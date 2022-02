1-2 şirket satın alabiliriz

“PANDEMİ KRİZLERE HAZIRLIKLI OLMAYI ÖĞRETTİ”



SENARYO ŞART Pandemi hepimize şunu öğretti: “Hayat, siz başka planlar yaparken başınıza gelen şeylerdir.” Dolayısıyla 2022 yılında ne olacağı şimdiden bilinemez ama önceden her senaryosu hazır olan, her duruma karşı hazırlıklı olanların maçı kazanacağı kesin.



VERİMLİ BÜYÜME Index Grup olarak bizim önceliğimiz her zaman kârlı ve verimli büyümek olacak. Dünyanın en iyi teknoloji markalarından oluşan 200’ü aşkın sayıda markanın olduğu bir portföye sahibiz.



YENİ MARKALAR Rekabetteki bu kozumuzu yeni markalar ve ürünlerle daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi en büyük güçlerimizden biri Türkiye’nin hemen her yerinde birlikte iş geliştirdiğimiz, sayısı 8 bini aşkın nitelikli iş ortaklarımız.