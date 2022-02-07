1-2 şirket satın alabiliriz

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Index Grup, 2001 krizinde satın aldığı iki şirketle 100 milyon dolardan bugün 1,5 milyar dolar ciroya ulaştı. Grubun başkanı EROL BILECIK, “DNA’mızda var” diyerek bu yıl bir veya birden fazla şirket satın alabileceklerini açıklıyor. Lojistik, fintek ve ödeme sistemleri alanlarında fırsatları takip ettiklerini anlatan Bilecik, bu satın almalarla pazardaki liderliklerini güçlendireceklerini söylüyor.

Türkiye’nin en büyük teknoloji distribütörlerinden Index Grup, 1,5 milyar dolar cirosuyla alanının önemli oyuncularından biri. Grubun lideri Erol Bilecik, 2017-2018 yılları arasında TÜSİAD başkanlığı da yaptı. 32 yıl önce kurduğu grubunun portföyünde bugün 200’den fazla teknoloji markası bulunuyor. Apple’dan HP’ye kadar çok sayıda teknoloji ürününü Türkiye’ye getiren Bilecik, bilişim sektöründe açık ara donanım pazarının lider oyuncusu olduklarını söylüyor. 2001 krizinde 100 milyon dolar işlem hacmi olan şirketini yaptığı iki stratejik satın almayla bugün 1,5 milyar doların üzerinde cirosu olan büyük bir gruba dönüştüren Bilecik, “Kriz dönemleri her zaman belirsizlik ve zorlukları beraberinde getirir. Ancak bu dönemlerde yatırım yapma kuvveti şirketler her zaman avantajlı çıkar” diyor. 20 yıl önce olduğu gibi bu dönemde de şirket satın almak istediğini söyleyen Bilecik, grup olarak yatırım kaslarının kuvvetli olduğunu fırsatları değerlendirmek istediklerini belirtiyor. Teknoloji dışında yeni bir sektöre girmek istemediklerini belirten Bilecik, 2022’de lojistik, fintek ve ödeme sistemlerinde bir veya birden fazla şirket satın alabileceklerini ifade ediyor. “Satın almalarla pazardaki liderliğimizi güçlendireceğiz” diyen Bilecik, bilişim pazarının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2025’e kadar büyümeye devam edeceğini öngörüyor. Pandeminin teknoloji ürünlerine talebi artırmasıyla 2020 ve 2021’i yüksek büyüme oranlarıyla kapattıklarını söyleyen Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’le satın alma planlarını ve 2022’ye ilişkin hedeflerini konuştuk:

2021 sektör ve sizin açınızdan nasıl geçti?

Akla gelmeyen pek çok şeyin başa geldiği 2020 yılının ardından 2021 yılında da hayatın her alanında teknolojinin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Pandemi nedeniyle teknoloji ürünlerine olan yüksek talep, sektörümüze ve Index Grup şirketlerinin rakamlarına hem 2020’de hem 2021’in ilk 9 ayında olumlu yansıdı.

Büyüme ve ciro ne oldu?

2020’de yüzde 93 büyüdük. 2020 ciromuz 10,3 milyar TL’ydi. 30 Eylül 2021 dönemi sonuçlarına baktığımızda 9 milyar TL’nin üzerinde ciromuz var. Aynı zamanda 136 milyon TL net kâr gerçekleştirdik. Hem ciro hem kârlılıkta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 büyüme elde ettik. Bu büyümede kur farkının etkisi olmadı.

2021 sonunda 2020’ye göre büyümeniz ne olur?

2021 sonunda da hem satış hem de kârlılık rakamlarında daha iyi büyüme yüzdeleri açıklayacağımızı ümit ediyorum. 2021’in ilk 9 ayında ciromuz 9 milyar TL’nin üzerinde. 2021’de doğal olarak büyümemiz 2020’nin çok üzerinde olacak.

Büyüme neden kaynaklandı?

Pandemi bizim bilançolara olağanüstü pozitif yansıdı. 2020 öncesinde bilgisayar ve cep telefonu değişikliği uzun yıllar neticesinde olurken pandemiyle insanlar sahip oldukları cihazları değiştirdi ve değiştirmeye de devam eder bir hale geldi. Bunun cirolarımıza getirdiği çok önemli yansımaları yaşıyoruz.

Kurlardaki büyük oynaklıklardan sonra pazarda talep nasıl?

Bilgisayar pazarı büyümeye devam ediyor. Türkiye bilgisayar pazarı 2020 yılını 2 milyon 235 bin adetle kapattı. 2021 yılının ilk 3 çeyrek sonuçlarına göre bilgisayar pazarının 1 milyon 722 bin adede ulaştığını görüyoruz. 2020’nin ilk 3 çeyreğinde bu rakam 1 milyon 586 bin adet olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz son iki yılın ilk 9 aylık dönemlerini karşılaştırdığımızda da bilgisayar pazarında Türkiye’de yıllık büyümenin yüzde 8,5 olduğunu görüyoruz. 2021 sonu öngörümüz, sektörün yılı geçen senenin üzerinde kapatacağı yönünde.

Diğer ürün gruplarında talep nasıl?

Akıllı cep telefonu ürünleri tarafında pazarın 2021’i neredeyse 2020’ye benzer adetlerle kapatacağını görüyoruz. Türkiye’de 10 milyon adet civarında akıllı cep telefonu satışı var. 2022’de de akıllı telefon pazarında kurların değişimiyle ciro bazında artış olur. Adet bazında akıllı telefon satışları benzer kalır.

Büyümeniz sektörün geneline göre nasıl?

Pandemi döneminde donanım tarafındaki büyük oyuncuların pazarın üzerinde büyüme fırsatları oldu. Biz de bu avantajımızı iyi kullandık. Donanımda sektörün iki misli büyüdük.

Kur riskini nasıl yönetiyorsunuz?

Mobil ürünlerin tamamında fiyatlandırmamızı TL olarak yapıyoruz. İlan ettiğimiz TL fiyat varsa önce kurun hedge’ini yapıyoruz. Üreticilerle uyumlu bir gidişatımız var. Onlarla yaptığımız hem uzun vadeli iş birlikleri hem onların istikrara daha fazla önem vermelerinden dolayı son müthiş kur zıplamalarına kadar fiyatlarda önemli bir değişiklik olmuyordu.

Size göre 2022 nasıl geçecek?

Yeni yıla girerken temel yaklaşımımız en iyisini bekleyip en kötüsüne hazır olmak. 2022 için hedeflerimizi belirlerken hayatın iyi-kötü tüm sürprizlerine hazır olacak şekilde farklı planlamalar yapıyoruz. Zira şans, iyi bir plandan arta kalandır. Sektör içinse Türkiye’de BT pazarının makroekonomik koşullar elverdiği müddetçe 2022 yılında da büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz.

Yeni yılda en önemli hedefleriniz neler?

Önümüzde çok büyük belirsizlikler olmasına rağmen 2022 bütçelerimizi hazırladık. Bu bütçelerde hem kârlılık hem cirolarımızda çift haneli büyümeler planladık. BT pazarında faaliyet gösteren distribütör bir grup olarak en önemli hedefimiz, dağıtımını yaptığımız marka sayısını ve ürün çeşitliliğini artırmak. 2022’de de Türkiye pazarına yeni giren ve ülkemizde uzun vadeli iş yapma kararı olan markalarla yeni distribütörlük imkanları aramaya devam edeceğiz.

2022’de ne kadar büyürsünüz? Büyüme 2021’in üzerinde olur mu?

2022’de de çift haneli büyüme yüzdesine sahip olacağımızı düşünüyorum. Burada da iyimserlikten çok gerçekçiyim. Hala dijital teknolojilerde 2025’e kadar olan bir iklimde, gerek dünya genelinde gerek ülkemizde büyüme alışkanlığının devam edeceğini düşünüyorum. 2022 için en önemli hedefimiz, Türkiye’nin lider teknoloji distribütörü olarak bu unvanımızı koruyup yolumuza emin adımlarla yürümek.

Sektör açısından 2022 nasıl olur?

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüğünün 2021’de yüzde 8,4 büyümeyle 4,1 trilyon dolar seviyesini yakalayacağına daha sonra ise yıllık yüzde 5,3 büyümeyle 2025 yılında 5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağına dair öngörüler var. Bu öngörüler bize hem dünyada hem ülkemizde teknoloji sektörü için büyük fırsatlar olduğunu gösteriyor. Biz de bu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak üzere aksiyonlarımızı alıyoruz. Zira hayatımızı bazen yakaladığımız fırsatlar belirler, bazen de kaçırdığımız.

Nerede fırsat görüyorsunuz?

İçinde bulunduğumuz zaman, riskleri iyi yönetme ve fırsatları iyi değerlendirme zamanı. Bizim de grubumuzun DNA’larında olan bir özelliği, 2022 yılında yine sergileyip hedef ve amaçlarımıza uygun şirket veya şirketler satın almak istiyoruz. Bu konuda da yönetim kurulumuz içinde özel bir odaklanmış grup oluşturduk.

Neden grubun DNA’larında var?

2001 krizinde satın aldığımız iki şirket sayesinde 100 milyon dolardan bugün 1,5 milyar dolar seviyesinde büyük bir grup olduk. 2022’de de hedef ve amaçlarımıza uygun olan yapılar söz konusu olduğunda şirket satın alması işlemini biraz daha yoğun yapabileceğimizi düşünüyorum.

Hangi şirketler radarınızda?

Birbirlerine bağlı sektörlerdeki büyüme stratejimiz devam ediyor. Satın almalar; lojistik, fintek veya ödeme sistemlerinde olabilir. Özellikle 2022’de kripto para/token’larla ödeme gibi yöntemlerin daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Bu yeni trend de elbette ki takibimizde.

Başka yeni sektörlere girme planınız var mı?

Teknoloji dışında içinden elektrik akımının geçmediği işlerle ilgilenmiyoruz. Yaptığımız işte en azından mutlaka elektrik akımının geçmesini arzu ederiz.

Satın almalar için ne kadarlık bir bütçe ayırdınız?

Zorluk ve belirsizlikleri çok olan kriz dönemlerinde yatırım yapma kuvveti olan firmalar her zaman avantajlı çıkar. Yeteri kadar kas gücümüz var. Satın alma konusunda benzerlerimizden çok daha rahat olduğumuzu söyleyebilirim.

Ortaklık düşünüyor musunuz?

Yaptığımız şirket satın almalarımız genellikle tamamı üzerinden oluyor.

Yeni satın almalarla grup nerede olur?

Bunlar önümüzdeki 5 yılı çok daha rahatlatacak yatırımlar olacak. Ciromuzun minimum yüzde 30-40’ı bundan sonra alacağımız yeni kontrat ürünlerinden gelecek.

Bundan sonrası için en önemli hedefiniz nedir?

2000’den bugüne kadar sektörün lideriyiz. Yapacağımız yeni satın almalarla pazardaki liderliğimizi emin adımlarla sürdürmek istiyoruz.



INDEX’İN BÜYÜME ARAYIŞI



1 2022’de hem kârlılık hem cirolarımızda çift haneli büyümeyi planladık.

2 En önemli hedefimiz, marka sayımızı ve ürün çeşitliliğimizi artırmak.

3 2022’de de Türkiye’ye yeni giren markalarla yeni distribütörlük imkanları arayacağız.

4 2022’de şirket veya şirketler satın almak istiyoruz.

5 Satın almalar lojistik, fintek veya ödeme sistemlerinde olabilir.

6 Ciromuzun yüzde 30-40’ı yeni kontrat ürünlerden gelecek.

7 Satın almalarla liderliğimizi sürdürmek istiyoruz.

8 Lojistik kasımızı daha da güçlendirmek üzere lojistik yatırımlarımızı artırıyoruz.











“LOJİSTİK YATIRIMLARIMIZI ARTIRIYORUZ”



İHTİYAÇ VAR 2021’de sadece dünyada değil, Türkiye’de de e-ticaret ve dijitalin toplam ticaretten aldığı pay oldukça yükseldi. Türkiye’de e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17,6’ya çıktı. E-ticaretin 2021 yılındaki bu muazzam gelişimi, nitelikli lojistik çözümlerine olan ihtiyacı da artırıyor. Biz de Türkiye’nin lider bilişim teknolojileri dağıtım grubu olarak lojistik kasımızı daha da güçlendirmek üzere lojistik yatırımlarımızı artırıyoruz.



SATIŞ KANALI Aynı zamanda pazaryeri satış kanalımızı geliştirmek üzere adımlar attık ve bu alandaki çalışmalara devam ediyoruz. Hem kendi e-ticaret yapılanmamızı güçlendirmek hem büyük e-ticaret platformlarıyla yeni iş birlikleri oluşturmak üzere altyapı yenileme ve online entegrasyon kabiliyetlerimizi geliştirme yatırımlarımıza devam ediyoruz.



İK STRATEJİK ALAN Ajandamızdaki önemli bir diğer konu ise insan kaynakları alanındaki yatırımlarımız olacak. Rekabette farklılaşmayı artık sahip olduğumuz BT altyapılarının değil, yetenek havuzlarımızın belirleyeceğine inanıyorum. Biz de geleceğin yetenek yönetim stratejilerini bugünden oluşturmaya başladık ve bu konuda daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.











“AYAK UYDURAMAYAN OYUN DIŞI KALIR”



HIZLI OLMAK İçinde bulunduğumuz zaman, riskleri iyi yönetme ve fırsatları iyi değerlendirme zamanı. Riskleri yönetemeyen, krizleri yönetmek zorunda kalır. Dünya hızla dijitalleşiyor. Böyle bir dönüşüm çağında, yarının dünyasına hazır olmak için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu yarışta arda kalan, derede kalır.



YÜRÜMEYE DEVAM! Belirsizliğin bol olduğu dönemlerden geçiyoruz ama her daim umudu yeşerterek hayallerimize, hedeflerimize yürümemiz gerekiyor. “Sen yürümeye başlayınca yol kendiliğinden görünür” derler. Yürümeye devam!



TEMKİNLİ İYİMSERLİK Pandemiyle kilit bir sektör haline gelen teknolojinin pozitif ivmesinin yanında planlamalarımızı yaparken yine temkinli iyimser yaklaşımımızı koruyoruz. Yapay zekâ, blockchain, nesnelerin interneti, bulut bilişim, robotik teknolojiler, 5G, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi mega trendler artık önüne geçemeyeceğimiz bir boyutta ve buna ayak uyduramayan şirketler bir süre sonra oyun dışı kalacak.



ÇİP KRİZİ Yeni yılda özellikle makroekonomik dengelerin, kur, faiz, işsizlik parametrelerinin durumu performansımızı belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren sektörümüzde daha önce benzeri görülmemiş bir çip tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntı teknolojiyle ilgili bütün sektörlerde tedarik zincirinin aksamasına, yavaşlamasına ve ürünlerde fiyat artışlarına neden oluyor. 2022’nin ilk çeyreği itibarıyla bu sorunun etkisinin azalacağını öngörüyoruz.







