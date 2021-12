2 milyar Euro'ya 2025'te ulaşırız

“ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ODAĞIMIZDA”



REKABET Her sektörün pazar tanımı ve müşteri beklentileri farklı. Son yıllarda global arenada yeşil dönüşüm öne çıktı. Biz de bu konuda daha fazla gayret ediyoruz. Her sektör, özellikle belirli ülke hedefleri olan şirketler, bu konuda ne yapması gerekiyorsa yapacak. Bu belgeleri almak için yatırımlar yapmak mecburi olacak. Önemli olan bugünden hazırlık yapmak. Sonradan geç kalmış oluruz.



DÖNÜŞÜM Bu doğrultuda UN Global Compact’in imzacıları arasına katıldık. Bu imzayla birlikte insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında şirketlerin temel sorumluluklarının belirlendiği ilkeleri benimseyerek şirketin strateji ve operasyonlarını bu ilkelere uyumlu hale getirmek için çalışacağız. Bunlar zaten bizim otomotiv sektörü olarak hem müşterilerimize hem diğer organizasyonlara karşı daha önce verdiğimiz taahhütlerden çok farklı değil. Bizim çevre bilincimiz yıllardır var.



ÇEVRE Şu anda karbon ayak izimizi ölçümlemeye başladık. Global Compact’e imzacı olarak da başkalarına örnek olmak istedik. Biz zaten her yaptığımız işi ülkemize, çevremize faydası olması için en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizim ana işimiz olsa da başka sektörlerde faaliyet gösteriyoruz ve burada da çevreye duyarlı üretim odağımızda.