedekleme ile geri yükleme sağlıyor. Hiçbir şekilde yetkisiz üçüncü bir kişi tarafından kullanılamayan, dışarıdan manipülasyona ve müdahaleye izin veremeyen sayTRUST, 8 katmanlı güvenlik sistemiyle hem sunucunuzun RAM’ini hem de bağlantı hattını koruma altına alıyor.”



